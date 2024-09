Een akoestische drumcomputer is precies zo cool als het klinkt

Als er één technologisch instrument absoluut vitaal is gebleken voor vroege elektronische muziek en hiphop, dan is het wel de TR-808-drumcomputer van Roland, bekend om zijn kenmerkend diepe kickdrum en snappy clap. Een paar jaar geleden creëerde Moritz Simon Geist een hommage aan de iconische drumcomputer met MR-808, een drumrobot met verschillende akoestische instrumenten die met software van Ableton en Arduino-computers werden aangestuurd. De enorme kast zag er visueel zelfs hetzelfde uit als de 808, hoewel Geist’s robotische recreatie er redelijk kolossaal uitziet.

Sinds 2012 toert Geist met MR-808 langs galeries en tentoonstelling, en hij gebruikte het instrument zelfs in samenwerkingen met andere artiesten. Toch had hij altijd de wens om het publiek de controle over zijn drumcomputer te geven. Dat is precies wat hij en Sonic Robots, zijn Berlijnse collectief van kunstenaars en hackers, nu voor elkaar hebben gekregen met een nieuwe versie van de machine, met de doeltreffende naam MR-808 Interactive.

“Een muziekrobot is leuk om te zien, maar nog veel leuker om zelf te bespelen,” vertelt Geist aan The Creators Project. “Daarom ontwikkelden we deze interactieve versie, waarbij een RaspiServer en verschillende tablets worden gebruikt om een step sequencer te vormen, waarmee het publiek van een expositie of in een museum samen (vele personen tegelijk, want meerdere input-tablets) een beat kunnen maken.”

Geist onthulde zijn MR-808 Interactive onlangs op het Krake Festival in Berlin. Festivalgangers kregen een tablet in hun handen gedrukt waarop de fysieke drumcomputer digitaal te besturen was. De interactie is mooi vormgegeven, maar de geluidsprogrammering is minstens zo indrukwekkend.

Wat zeer interessant zou zijn, is om dit stukje technologie toe te passen tijdens liveoptredens, waarbij fans dan tot op zekere hoogte zelf mee kunnen doen. Het zou zomaar kunnen ontaarden in een complete chaos natuurlijk, maar het zou ook een fascinerend muziekexperiment zijn. Bekijk de MR-808 Interactive hieronder in actie.

