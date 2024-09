Foto’s van de laatste buurt in Bristol die nog niet ten prooi is gevallen aan gentrificatie

In Bristol worden de laatste jaren, net als in andere grote Engelse steden, hele buurten met de grond gelijk gemaakt en vervangen door dure appartementencomplexen en chique winkelcentra. Toch zijn er nog een paar straten waar het oude Bristol voortleeft – zoals East Street, een voetgangersgebied vol winkeltjes en bankjes en het soort mensen dat je oom “apart” zou noemen.

Fotograaf Ibolya Feher begon het gebied vijf jaar geleden vast te leggen. “Ik vind veel straten in Bristol nogal saai,” zegt ze, “vol met mensen die van hot naar her rennen zonder dat er verder veel gebeurt. East Street is anders, misschien omdat het een voetgangersgebied is; mensen lopen er langzamer en blijven meer hangen. In andere delen van de stad storen mensen zich vaak aan m’n camera, maar hier vragen ze vaak of ik een foto van ze wil maken. Ze stappen op je af en maken graag een praatje.”

Dat is maar goed ook, want anders was het Ibolya waarschijnlijk niet gelukt om de buurt en bewoners accuraat vast te leggen. “Er wordt ook weleens geschreeuwd, mensen hebben weleens ruzie op straat. Er is veel armoede hier. Maar dat is maar een kant van de buurt; er is ook veel samenhorigheid en humor en schoonheid.”

Ibolya heeft dankzij haar project de verhalen achter de gezichten van East Street leren kennen. “Ik weet nog dat ik voor het eerst Devonn en zijn kippen fotografeerde. Ik was bang dat mensen een verkeerd beeld van hem zouden krijgen, dat ze het niet zouden snappen. Maar hij was al snel een beroemdheid in de buurt, en toen een van de kippen verdween ging de hele buurt op pad om haar te vinden.”

Devonn, met Molly en Beatrix

Een ander favoriet figuur van de fotograaf is Ken, een oudere man die vaak loopt te flaneren in de straat. “Hij houdt ervan om zich te verkleden, vooral in militaire uniforms. Afhankelijk van het weer en zijn bui is hij een zeeman, kapitein, sheriff of Russische soldaat. Hij was vroeger model en houdt ervan om in de schijnwerpers te staan.” En dan was er nog Iris, “een oudere vrouw die altijd een mooie hoed droeg en zich keurig had opgemaakt.” Ze heeft haar al een tijdje niet gezien. “Ik denk dat ze ergens anders een woning heeft gekregen en niet meer in de buurt woont. Ik mis haar erg.”

Iris is niet de enige die inmiddels vertrokken is. East Street wordt de komende paar jaar opgeknapt, waardoor het karakter van de buurt ongetwijfeld zal veranderen. “Ze zijn van plan om honderden luxe flats te bouwen,” zegt Ibolya, “wat veel nieuwe mensen en bedrijven aan zal trekken. Hoe die veranderingen zullen uitpakken en de impact hiervan op de lokale bewoners is iets dat ik zal blijven vastleggen.”

Ken

Dan

Terry

Iris

Ken, in de zomer

Johnny

Chris

Victor met zijn hond Douky