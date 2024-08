Bekijk hier ‘Eat The Rich’, de nieuwe clip van Luikse punkers Cocaine Piss

Le fric is niet bepaald chic in de nieuwe clip van Cocaine Piss, geregisseerd door Laetitia Bica. De Luikse punkers steken in hun eerste Franstalige nummer ooit een dikke middelvinger op naar alle geldwolven. Vandaar dat er een Trump-taart wordt gevingerd, wat je gezien moet hebben om het helemaal te begrijpen. Zelf noemen ze de clip een groot feest van het walgelijke kapitalisme en de absurde consumptie.

Op 5 april brengt Cocaine Piss hun nieuwe album Passionate And Tragic uit en die hebben ze opgenomen met de legendarische Nirvana-producer en Shellac-oprichter Steve Albini. Op zaterdag 6 april staan ze op BRDCST en op maandag 1 april verscheen ons interview met Cocaine Piss, inclusief hun favoriete moppen.



Genoteerd? Ga dan nu wat rijkaards opvreten.