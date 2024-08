Een allesomvattende gids voor als je net uit de kast komt als lesbienne

Onze beste verhalen van 2018 vind je hier op één handzame hoop.

Een gaybar bezoeken

Als je eenmaal weet dat je een slappe pik krijgt van pik, dan komt er een moment dat je in de (hetero)club staat, een paar corpsjongens met doorweekte bloezen hun neus enthousiast ziet ophalen, en jezelf afvraagt: wat dóe ik hier!? Dit is het moment dat je afscheid neemt van je heteroseksuele uitgaansleven, en de gaybar een belangrijke rol in je leven gaat spelen. En gelukkig hebben grote steden diverse opties te bieden, zo heb je bijvoorbeeld de Bodytalk in Utrecht, Loud of de Performance bar in Rotterdam en de Trut in Amsterdam. En hoewel dit allerhande uitgaansgelegenheden zijn, moet je rekening houden met één ding: je bent nieuw vlees. Zet je schrap, want als je binnenkomt zijn de ogen op jou gericht. De scene is namelijk een kleine poule van mensen, dus er bestaat een grote kans dat de oude garde hun seksuele driften op jou willen gaan botvieren. Oh, en schrik niet als er opeens een homoseksuele guy in een tanktop in de vorm van een netje voorbij vliegt, in zijn blote lul. Dat hoort erbij!

Foto door Lotte Dale.

Uit de kast komen / identiteitscrisis

Uit de kast komen brengt natuurlijk een hoop hommeles met zich mee. Je wordt gedwongen om na te denken over wie je nou eigenlijk bent, en hoe je jezelf moet verhouden tot anderen, want opeens hoor je niet meer bij de norm. Wie vertel je het? Hoe vertel je het? Is het überhaupt iets waar je een moment voor wil nemen, of vertel je het je vrienden tussen neus en lippen door, bijvoorbeeld op een saai feestje terwijl je mond vol zit met vlammetjes? Identificeer je jezelf als butch, femme, lipstick, sportlesbo, activistische lesbo, of, ik noem maar wat, de hondenuitlaatservicelesbo? Of wil je jezelf helemaal niet in een hokje proppen? Stof om over na te denken!

Je vertelt mensen in het begin dat je misschien heus nog wel met een man zal eindigen, maar je weet stiekem ook wel dat dit het ophouden is van de heteroschijn, om te laten zien dat je nog niet hélemaal naar de homoseksuele bliksem bent. En die periode van beginnerslesbie zijn waarin je accepteert dat je op vrouwen valt en een periode van heel veel wilde seks tegemoet gaat (WANT HET VOELT EINDELIJK GOED!!!!), die duurt wel eventjes. Schaar (haha!) een groepje vergevorderde lesbiennes om je heen, om je de kneepjes van het vak te leren.

Je nieuwe garderobe

Het wordt tijd dat je dat marineblauwe vestje en bruine laarzen samen met je heteroglans in de versnipperaar sodemietert, tijd om de ~ lesboblits ~ te maken. Begrijp me niet verkeerd, er zijn net zoveel verschillende lesbiennes en stijlen als er diersoorten bestaan. Maar als ik de hippe modetrend in het lesbianisme mag geloven doen een hoge spijkerbroek met een bloes inclusief vlot patroontje het buitengewoon goed.

Maak de lesboblits! Foto door Lotte Dale.

Je bent nieuw! Pluk er de (wip)vruchten van!

Je staat aan de bar, hebt je bloes met een jofel patroontje aan, ziet er prima uit, vindt alles leuk, bent al blij als er een betrekkelijk oké uitziende meid met je praat. Beginnersfout! Wat je moet beseffen is dat de pottenbende in welke stad dan ook allemaal al een keer de lakens met elkaar heeft gedeeld (cross-regionaal is geen uitzondering), maar nog niet met jou. En daar kun je hartstikke de vruchten van plukken, dus geef die doorsnee deerne de bons en ga meteen lekker voor de dj, want dat zijn negen van de tien keer de bekoorlijkste vrouwen van de club.

Foto door Raymond van Mil.

Vrouwengewiep

Je ligt voor de eerste keer met een vrouw in bed. Opeens komt er een stel jopen op je af, en moet je eigenlijk dezelfde handelingen doen die je vaak ook bij jezelf doet. Da’s gek in het begin, maar misschien ook wel het beste dat je ooit is overkomen. Want wie weet nou beter wat lekker is dan iemand die precies weet hoe het voelt? Bovendien, geen gedoe met condooms, zwangerschappen of een piem die even geen zin heeft! Lesbische seks draait trouwens helemaal niet alleen maar om scharen – zoals de meesten denken – want dat is hartstikke moeilijk, joh. En voorbinddildo’s zijn een leuke bijkomstigheid, maar hóeven niet, want in principe kunnen je vingers wonderen doen.

Haal je inspiratie liever niet uit lesbische porno, want er zijn weinig mediaproducties in de wereld die minder representatief zijn dan een stel meiden met lange nagels die veel te hardhandig over elkaars schaamlippen schrobben. Wat ook praktisch is: je hoeft je make-up remover niet mee te nemen, want die staat gewoon in haar badkamer.

Je eerste (gebroken) liefde

Ah, de ellende. Je eerste liefde gaat ongeveer zo: je bent obsessief verliefd op een meisje, dat toevallig ook een van je beste vrienden was. Jij hebt nog niet zoveel ervaring, zij is al een tijdje uit de kast. Zij weet inmiddels dat het geen goed idee is om met nieuwe lesbies te hokken, en vindt het op een gegeven moment een te groot minpunt dat je weinig ervaring hebt. Je wordt flink aan de kant gezet want “ze is nooit écht verliefd op je geweest”. Je kan nu twee dingen doen: jezelf vier jaar verliezen in een of andere kunstopleiding en nergens tijd voor hebben, of jezelf verliezen in uitgaan en veel neuken. De komende twee jaar is niemand zo leuk als dat zij was, sta je je elke week in een homobar boos te maken om alle tongende heterostellen die om je heen krioelen, en ga je keer op keer grienend naar huis. Dit gaat je niet helpen, daarom de volgende tip:

Gebruik Tinder

Tinder is vooral handig als je in de provincie woont, omdat je hoogstwaarschijnlijk de enige openlijk jonge lesbienne bent in een straal van tien kilometer. Installeer het, want je kan je profiel instellen op leuke meiden in heeeeeel Nederland (het maximum is honderd kilometer). Het fijne aan op vrouwen vallen is dat rolverdeling geen reet uitmaakt, dus begin vooral met praten. En als je in de stad woont: ga altijd even na bij je vrienden welke matches zij hebben, want het komt vaker dan eens voor dat jullie met dezelfde vrouwen aan het foefelen zijn.

Foto door Raymond van Mil.

Je eerste échte vriendin

Jullie krijgen een relatie, je verwaarloost al je vrienden, je hebt dezelfde lievelingstrui, en je kont zit helaas vastgeplakt aan de bank, en voor die bank staat lukraak een televisie met Netflix. Wat een geluk! Jullie zijn gisteren naar de Praxis geweest om een boor te kopen, nemen binnenkort een kat en na een half jaar wonen jullie samen.

Pas op!

Het is makkelijk om jezelf snel te verliezen in een eerste liefde, en dat lijkt in een lesbische relatie op turbosnelheid te gaan. Maar als het nou eenmaal uitgaat zit je met de aangebrande peren. Je moet op zoek naar een andere kamer, de kat heeft je ex grotendeels betaald, en de boor gaat bij het grof vuil – want als iets een aanstichter was van gekibbel, dan was het die verdomde boor wel. Je wil een van je vrienden bellen om uit te huilen, maar dan besef je dat alleen Katelijne er nog is, je bekrompen jeugdvriendin uit Kerkdriel die haar lakse broertje nog altijd beschimpt met “die luie homo”.

Wen zo snel mogelijk aan het feit dat de lesbiewereld klein is,

Echt heel klein.

Je bent lesbisch, er is weinig keus, en voor je het weet heb je gezoend met de ex van een ex van een van je beste vrienden, die weer bevriend is met een goeie vriendin van die beste vriendin van je. Je had niet verwacht dat je op je vijfentwintigste nog in een lesbische variant van The Hills zou belanden, maar helaas. Wennen aan het feit dat jouw ex-vriendin na een jaar een relatie heeft met je andere ex-vriendin, hoort er gewoonweg bij. En dat wennen moet in hoog tempo, want je komt elkaar ongetwijfeld elke week tegen in dezelfde kroeg, de voetbalclub, of op een feministische lezing.

Je krijgt te maken met oliedomme vragen! Wees voorbereid!

Kijk, het feit dat jij niet op mannen valt is soms moeilijk te behappen voor sommige mensen, eh, mannen. Als je met je vriendin op een feest bent waar niet uitsluitend gays te vinden zijn, en je toont affectie, dan is het eerder regel dan uitzondering dat er iemand op je afkomt om een van de volgende dingen te verkondigen:

“Ik zag jullie in de verte, en ik wilde toch vragen: zijn jullie gewoon vriendinnen of lesbisch???//?”

“Ik vind het zó mooi hoe jullie dat doen!”

“Wow je ziet er helemaal niet uit als een lesbienne!”

“Missen jullie geen pik?”

“Mag ik meedoen?”

Het is natuurlijk hartstikke vreemd dat mensen zich gaan bemoeien met jouw seksualiteit en hoe je die uitdraagt, maar dit gaat je hoe dan ook overkomen. Ik zou je aanraden om een véél te ingewikkeld relaas te beginnen over de seksualisering van lesbiennes en dat intimiteit tussen twee mensen een privé-aangelegenheid is, óók als je niet-hetero bent, en óók in een club. Wat je ook kunt doen is een vuist maken, die vuist vlak voor zijn gezicht houden met je knokkels richting zijn neus, met je andere hand een ronddraaiende beweging maken naast de vuist, en langzaam je middelvinger van de gebalde vuist langzaam omhoog laten komen.

(GAY) PRIDE!!!!!!!

Het belangrijkste weekend van het jaar. Gaypride is bronsttijd. Het is alsof je met een uitgedroogde bek al een tijdje op zoek bent naar water in een of andere steppe in Afrika, en daar opeens een oase voor je ligt, waar een heleboel vrouwelijke kuddes slokjes nemen van het frisse water. Want het is hartje zomer, er is een feest georganiseerd om te vieren dat je er bent, er zijn overal lesbiennes, en het allerbelangrijkste: je bent retegeil. Het kán niet beter. Maak hier gebruik van, want de uitgaansmogelijkheden voor mensen zoals jij en ik zijn gering, en de concentratie van het aantal gelijkgestemden is nooit zo groot als op Pride. Veel plezier!