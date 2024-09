Ed Sheeran en Stormzy reageren op de trolls onder hun video’s

Het internet staat vol met reclame, recepten, unboxings, illegale waren, en websites waarop je elkaars poep kan beoordelen. Je weet wel: alle goede, rare en slechte dingen die de mensheid vertegenwoordigen. Maar het internet staat vooral op een fundament van anonieme trolls die het nodig vinden om hun gedachten onder een video of facebook-post te plaatsen.

In onze serie The People Vs. laten we muzikanten reageren op deze pestkoppen. Dit keer brachten we Ed Sheeran en Stormzy samen om te kijken naar de vrij unieke reacties onder een paar van hun clips.

Videos by VICE

Bekijk het hieronder en klik daarna door voor hun Back ‘n’ Forth sessie.