Ed Sheeran en Lil Uzi Vert speelden vannacht samen ‘XO Tour Llif3’

Awardshows zijn een van de leukste dingen op aarde. Dat is een feit. Daarom was ik weer dolgelukkig dat we gisteren naar de VMA’s konden kijken. Er gebeurden zoals altijd genoeg belachelijke dingen, maar mijn aandacht werd vooral door één iemand opgeslokt: Lil Uzi Vert. Dit hele weekend heb ik naar niets anders geluisterd dan zijn nieuwe album Luv Is Rage 2, en ook zijn aanwezigheid bij de awardshow is een aaneenschakeling van hoogtepunten.





Ten eerste klom hij op het podium bij Ed Sheeran om een mopje mee te zingen met Shape Of You, om dat vervolgens met de hulp van Eddy om te vormen tot XO Tour Llif3. Ik ben de hele ochtend al emotioneel instabiel: ik had nooit verwacht om uit Ed Sheerans mond te horen dat hij het niet erg vindt dat ik zo’n jankerd ben, en dat hij de dood absoluut niet vreest. Mijn reactie was te vergelijken met die van Cardi B:

Uiteraard won Lil Uzeth Verticus ook een Moon Person-award voor bovenstaande track, en hoe hij die in ontvangst neemt is even iconisch als het duet. Hij lijkt totaal niet onder de indruk te zijn, bedankt vluchtig zijn fans, zegt dat hij niet fuckt met neppe bedankspeeches en gooit er dan een aantal moves uit die alleen hem staan. Als klap op de vuurpijl komt ook Lil B in een smaragdgroen gewaad Uzi nog even feliciteren. Thank you, Based God.