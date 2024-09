Deze 17-jarige hacker vogelde uit hoe hij gratis telefoondata kon krijgen

Jacob Ajit is 17 jaar oud en hij heeft met behulp van een beetje gehack gratis data op zijn telefoon gekregen – vermoedelijk zodat hij kan doen wat tieners tegenwoordig online doen zonder dat hun ouders met dikke rekeningen opgezadeld worden.

Memes? Mixtapes? Googlen of je ziek kan worden van te veel salmiakpoeder? Weet ik veel wat ze doen, maar Ajit kan het allemaal, gratis!

Videos by VICE

“Eerlijk gezegd heb ik het gewoon uit nieuwsgierigheid onderzocht en ook om een beetje te leren over hoe netwerken in elkaar zitten,” zei Ajit toen ik hem mailde. “T-Mobile fixt dit vast snel, maar ik wilde het daarvoor gewoon graag delen”

Volgens een post op Medium die Ajit woensdag plaatse, kwam hij erachter terwijl hij aan het spelen was met een T-Mobile-telefoon zonder beltegoed. De telefoon maakte nog wel verbinding met het netwerk, maar verbond hem direct door naar een T-Mobile-website waar hij zou kunnen opwaarderen. Om een of andere reden werkte zijn speedtest-app nog wel via een T-Mobile server.

“Het zijn gewoon de antennes van mijn telefoon die in contact staan met de antennes van het netwerk, maar dan zonder kunstmatige beperkingen.”



Ajit vogelde uit dat hij toegang had tot alle media die verzonden werd uit een map met de naam ‘/speedtest’. Hij kreeg het vermoeden dat T-Mobile verbindingen met die map altijd toestaat, of je nou beltegoed hebt of niet. Hij testte zijn theorie door een eigen speedtest-mapje aan te maken en die te vullen met media, waaronder een videoclip van Taylor Swift waar hij vanaf de telefoon bij kon. Ajit heeft daarna een proxy opgezet waardoor je naar praktisch elke site kunt met die methode. Het enige wat een Amerikaanse T-Mobile-gebruiker hoeft te doen, is naar die pagina te gaan.

“Zo had ik ineens toegang tot het T-Mobile-netwerk zonder een officieel contract of ook maar iets betaald te hebben,” schreef Ajit op Medium. “Het zijn gewoon de antennes van mijn telefoon die in contact staan met de antennes van het netwerk, maar dan zonder kunstmatige beperkingen.”

Motherboard-verslaggever en T-Mobile-klant Lorenzo Franceschi-Bicchierai heeft zijn data uitgezet en dit ook geprobeerd, maar hem lukte het trucje niet. Het kan zijn dat het alleen werkt voor prepaid-telefoons die contact met het netwerk houden om die opwaardeer-pagina van T-Mobile te kunnen laten zien. Het kan zijn dat T-Mobile het ‘lek’ inmiddels gedicht heeft, of dat Ajit er gewoon naast zit met zijn analyse.

T-Mobile Amerika heeft nog niet gereageerd op onze vragen.

Als je nu bij jezelf denkt: jezus, toen ik 17 was, rookte ik eigenlijk alleen maar wiet, dan is het wellicht geruststellend om te weten dat Ajit studeert aan de Thomas Jefferson High School for Science and Technology in Virginia. Dat is een van de beste technische middelbare scholen in Amerika. Het blijft wel middelbaar onderwijs, dus wie weet roken ze daar ook gewoon wiet, maar het punt is dat hij best wel slim is.

En ja, hij wil straks IT gaan studeren.