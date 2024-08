Deze Belg verdient z’n geld met ecologische websites maken

Is een kantoorbaan echt zo kut als het klinkt? Hoe eerlijk moet je zijn bij een sollicitatie? En word je niet beter je eigen baas? Alles wat je moet weten over hoe werken werkt, nu in de VICE Guide to Work.



Net als in de ‘American Dream’ zijn jonge Belgische ondernemers vooral op zichzelf toegewezen. Ze streven een wereld vol mogelijkheden na, waar ideeën voor een hoge prijs kunnen worden verkocht. Maar hoe verleidelijk al die megalomane succesverhalen ook mogen klinken, je kan je afvragen of deze visie wel past bij een generatie die te kampen krijgt met heel wat nieuwe ecologische en economische uitdagingen.

Er zijn ook mensen die het net iets anders aanpakken: ze starten hun eigen zaak niet uit puur winstbejag, maar eerder vanuit een bescheiden verlangen: ze willen terugkeren naar het tastbare, een persoonlijk evenwicht vinden op zoek naar een beter leven.

Dat was ook de mindset van Anthony Barbarich toen hij Studio Colibri oprichtte. Zijn bedrijf ontwerpt energiezuinige websites en promoot een duurzamere relatie met de digitale wereld en ons werk.

VCE: Hi Anthony, wanneer besloot je je eigen zaak op te richten?

Anthony: Meteen na mijn studies ben ik als zelfstandige begonnen. Mijn eerste opdrachten waren het ontwerpen van vinylhoezen, logo’s, kleine websites,… Ik werd meteen in het diepe gegooid eigenlijk. Zo leer je al snel belangrijke levenslessen, zoals het belang van voorafbetalingen, een goede boekhouder en het binnenhalen van nieuwe projecten. Niet veel later heb ik mijn eerste bedrijf gelanceerd. Een eenvoudig maar haalbaar concept waarbij ik grafische diensten aanbood aan klanten. Niets al te geks. Het was gewoon een gezond bedrijf waarvan ik toch een aantal jaar heb kunnen leven.

Je werkt in de digitale sector. Droom jij zoals velen ‘s nachts ook van een carrière in Silicon Valley?

Een paar jaar geleden, toen start-ups echt aan het boomen waren, droomde ik er wel van om samen met enkele vrienden een revolutionaire app uit te vinden die door iedereen ter wereld gebruikt zou worden. Er heerste een soort wild enthousiasme, we voelden ons on top of the world. Alles leek mogelijk, maar al snel bleek dat iets te idealistisch te zijn. Ik heb al een hoop mensen veel energie en geld zien pompen in projecten die uiteindelijk nooit uit de startblokken schieten. Vandaag ben ik veel realistischer. Ik merk dat de bedrijven die blijven bestaan de meer ambachtelijke en organisch onstane bedrijven zijn, en niet de idyllische start-ups.

Wilde je altijd al webdesigner worden?

Ik was al heel jong gefascineerd door computers en door de grafische wereld. Als tiener maakte ik samen met vrienden websites over Dragon Ball Z. Mijn studies waren dus een evidente keuze. Ik ben ook altijd veel met elektronische muziek bezig geweest. Vorig jaar ben ik me veel meer gaan toeleggen op sounddesign, maar toen heb ik mijn oren ernstig beschadigd. Echt een drama. Daardoor moest ik een keuze maken en ben ik volledig moeten stoppen met muziek. Ik was dus op zoek naar een nieuw passieproject… En zo werd Studio Colibri geboren.

Wat definieert een ondernemer volgens jou?

We staan voor enorme uitdagingen op het vlak van sociaaleconomische en ecologische duurzaamheid. De ondernemers van vandaag moeten daarop reageren door oplossingen te bieden. Dat kan door projecten te creëren die passen in een duurzaam verhaal. Projecten die een duurzame visie hebben, niet alleen qua klimaat en ecologie, maar ook op economisch en ethisch vlak.

In dit tijdperk van snelle en constante verandering krijgt die duurzame visie niet altijd even veel aandacht…

Overconsumptie overschaduwt onze maatschappij. Even een stapje terug zetten en de dingen een beetje ouderwets aanpakken, je tijd nemen, oog hebben voor vakmanschap en respect voor het product: dat is van onschatbare waarde. Zo kan je een tegengewicht bieden aan de wereldwijde digitalisering en industrialisering van de handel.

Is dat waarom je Studio Colibri hebt opgericht?

Studio Colibri is geboren uit een gemeenschappelijke frustratie die zowel ik als Robin, een jeugdvriendin die nu mijn collega is, hadden over de huidige online wereld. Studio Colibri is geen project met een zot financieel plan, maar we hebben de eenvoudige en bescheiden wens om een probleem op te lossen. We willen websites maken die lichter zijn en minder energie nodig hebben dan vandaag het geval is. Dat betekent ook dat we de lay-out anders aanpakken. Een website met een laag energieverbruik is bijvoorbeeld een website met minder grote afbeeldingen. Onze klanten vinden het fijn dat we de tijd nemen om de dingen goed te doen, een beetje zoals een lokale boer die zijn eigen groenten kweekt.

Digitaal ambachtswerk, is dat dan dé oplossing?

We raken momenteel op veel vlakken zo ver verwijderd van de werkelijkheid dat vakmanschap weer erg relevant wordt. Dat staat vaak haaks op de visie van veel ondernemers, die vooral focussen op hun financieel plan. Maar daar wil ik niet aan mee doen. Ik wilde terug naar iets tastbaars, iets eenvoudigs. Ik had het gevoel dat ik een beetje verloren was gelopen tussen utopische visioenen en torenhoge investeringen.

Wat betekent werken voor jou?

Werken is voor mij inspiratie en ideeën zo ver mogelijk drijven en tegelijkertijd proberen mezelf te verbeteren. Het is een beetje cliché, maar ik geloof echt dat passie daar een belangrijke rol in speelt. Als je niet houdt van wat je doet, dan zal het snel gedaan zijn. Als je gepassioneerd bent, vliegt de tijd voorbij. In dat opzicht heb ik een nogal romantisch beeld van werken.

Hoe overtuig je je klanten van je kunnen als jonge ondernemer?

Dat blijft een moeilijke zaak. Als starter zonder portfolio is het leven best moeilijk. Ik denk dat je je in het begin moet focussen op een paar projecten die je echt leuk vindt, ook al zijn ze niet winstgevend, om zo een mooi gevuld portfolio te kunnen opbouwen.

Waarom zijn lichtere websites belangrijk in een tijd waarin we toegang hebben tot steeds meer data en snelheid?

Websites worden gehost op energievretende servers in datacenters. Hoe meer je op zo’n site zet, hoe meer energie daar voor nodig is. Het feit dat we kunnen streamen in ultra HD is niet automatisch goed nieuws. Dat zorgt voor een waanzinnig energieverbruik. We moeten onszelf afvragen of we meer energie willen produceren om in onze behoeftes te voorzien of dat we net moeten proberen om die behoeftes te beperken. En dat is exact waar wij op inspelen.

Welke raad heb je voor andere mensen die voor zichzelf wil beginnen?

Ik denk dat het heel belangrijk is om je visie en passie te blijven volgen, tot je goed wordt in wat je doet. Zo kan je de touwtjes van jouw leven echt in handen nemen. Ik heb goed betaalde jobs bij agencies laten vallen om voor mezelf te kunnen werken, gewoon omdat ik een grote nood voelde om mijn ideeën uit te diepen. Op die manier kon ik een mooi portfolio opbouwen en daar pluk ik vandaag de vruchten van. Je moet op je intuïtie durven vertrouwen, moedig zijn en hard – heel hard – willen werken.

