Volgens de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken overweegt Kim Jong-un om zijn waterstofbom te testen in de Grote Oceaan als reactie op toegenomen spanning met Trump. Maar om de destructieve kracht van de waterstofbom te begrijpen, moet je mensen die hem gemaakt hebben begrijpen.

In een documentaire uit 2013 onderzoekt Motherboard het leven van Edward Teller: de vader van de waterstofbom en de inspiratie voor Stanley Kubricks personage Dr. Strangelove.

Volgens Ralph Moir, Teller’s student en uiteindelijke collega, geloofde Teller dat wetenschappers geen verantwoordelijkheid hadden voor hun creaties.

“Hij wilde iets geven aan de mensheid, maar was ook erg geïnteresseerd in wetenschap en alles wat nieuw was,” vertelde Moir aan Motherboard in 2013. “Het was patriottistisch om een sterke defensie te hebben, maar het was ook fascinerende wetenschap.”

Maar niet iedereen was het met Teller eens. In de jaren 40 woedde er een scherpe ethische discussie die de wereld in tweeën spleet. De mensen die aan de kant van Robert Oppenheimer, de bedenker van de atoombom, stonden, geloofden dat een opvolger van de atoombom gevaarlijk en onnodig was. De mensen die aan de kant van Teller stonden geloofden dat een wapen dat zo krachtig was juist afschrikwekkend zou werken.

De wetenschap schaarde zich achter Oppenheimer, maar President Truman volgde Teller. In 1952 liet de VS zijn eerste waterstofbom ontploffen.

Later in zijn leven richtte Teller Plowshare, een experiment om nucleaire wapens in de bouw te gebruiken, op. Teller was ook groot voorstander van kernenergie als propulsiemiddel voor ruimteschepen, en nucleaire tests in de ruimte. Hij stelde ook een ultieme energiebron voor, de zogenoemde thoriumreactor, maar geen enkele van deze ideeën is ooit realiteit geworden.

En ook al is hij al bijna vijftien jaar dood, is hij nog altijd een belangrijk figuur om te begrijpen, in een tijd dat nucleaire dreiging weer groter lijkt dan ook.

