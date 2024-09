Dusty speelt verstoppertje in zijn nieuwe clip voor ‘Don’t’

Als we drie dingen kunnen leren van de nieuwe clip van Dusty, is het dat hij waarschijnlijk zeer bedreven is in bloederige vechtspelletjes, dat een viaduct een prima plek is voor een turnup, en dat de rapper wel van een potje verstoppertje houdt.

De video van Don’t wordt geheel toepasselijk vergezeld door grommende bassen, trapsirenes en wijsheden over wel of niet gezien worden. Al bij al vormt het een stevig voorproefje voor wat Dusty dit jaar gaat doen op Noah’s Ark, het label waar hij sinds dag één bij zit. Zijn geluid is daarbij merkbaar donkerder geworden; je zou het prima als soundtrack kunnen gebruiken bij het verpakken van niet nader te noemen substanties in kleine envelopjes. Bekijk de clip van Don’t hieronder en oordeel zelf.