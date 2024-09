EA moet van ‘Rogue One: X-Wing VR Mission’ een volledige game maken

Ik heb de brug van een Star Destroyer in mijn vizier en vlieg er recht op af. Een zestal TIE fighters schurken steeds dichter tegen mijn achteruitkijkspiegeltje, en ik zou me om moeten draaien om dit probleem eerst te onderscheppen, maar ik voel me goed en ik schiet nog snel een salvo torpedo’s in de nek van de Star Destroyer- booom. Net op tijd, en als ik optrek ontploft het gedrocht vlak onder mij. Dit zijn risico’s die ik in het echte leven niet zou nemen, maar nu wel want ik speel in VR.

Wat virtual reality nodig heeft om succesvol te worden, zijn mega leuke games. Het moet goedkoper zijn, de headsets comfortabeler, de resolutie moet omhoog en ga zo maar door. Al deze dingen deze dingen betekenen echter niets zolang er geen leuk spel is dat iedereen wil spelen.

Star Wars Battlefront Rogue One: X-Wing VR Mission heeft alle eigenschappen om dat te worden. Cockpit-games hebben een natuurlijke fit met VR omdat de voortbeweging veel natuurlijker gaat (veel spelers zijn na een uurtje rondlopen in andere games namelijk gewoon misselijk).

Ik kreeg vorige maande de kans om Rogue One: X-Wing VR Mission te spelen, en hoewel ik echt al zie dat het potentie heeft, blijft het op het moment nog oppervlakkig en een beetje nietszeggend. Dat is jammer, en frustrerend, want de ontwikkelaar Criterion (van Burnout) toont net genoeg zodat ik verlang naar een Star Wars VR-game met een serieus budget.

De missie duurt maar iets van 30 minuten, en voelt als een versimpelde versie van de Rogue Squadron games. Je ontwijkt een aantal asteroïden en daarna is het schieten tot de eindaftiteling. Het is dus nog niet helemaal wat het zijn kan, maar hopelijk is dit Electronic Arts’ manier om het water te testen.

Zo als ik net al zei is het probleem dat er simpelweg nog te weinig PSVR’s in de wereld zijn om een big budget game te rechtvaardigen. Hopelijk, als genoeg mensen deze week spelen, zal EA tegen het einde van de week beslissen om een hoop tijd en geld te investeren in die eerste echt vette Star Wars VR-game die we nodig hebben zodat VR eindelijk écht een ding wordt.