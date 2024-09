Een aantal broodnodige Broadly-cadeaus voor onder je roze glitterkerstboom

We vonden een aantal cadeaus waar wij in ieder geval hartstikke gelukkig van worden. Zoals een minipaardje.

Vrouw zijn kost een hoop geld. Onnodig veel meer dan man zijn, blijkt in ieder geval. Voor de kapper betalen vrouwen meer, voor een potje crème al helemaal, en ook zijn vrouwen de lul omdat ze elke maand geld moeten uitgeven aan samengeperste cellulosevezels met een touwtje eraan, om daarmee het bloed op te vangen dat hun lichaam maandelijks ontvalt. Op tampons en maandverband zit gewoon belasting (zes procent in Nederland), iets waar ze zich in Californië een paar dagen geleden nog kwaad om maakten.

Hoe dan ook – de decembermaand is een uitstekend moment om deze bovenstaande feiten links te laten liggen en het leven nog een stuk duurder te maken. Maar als je dan al geld uitgeeft, aan jezelf of anderen, koop dan iets waar zelfs je roze glitterkerstboom bij verbleekt. Hieronder vind je een aantal cadeautjes waar wij in ieder geval hysterisch gelukkig van worden.

Shetlandpony

Je kan een meisje wel van haar paard trekken, maar een paard trek je nooit uit de vrouw. Aangezien we als millennials te weinig verdienen om een huis of een beetje ruimte te kunnen huren of kopen, geldt: hoe kleiner het paard, hoe beter. Op Marktplaats vind je goede aanbiedingen voor maximaal een meter schofthoogte Shetlandpony, bijvoorbeeld een hengstveulen geboren op 12 mei van dit jaar, dat je voor 219 euro zo mee kan nemen. Hortsik!

Een pikjessok

Waar deze pikjessok precies voor dient, weten we niet, maar dat we dit heel graag cadeau willen geven staat buiten kijf. Sowieso omdat ‘pikje’ ons lievelingswoord is, en omdat we het erg zien zitten om op donkere decemberavonden eindeloos te kunnen discussiëren waar deze pikjessok toch voor bedoeld kan zijn.

Dangling Grid van ontwerpers Alissa en Nienke

Een muur van kleine glimmende en vederlichte tegeltjes die in een raster zitten en bewegen als er lucht tegenaan komt. Dit klinkt vaag en dat is het misschien ook, maar het is vooral erg mooi. Het Nederlandse ontwerpersduo maakt graag aantrekkelijke kunst van verschillende materialen, en heel vaak zit er een vorm van beweging in. Ze hebben bijvoorbeeld ook behang dat ‘leeft’.

Lidmaatschap van een politieke partij

De wereld lijkt te vergaan mensen, dus het is tijd om te doen wat onze moeders al jaren roepen: lid worden van een politieke partij. Maakt niet uit van welke, ga gewoon de barricade op.

Een gebreide zeemeerminnendeken voor volwassenen

Ariël wilde graag benen, maar echte vrouwen willen niets liever dan een staart. Om mee op de bank te liggen, of gewoon een beetje voor de open haard. Water, vuur – de tegenstrijdigheden van een vrouw.

Popcornmachine

Hoeveel uur heb je afgelopen jaar genetflixt? En hoeveel uur daarvan dacht je aan popcorn? Waarschijnlijk zeer weinig, want popcorn eet je natuurlijk alleen in een bioscoop. Maar aangezien Netflix in 2017 van plan is om het aantal uren films en series te verdubbelen, zul je thuis een soort bioscoopsfeer moeten creëren. En dat kan met deze machine van de Xenos, voor nog geen dertig euro. Handig als je bijvoorbeeld besluit om tijdens de kerstvakantie eindelijk een keer alle Star Wars-films achter elkaar te kijken, zodat je kan meepraten over ‘de ruimte’.

Zwaaiende Beatrix

Natuurlijk is Máxima een fantastisch mens, maar Beatrix was echt een Koningin. Haar iconische haarlakkapsel, de nooit te vergeten bekakte stem en het feit dat ze als kettingroker door het leven gaat, maken haar tot een vrouw die we hoog hebben zitten. De zwaaiende Japanse gelukskat kennen we nou wel, gun jezelf een zwaaiende Beatrix.

Wild feminist

Gewoon een goed shirt, dat Nadya van Pussy Riot bijvoorbeeld ook heel hard rockt – kijk maar op haar Instagram. Dat is trouwens ook een uitstekend idee voor onder de boom: een follow van Nadya’s insta-account, als je dat niet al deed.

Bubbeltjesplasticpak

Moeten we dit uitleggen?

Een kookboek voor mensen die alleen wonen

In een recent interview met culinair journalist Janneke Vreugdenhil, waarin ze haar kookboek Solo Food promootte, zei ze over de periode na haar scheiding: “Op het dieptepunt van mijn verdriet at ik een zak chips in bed of een tosti als avondeten.” Wij op de redactie vroegen ons af wat daar zo erg aan is, omdat zowel chips als tosti’s van veel mensen hier het lievelingseten is. Maar voor mensen die alleen wonen en misschien iets voedzamer willen eten: dit is je kookboek. Want koken, je weet, daar zijn vrouwen dol op



