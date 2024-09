Een 14-jarig meisje klaagt Facebook aan omdat ze niet genoeg doen tegen wraakporno

Een rechter uit Noord-Ierland bepaalde deze week dat Facebook wel degelijk opheldering moet geven over hoe het komt dat een naaktfoto van een minderjarig meisje herhaaldelijk in een facebookgroep werd geplaatst. Een expert op het gebied van internetveiligheid vertelt ons meer over de zaak.

Een veertienjarig meisje – die gezien haar leeftijd anoniem blijft – uit Noord-Ierland sleept Facebook voor de rechter omdat er een naaktfoto van haar in een aantal facebookgroepen rondging. Ook klaagt de puber de man aan die de foto heeft geüpload. Facebook heeft er volgens haar lang niet alles aan gedaan om te voorkomen dat de foto steeds weer werd geplaatst.

Het ging namelijk niet om één keer; volgens Irish News verscheen de foto tussen november 2014 en januari 2016 meerdere keren op een zogenaamde ‘shame page’. De advocaten van het meisje vergelijken de publicatie van de foto met kindermisbruik, want, zo zeggen ze, Facebook had gebruik kunnen en moeten maken van de PhotoDNA-technologie – daarmee kunnen ze foto’s opsporen en de publicatie en verspreiding ervan voorkomen.

Facebook heeft geprobeerd de rechtszaak geseponeerd te krijgen – ze vinden dat ze vrijuit gaan omdat ze telkens de foto offline haalden zodra bekend werd dat-ie ergens online te vinden was. Maar het meisje eist een schadevergoeding voor het misbruiken van privé-informatie, nalatigheid, en het schenden van een Britse privacy-wet, Data Protection Art.

Afgelopen week werd het verzoek van Facebook afgewezen en het proces zal binnen een paar maanden beginnen. Een woordvoerder van Facebook zei tegen Broadly: “Facebook biedt geen ruimte aan dit soort foto’s. Daarom verwijderen we ze zodra ze worden gerapporteerd. In onze richtlijnen staat duidelijk dat we naaktheid en seksuele uitbuiting niet toestaan. Overal op de website kun je links vinden waarmee je onfatsoenlijke foto’s kan melden, en ons personeel doet er alles aan om dat soort foto’s zo snel mogelijk te vinden en actie te ondernemen als ze onze richtlijnen overtreden. We zijn zeer begaan met de veiligheid van iedereen, en we werken samen met goede doelen, academici en experts om lesprogramma’s te kunnen ontwikkelen, en een omgeving waarin iedereen zich veilig voelt.”

Het gaat er uiteindelijk om of Facebook verantwoordelijk is voor alles wat er op hun website verschijnt. Zijn zij de uitgever, of is Facebook een technologisch platform waarop mensen kunnen posten wat ze willen? Momenteel volgt Facebook een Europese wet die bepaalt dat ze niet alles hoeven te controleren wat er wordt gepost, maar als de rechtbank zometeen het veertienjarige meisje gelijk geeft, verandert alles.

Facebook en andere sociale-mediagiganten als Google en Twitter worden er vaker van beschuldigd te passief te zijn als het gaat om wraakporno. In 2014 werd Facebook nog voor 123 miljoen dollar aangeklaagd vanwege gephotoshopte wraakporno, en in datzelfde jaar werd Google door een een hele rits beroemdheden aangeklaagd vanwege hun passieve houding toen er stapels naaktfoto’s uit de iCloud lekten. Volgens de advocaten van die beroemdheden slaagde Google er niet in “om verantwoordelijkheid te nemen en de foto’s op tijd te verwijderen.”

Wraakporno is inmiddels een bekend probleem, maar shame pages zijn iets nieuws. “Deze pagina’s hebben een hatelijke insteek. Ze zijn bedoeld om de persoon op de foto zoveel mogelijk te vernederen,” legt Sonia Livingstone uit. Livingstone is professor aan de London School of Economics en is gespecialiseerd in kinderbescherming op internet. Zij geeft de Britse regering advies over hoe ze hier beleid voor kunnen maken.

“Vaak verkrijgen daders de foto’s door afpersing, of het slachtoffer heeft ze zelf verstrekt op een naïef moment.” En als een foto eenmaal online staat, is het bijna onmogelijk om ‘m weer van internet af te krijgen. “Facebook heeft de middelen om precies te zien en bij te houden wat er allemaal verschijnt,” zegt Livingstone, “maar ze kunnen niet voorkomen dat er een schermafbeelding van de foto wordt gemaakt, die dan weer wordt doorgeplaatst.”

Het is een probleem dat niet alleen op Facebook speelt. “Elke school krijgt een paar keer per jaar te maken met shame pages,” legt Livingstone uit. “Soms zijn er van die epidemieën die een tijdje blijven hangen.”

De oplossing? “Kinderen moeten via school beter worden geïnformeerd over seks en relaties. En op middelbare scholen moeten kinderen worden onderwezen over de gevaren van wraakporno en naaktfoto’s.”

