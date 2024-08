E-sporter Stefano Pinna over het beste jaar uit zijn carrière

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE België .

In de de e-sportszaal van PSV zit Stefano Pinna met frisse tegenzin te poseren voor de fotograaf van een voetbalblad. Deze voormalige skybox met zicht op het veld staat helemaal in het teken van FIFA, met vier consoles, acht leren gamestoelen met clublogo en een kamerbreed scherm. Hier traint Stefano minstens twee keer per week met zijn teamgenoot Ali Riza Aygün en coach Romal Abdi.

Videos by VICE

“Juich harder,” zegt de fotograaf. “Alsof je net hebt gescoord.” Stefano antwoordt zacht dat hij ook als hij scoort niet zo hard juicht. De Vlaamse Limburger ziet er niet enorm atletisch uit, het is eerder zijn kalme houding die hem wedstrijden laat winnen. Zoals in augustus, toen hij – een week nadat hij had getekend voor PSV – voor duizenden toeschouwers de beste FIFA-speler ter wereld werd op de PlayStation. Voor de high school drop-out was 2018 een geweldig jaar. Ik spreek hem over leven als een profvoetballer, dikke cheques winnen en het gebrek aan vrouwen in zijn sport.

VICE: Hey Stefano, hoe gaat het ermee?

Stefano Pinna: Heel goed eigenlijk. Al is het wel erg druk. Ik was in Boekarest voor een toernooi, daarna was ik een dag in Nederland voor een wedstrijd in de eDivisie en daarna vertrok ik weer naar Londen. Bovendien ben ik twee à drie dagen per week op de club om te trainen. Het begint wat te lijken op het leven van echte voetballers.

Hoe kijk je terug op 2018, was het een goed jaar?

Op gebied van FIFA was het mijn beste jaar tot nu. Daardoor heb ik ook veel kunnen reizen en meemaken. Alleen maar goede dingen dus.

Had je dit een jaar geleden verwacht: een profcontract, wereldkampioen op PlayStation?

Het was wel mijn doel om prof te worden, maar ik had niet gedacht dat het zo snel zou gaan. Als je op de grote toernooien goed presteert, dan wordt je wel gescout en er was al wat interesse. Maar PSV was de eerste die concreet werd. Racing Genk bijvoorbeeld, de ploeg van mijn streek, heeft zelfs nog geen e-sporter.

Je kan niets anders zeggen, maar ben je blij met PSV?

Zeker, het is maar drie kwartier van huis en toch zijn ze hier op het vlak van e-sports al jaren verder dan in België. Al zal de Jupiler Pro League binnenkort ook met een FIFA-competitie beginnen. Vanaf het moment dat alle clubs een speler hebben en beginnen met streamen, zal het ook in België snel gaan groeien.

Ik heb een vermoeden, maar wat was je hoogtepunt van vorig jaar?

Uiteraard het WK in Londen. Ik was zonder verwachtingen vertrokken, maar toen ik de PlayStation-finale won, kwam er enorm veel op me af, heel veel media ook. Nadat ik de grote finale tegen de Xbox-speler had verloren, was ik wel enorm teleurgesteld. De eer als ik had gewonnen zou enorm zijn geweest. En je verliest natuurlijk ook een dikke cheque. Spijtig dus, maar als ik die Saudi-Arabiër van wie ik heb verloren nu tegenkom op een ander toernooi, dan gaan we samen iets eten. Even goede vrienden.

Beseffen mensen in je omgeving wat je gepresteerd hebt?

Jongeren wel, maar sinds dat WK in de O2 Arena volgt ook mijn hele familie me elk toernooi. Tot mijn ooms en tantes aan toe. Daardoor voel ik nu wel iets meer druk dan vroeger. En ik leg mezelf ook meer druk op, want ik wil steeds beter presteren.

Wanneer besefte je dat je hier carrière in kon maken?

Toen ik begin dit jaar op mijn eerste toernooi in Barcelona de halve finale haalde. Daarna begon ik echt serieus aan mijn e-sports-carrière te werken. Tot 2006 speelde ik eigenlijk Pro Evolution Soccer, maar toen werd ik het wat beu en leerde ik via een neef FIFA kennen. Achteraf gezien was dat best een goede carrièrezet, haha.

Hoe leg je dat uit aan je ouders: ik word e-sporter?

Het hielp enorm dat ik twee broers heb die weten hoe groot FIFA is. Zij maakten het gemakkelijk voor mijn ouders om mijn keuze te begrijpen. En als je af toe met wat prijzengeld thuiskomt, dan zien ze ook wel in dat het meer dan een spelletje is.

https://www.instagram.com/p/BmTYmVRg6ON/?utm_source=ig_embed

Vond je het een risico om alles op e-sports te zetten?

Dat viel wel mee. Ik had hiervoor geen werk, dus het is niet zo dat ik ontslag heb moeten nemen. Ik ben op mijn achttiende van school gegaan zonder een diploma en toen heb ik wel wat stages gedaan: houtbewerking, schilderen, maar dat was nooit iets wat ik graag deed en ik mezelf de rest van mijn leven zag blijven doen. FIFA doe ik wel graag, daar wilde ik iets mee opbouwen. Eigenlijk kwam dat profcontract op het ideale moment.

Op welke vlakken kun je jezelf nog verbeteren?

Mijn niveau als speler is hoog genoeg, het is meer dat ik nog veel kan leren in de dingen eromheen: video’s opnemen, mijn uitstraling, vlotter praten. Als Belg ben ik daar toch anders in dan de Nederlanders en het is soms moeilijk om me aan te passen. Ook met social media moet ik groeien, maar ik ben meer een verlegen type dat daar niet per se op hoeft te zitten. Mijn concurrent bij Ajax heeft tien keer zoveel volgers als ik, maar ja, iedereen is anders.

Je hebt nu een contract van een jaar. Lig je wakker van wat je erna gaat doen?

Dat speelt sowieso mee, daarom probeer ik zo goed mogelijk te presteren en hopelijk is PSV aan het einde van het seizoen nog steeds tevreden. De club is echt bezig met e-sports, kijk maar naar deze e-sportszaal. Die toewijding is belangrijker dan dat je de rijkste club ter wereld bent. Vorig jaar bijvoorbeeld won Brøndby IF een groot toernooi, gewoon een kleine club uit Denemarken.

Heb je het gevoel dat je echt een speler van PSV bent?

Ja, dat is wat ik altijd heb gewild, een club vertegenwoordigen. Op de toernooien speel ik ook in het shirt van PSV, al heb ik ook fans die eerder mij dan de club volgen. Op fandagen moet ik selfies nemen of handtekeningen uitdelen en soms hoor ik mensen me nawijzen: dat is die e-sporter van PSV. Nu ik bij PSV zit volg ik de club ook hard: Eredivisie, Champions League, alle wedstrijden. Als ik kan, kom ik telkens kijken, maar ik moet zelf ook veel spelen in het weekend.

Vijftien uur per weekend, hoorde ik.

Ja, en dat is best zwaar. Je bent echt het hele weekend bezig.

Is het niet wat onverantwoord om dat van spelers te verwachten?

Als je het goed verdeelt, dan valt het wel mee. En er zijn ook veel tegenstanders die afhaken als ze zien dat je een prof bent. Zo win je wat tijd. Ik probeer ook wat af te wisselen door te gaan wandelen of zelf te voetballen, bij Park Houthalen.

https://www.instagram.com/p/BrdK22fBQqT/

Ben je veel met geld bezig?

Zolang ik ervan kan leven is het goed voor mij. De toppers zijn maximaal zo’n 28 jaar, dus ik heb nog zeven jaar voor me. Ik denk wel eens na over wat ik erna zou kunnen doen. Het liefst blijf ik in de e-sport als coach of als begeleider van jonge spelers. Over tien jaar zal de business waarschijnlijk weer groter zijn, dus het is moeilijk om te voorspellen wat de kansen dan zullen zijn.

Naar wie heb je het voorbije jaar het meest opgekeken?

Eden Hazard op het WK in Rusland. Hij was echt goed en ik zie hem graag spelen. Zo’n gouden Belgische generatie, dat maak je niet vaak mee.

En wat was de gebeurtenis van het jaar?

Die zoek ik buiten het voetbal, maar nog wel in de sport: de Belgische hockeymannen die in India wereldkampioen werden tegen Nederland. Echt een knappe prestatie en ook goed voor België. Ik kijk niet vaak hockey, maar ik vind het wel leuk.

Wat is je doel voor 2019?

Het WK winnen. Maar daarnaast gewoon goed in het leven staan, zorgen dat iedereen mij graag heeft, dat ik een juiste uitstraling heb, ook naar de PSV-fans toe. Je wordt sowieso een beetje een rolmodel voor de jongeren. Tijdens het streamen moet ik me goed gedragen en niet vloeken als ik een goal binnenkrijg.

En op jezelf gaan wonen?

Dat is eerlijk gezegd nog niets voor mij. Over een paar jaar misschien, als ik een lief heb gevonden.

Heb je daar dan tijd voor?

Te weinig, ik moet elk weekend presteren en wil alleen maar meer winnen. In de competities zitten trouwens geen vrouwen, op al die toernooien ben ik ze amper tegengekomen. In andere games zijn er wel vrouwelijke spelers en in de streams ook. Voetbal blijft blijkbaar een beetje een mannending, hoewel je tegenwoordig ook met vrouwenploegen kan spelen op FIFA. Ook voor uitgaan heb ik niet echt tijd. Doordeweeks heb ik vrij, maar dan werken mijn vrienden en in het weekend ben ik dan weer bezig.

Spelen die profvoetballers soms tegen jou?

Ze spelen sowieso ook veel FIFA, in hun vrije tijd, maar ze zouden niet van me kunnen winnen.