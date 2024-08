Deze vrouwen krijgen betaald om met mannen te gamen

Mocht je een keer een goedkope freelancer willen inhuren, dan is Fiverr daar een handige plek voor. Het is een online marktplaats voor freelancers, waar je programmeurs, schrijvers, muzikanten kunt vinden, maar ook mensen die beroemdheden imiteren. En vrouwen die videogames met je spelen.

In de gamesectie van de site zijn honderden accounts actief. Veel gebruikers (meestal mannen) bieden trainingen aan om je gamevaardigheden op te krikken, maar er zijn er ook een hoop gebruikers (voornamelijk vrouwen) die voor slechts een euro per sessie samen met jou een spel spelen of anime kijken.

In maart 2020 werd het platform E-Pal.gg (voorheen E-girl.gg) gelanceerd, waarop honderden profielen van vrouwelijke gebruikers staan. Veel van hen zien eruit als een soort e-girls, en vertonen trekjes van anime en kawaii-emoji’s. Volgens de website is E-Pal bedoeld om vrienden te ontmoeten die ook in videogames geïnteresseerd zijn – mensen voor wie het gezelschapselement belangrijker is dan het verbeteren van hun vaardigheden. Maar je kunt behoorlijk kieskeurig zijn: je kunt gamers filteren op basis van hun uiterlijk en stijl.

De website is opgericht door Brian Xiong, een 25-jarige student aan Berkeley. Hij zegt dat de profielen flink onder de loep worden genomen, zodat er geen expliciete seksuele verwijzingen in zitten. Maar dat betekent nog niet dat er geen onprettige ontmoetingen zijn, zeggen de vrouwen die er werken. Ik sprak een aantal van hen over hun baan, hoeveel ze verdienen en hoe ze met enge gasten omgaan.

Auramy (20)

Auramy. Foto met dank aan de geïnterviewde.

VICE: Hé Auramy, hoe ben je begonnen met gamen?

Auramy: Toen ik klein was zag ik hoe mijn vader games speelde – vooral World of Warcraft – en zo ben ik ook begonnen. Dankzij mijn baan heb ik ook veel andere games gevonden die ik leuk vind. Ik speel nu vooral League of Legends, World of Warcraft, Hearthstone en Grand Theft Auto 5.

Heb je mensen verteld dat je op E-Pal zit?

Mijn vrienden en familie weten het, ik verberg het niet. Ik deel alleen nooit mijn persoonlijke gegevens met klanten – ze weten alleen mijn naam, leeftijd en nationaliteit. Soms vertel ik ze hoe mijn dag was, maar verder heb ik een apart instagramaccount voor dit werk. Mijn persoonlijke socials deel ik niet zomaar.

Verdient het een beetje goed?

Niet echt. Je begint bij een euro per game, maar de populairste vrouwen kunnen 20 tot 25 euro vragen. Ik doe momenteel een IT-opleiding aan de universiteit, dus het is handig om wat bij te verdienen, maar ik doe het ook omdat ik nieuwe mensen wil ontmoeten, lol wil trappen en gewoon met iemand wil gamen.

Wat voor klanten heb je meestal?

Tot nu toe zijn het altijd mannen geweest, meestal van onder de dertig en met een baan. Ze komen vooral uit de Verenigde Staten of de Verenigde Arabische Emiraten. Er zitten ook wat Italianen en Aziatische mensen bij, voornamelijk Japanners.

Waarom denk je dat ze je betalen om met je te gamen?

Ze zeggen zelf dat ze liever met vrouwen spelen omdat die je aanmoedigen, in plaats van je op je fouten te wijzen. Ze vinden buitenlandse vrouwen interessant omdat ze een andere taal willen leren, of gewoon iemand willen ontmoeten aan de andere kant van de wereld, die ook van gamen houdt. De meeste mensen die ik ontmoet zijn heel aardig, maar je moet wel opletten met wie je in zee gaat. Ik probeer van tevoren altijd even met ze te praten, en soms zijn ze dan al erg grof of zeggen ze dat ze toch maar naar iemand anders op zoek gaan.

E-pal heeft wel iets weg van een datingsite – het heette eerst zelfs E-girl. Wat vind je daarvan?

Er worden vooral vrouwen op de homepage gezet, maar mannen doen dit werk ook. Het voelt seksistisch aan. Het lijkt zo alsof mensen vooral vrouwelijke gamers zoeken omdat het vrouwen zijn, en niet omdat we goed kunnen gamen. Wat mij betreft mogen er nog wel wat meer mannen dit werk doen.

SARA* (21)

VICE: Hoe ben je met gamen begonnen?

Sara: Mijn vader kocht een Nintendo DS voor me toen ik zes of zeven was. Ik speelde destijds vooral alleen. Toen ik dertien was kregen we een internetverbinding, maar daar maakte ik niet veel gebruik van. Ik begon pas echt met anderen te spelen toen ik vijftien was.

Waarom doe je het?

Omdat het veel beter verdient dan wanneer je parttime in een winkel werkt – dertig à veertig euro per dag. Ik vind gamen leuk om te doen, dus daar lijkt me verder weinig mis mee. Ik doe het nu een paar maandjes. Verder studeer ik ook en hoop ik op een gegeven moment wel wat anders te gaan doen.

Wat voor klanten heb je meestal?

Het zijn allemaal mannen, zowel jong als ouder dan vijftig. Ze spelen graag met iemand die er goed uitziet, omdat ze diep vanbinnen eigenlijk wat anders willen. Eerst willen ze gewoon gamen, maar na een tijdje vragen ze ook om andere dingen, zoals naaktfoto’s. Een man bood me vijftig euro voor een topless foto. Veel vrouwen doen dat ook gewoon en verdienen er veel geld mee. Ik heb ook wel met mannen gespeeld die alleen willen gamen, maar het onderwerp komt vaak genoeg ter sprake. Het is een behoorlijk geseksualiseerde omgeving.

Hoe verloopt zo’n gamesessie?

Na de bestelling beginnen we te gamen, en de klant mag bepalen of hij me wil zien of niet. Ik heb er niks op tegen om mijn webcam te gebruiken, al laten klanten ‘m vaak zelf wel uit staan. Meestal krijg ik best rare verzoekjes, ook al heb ik in mijn profiel duidelijk vermeld dat ik alleen wil gamen en niks anders doe.

Wat vind je van deze industrie?

We zijn al eens de nieuwe porno-iconen genoemd. Ik heb veel gamers gezien die beroemd werden op streamingsites en vervolgens wat anders gingen doen, zoals naakt poseren. Ik vroeg een klant een keer waarom hij naaktfoto’s wilde, en hij zei dat hij geniet van de aandacht van een echte vrouw – ook al is het online. We staan rechtstreeks in contact met klanten – in tegenstelling tot bij porno. We laten onszelf toe en creëren een verstandhouding. Dat betekent dat sommige mensen er automatisch van uitgaan dat je dus ook naaktfoto’s verstuurt, maar dat heb zelf ik nooit gedaan.

ALICE (18)

VICE: Ha Alice, hoe ben jij met gamen begonnen?

Alice: Ik begon met gamen omdat mijn broer en neef League of Legends speelden en ik er ook wel benieuwd naar was.

Hoe kwam je bij E-Pal terecht?

Een collega liet het voor de grap zien. Eerst leek het me een dom idee, maar toen kwam ik tot de conclusie dat er eigenlijk niks mis mee was om een profiel aan te maken.

Heb je het aan iemand verteld?

Alleen aan een vriend. Ik ben bang dat mensen me raar vinden als ze erachter komen.

Wat voor klanten heb je?

Ik praat altijd eerst even met ze voordat we gegevens uitwisselen. Veel klanten willen dingen die ik niet wil, zoals naaktfoto’s. Ik speel liever met klanten die ik zelf leuk vind. Sommigen willen dat een gamer een specifieke rol speelt, anderen willen gewoon gezelschap. Een bepaalde man vroeg of ik op een virtuele date wilde; toen gingen we een film kijken en kletsten we wat. Ik heb met Duitsers, Oostenrijkers en Italianen gespeeld – over het algemeen vooral Europeanen van rond de 25.

Heb je vaste klanten of zijn het altijd verschillende mensen?

Er zijn wat mensen met wie ik overdag praat en ‘s avonds game, en klanten die bijna elke avond twee of drie potjes willen spelen.

Waarom denk je dat ze jou steeds uitkiezen?

Met willekeurige mensen gamen kan best negatief uitvallen. Er bestaat een hoop narigheid online, en misschien willen ze met iemand spelen die zich niet zo gedraagt. Het is jammer dat zoveel mensen iemand moeten betalen om een positieve game-ervaring te hebben.

Heb je tips voor mensen die dit werk ook wel interessant vinden?

Stel duidelijke grenzen, want veel klanten vragen dingen die nogal ongepast zijn. Je kunt altijd nee zeggen.

CHIARA (COCOBUN) (22)

Chiara. Foto met dank aan de geïnterviewde.

VICE: Hoi Chiara, waarom ben je voor E-Pal gaan werken?

Chiara: Ik werk als grafisch vormgever bij een vijfsterrenhotel, dus geld is het probleem niet. Ik heb me uit nieuwsgierigheid aangemeld, omdat ik gamen leuk vind en ik me tijdens de lockdown nogal verveelde. Het platform bestaat sinds eind februari, dus ik denk dat het vooral zo’n succes is geworden omdat iedereen thuiszat.

Door wat voor mensen word je meestal benaderd?

Meestal zijn het mannen van tussen de 19 en 40 jaar oud. Ze vinden het vaak lastig om met vrouwen in contact te komen, zijn angstig of hebben problemen met hun lichaamsbeeld. Een man vertelde dat hij niet van seks geniet; hij vindt alleen online relaties bevredigend en heeft een soort fetisj om online voor vrouwen te betalen. Ik heb alleen een praatje met hem gemaakt, omdat ik niet aan porno doe – ik bied alleen mijn stem en gezelschap aan.

Wat bedoel je met je stem?

Je hoeft niet per se goed te kunnen gamen, maar je moet wel kunnen praten en entertainen, zodat m’n klanten even een halfuurtje kunnen lachen. Ze willen zich gewoon ontspannen. Mannen benaderen me vaak vanwege mijn stem. Ik hoor geregeld dat ze zich beter voelen nadat ze met mij hebben gepraat. Je stem is belangrijk, en je uiterlijk ook.

Dus mensen benaderen je ook om gewoon even te babbelen?

Ja, de site heeft daar ook een speciale sectie voor. Ze benaderen je meestal op basis van je uiterlijk. Dan praat je een beetje over van alles en nog wat – van corona tot wat je in het leven doet en waar je woont. Mijn klanten komen overal vandaan, ook Noord-Amerika bijvoorbeeld. Een man vertelde dat hij dit vooral doet omdat hij even een halfuur wil praten met iemand die dezelfde interesses heeft. Daarna vroeg hij hoe lang ik was en hoeveel ik woog, en of ik een vriend had.

Heb je ook vaste klanten?

Een man uit Milaan, die ik altijd accepteer omdat ik hem vanaf het begin al heel leuk vond. Dan is er nog een Duitser die ik drie à vier keer per week zie, en me ook wat recepten heeft gestuurd. Best een normale man verder. Hij mag me wel en geeft me vaak cadeautjes – op League of Legends bijvoorbeeld, maar hij maakt ook weleens 80 euro naar me over.

*Namen zijn aangepast.

