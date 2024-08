EA verwijdert microtransacties uit ‘Star Wars Battlefront II’ na bergen kritiek

Na een gigantische lading kritiek die uitgever EA en ontwikkelaar DICE over zich heen kregen, hebben ze besloten om microtransacties uit Star War Battlefront II te verwijderen. De comment met de meeste downvotes in de geschiedenis van Reddit heeft daar vast aan bijgedragen. Oskar Gabrielson van ontwikkelaar DICE zei dat microtransacties terug zouden keren, maar pas nadat Battlefront is aangepast.

Het bedrijf gaat de Crystals verwijderen, dat is de in-game valuta waar speler voor echt geld wapens, nieuwe karakters en vaardigheden mee kunnen vrijspelen. Het is belangrijk om even te melden dat spelers niet direct nieuwe spullen komen, maar dat ze met die Crystals lootboxes kunnen kopen waar willekeurige items in zitten.

Videos by VICE

Het was altijd gewoon mogelijk om deze items te unlocken door het spel te spelen, maar veel gamers en reviews (Motherboard, incluis) vonden dat het wel tergend langzaam ging zonder er wat echt geld tegenaan te smijten.

“We horen de kritiek luid en duidelijk, dus zetten we alle in-game-aankopen uit,” zei Gabrielson in een verklaring. ”We gaan nu meer tijd besteden om te luisteren, en om het spel te balanceren en te finetunen. Dat betekent dat de mogelijkheid om Crystals te kopen nu offline is, en alle voortgang verdient moet worden door het spel te spelen. Crystals zullen op een later moment terugkeren, maar pas nadat we de game hebben aangepast.”

Deze aanpassingen werd gisteren doorgevoerd. De game wordt vandaag pas echt overaal gereleased, maar een van de grootste games van een van de grootste uitgevers heeft nu al een pr-nachtmerrie van een week achter de rug. Voor de brede release vandaag liet EA leden van hun EA Acces-programma het spel al spelen en deze eerste spelers waren niet blij met het hele lootbox-systeem van Battlefront II.

De bak rioolwater die EA over zich heen kreeg was zo erg dat ze ook snel aankondigde dat het 75 procent minder tijd zou gaan kosten om Darth Vader en Luke Skywalker vrij te spelen. Alleen was dat niet genoeg voor spelers. En ze tierden met schuim op de lippen in de Battlefront-subreddit en op Twitter. Gamasutra en andere gamesites melden ook dat omdat de lootboxes zo willekeurig waren en meer weg hadden van een fruitautomaat, dat de Belgische Kansspelencommissie een onderzoek in heeft gesteld om te kijken of het volgens de wet als gokken gezien zou moeten worden.