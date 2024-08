Eberhard van der Laan is overleden en dat is enorm klote

Gisteravond is de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan overleden. Dat is klote, want Van der Laan was nou typisch zo’n man van wie iedereen hoopte dat hij nog heel lang zou leven, al wisten we al een tijdje dat dat er niet in zat. Amsterdam en Nederland zullen hem herinneren als de burgemeester die iedereen aardig vond – niet alleen toen hij ziek werd, maar ver daarvoor al. Van der Laan was als de leukste meester van de school, met wie iedereen het kon vinden, maar die streng kon zijn als het nodig was.



Door het grote aantal ode’s en lofredes van de laatste tijd, lofredes waarvan er de komende dagen – terecht – nog veel meer gaan verschijnen, zou je haast vergeten hoe compleet absurd dit eigenlijk is. Zeiken over wat een ongelófelijke lul de burgemeester is, is in Amsterdam namelijk altijd een even normale bezigheid geweest als klagen over het slechte weer. Normaler misschien nog wel – als je normaal gesproken op verjaardagen opwierp dat je een hekel aan regen had liep je meer kans dat iemand “Ho ho dat is wel erg kort door de bocht” zou roepen dan wanneer je opwierp wat een strontzak de burgemeester van Amsterdam was.­­

Terwijl Eberhard van der Laan de bestuurder heus niet bij iedereen geliefd was – vraag dat bijvoorbeeld maar aan de kraakgemeenschap – moet je heel goed zoeken om iemand te vinden die hem niét een hele dope vent vond. Daarom hier, tussen alle odes en overzichten over zijn leven door, een paar van de hoogtepuntjes waardoor hij zijn extreem bijzondere status hartstikke heeft verdiend.

Die keer dat Poetin op bezoek kwam en Eberhard hem helaas niet hartelijk kon ontvangen omdat hij net die dag iets beters te doen had

In de lente van 2013 kwam president Vladimir Poetin naar Amsterdam. Voor het bezoek had tv-zender AT5 Eberhard nog gevraagd of hij iets van Poetin kon leren, waarop Eberhard zei dat hij meende dat Poetin wel goed kon zwemmen. Het is sowieso niet echt een groot geheim dat Eberhard Poetin een lul van de bovenste plank vindt, niet in de laatste plaats omdat de Rus dat jaar de omstreden homowet tekende die ‘propaganda’ voor homoseksualiteit strafbaar stelt. Iedereen die in Rusland ‘niet-traditionele seksuele relaties’ propageert tegenover minderjarigen kan daarmee een boete krijgen tot 5150 euro.

Toen het homofobe opperhoofd van het grootste land ter wereld de Hermitage bezocht, bleek Eberhard helaas geen gaatje in zijn agenda te hebben om hem even gedag te zeggen. Zijn dagen zouden “boordevol” zitten, zo liet zijn woordvoerder weten. In plaats daarvan stuurde hij de locoburgemeester, de lesbische Carolien Gehrels. Ha!

Die keer dat hij zich niet liet kisten door een boze witte man

De afstand tussen politiek en burgers is vaak groot omdat politici de gewoonte hebben om zich in een eigen taaltje uit te drukken, een taaltje dat verder niemand spreekt. Daar had Eberhard van der Laan niet zo’n last van. Toen hij – als gemeenteraadslid voor de PvdA – eens te maken kreeg met een schreeuwende man die hem uitschold voor alles dat lelijk is, liet Van der Laan zien dat hij ook best weleens op straat komt. Hij noemde de boze man een ouwehoer en gebood hem op te flikkeren – taal die iedereen verstaat.



Die keer dat hij dabte voor het volk

Foto door Daniël Wolters / Ballinnn’

Weet je nog dat in oktober vorig jaar de koning zich van zijn straatste kant liet zien door er een koninklijk dabje uit te gooien? Van der Laan dabte acht maanden daarvoor al, en hoewel die periode misschien al als de vroege herfst van de dab kan worden beschouwd, was hij hiermee voor een bestuurder een enorme early adopter.



Die keer dat hij een paar duizend boe-roepende Ajax-supporters loeihard disste

Dat de burgemeester collectief een onnoemelijke zak gevonden wordt is natuurlijk in z’n zuiverste vorm te zien als je die burgemeester op een podium hijst voor een paar duizend dronken gekken, zoals tijdens de huldiging van Ajax. In 2012 klom Eberhard op het podium om iedereen te feliciteren, en kreeg uiteraard een striemend fluitconcert voor zijn kiezen en zelfs iets naar zijn hoofd gegooid. Eberhard gaf geen enkele fuck en zei:

“Lieve mensen. Het is een waardevolle traditie om de burgemeester van Amsterdam uit te fluiten, maar ik had al een seizoenkaart voor Ajax toen de meesten van jullie nog naar Sesamstraat keken in je pyjamaatje!”

Die keer dat hij met één werkend oog de uit de hand gelopen ruzie tussen UvA-studenten en –docenten en het UvA-bestuur kwam sussen

Foto door Raymond van Mil

Twee jaar geleden bezette een groep studenten het Bungehuis, omdat ze ontevreden waren over hoe weinig inspraak ze hadden en over het ‘rendementsdenken’ binnen de universiteit. Het UvA-bestuur deed te weinig om er samen met de studenten en docenten uit te komen, en uiteindelijk werd de burgemeester ingeschakeld om de boel te lijmen. Toen dat niet lukte werd het Bungehuis ontruimd, waarna de volgende dag het Maagdenhuis bezet werd.

Daar kwam hij, nadat de voorzitter van het UvA-bestuur Louise Gunning binnen al een tijdje stond aan te modderen met de studenten, opnieuw de boel sussen. Door een oogoperatie droeg hij een dikke pleister voor zijn oog, wat op de een of andere manier alleen maar vóór hem werkte. Als een sus-piraat stond hij de knorrige studenten te woord, en zijn optreden betekende in feite de definitieve genadeklap voor Louise Gunning, die als een beteuterde juf achter hem stond en verbleekte bij zijn pirateske optreden.

Eberhard van der Laan is 62 jaar geworden. In zijn laatste televisie-interview riep hij de mensen op om lief voor elkaar te zijn. Laten we dat dan maar doen.