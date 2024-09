Een allesomvattende kaart van de boeken die de wereld verslindt

Deze kleurrijke landkaart van de wereld lijkt wel een lappendeken, volledig gevormd uit boekenkaften. Op de kaart prijkt de kaft van het meest gelezen boek op de vorm van het land. Backforward24 zocht voor Reddit de geliefde literatuur op en zette ze op de kaart. En wat blijkt? De ontdekking van de hemel is het populairst in Nederland, Het verdriet van België in België en de gedichtenbundel En réalité van Jean Portante in Luxemburg. Amerikanen zitten allemaal met hun neus in To Kill a Mockingbird, en in Engeland ligt Great Expectations op de koffietafel. Spanjaarden lezen de klassieker Don Quixote en de Fransen zouden de Fransen niet zijn zonder Le Comte de Monte-Cristo.



Medegebruikers van Reddit en academici zijn in de wolken van het project en geven Backforward24 een hoop feedback om zijn kaart uit te breiden en te verbeteren. Het project blijft voorlopig dus groeien. Zoals bij elk onderzoek, kaart of lijst, moet ook hier een kanttekening bij gemaakt worden. Het is noodzakelijk om te begrijpen dat een simpele lijst nooit de volledige literaire traditie van een land kan vertegenwoordigen. Laat je dus niet van de kaart brengen als jij vindt dat Turks Fruit of Jip en Janneke het ultieme Nederlandse boek is.

Een voorbeeld van de favoriete boeken van bepaalde landen:

Duitsland: Die Buddenbrooks (De Buddenbrooks)

Zwitserland: Heidi (Heidi)

Rusland: Voyná i mir (Oorlog & vrede)

Japan: Kokoro (Kokoro: de wegen van het hart)

Turkije: Benim Adım Kırmızı (Ik heet Karmozijn)

Afghanistan: The Kite Runner (De vliegeraar)

Australië: Cloudstreet

Algerije: L’étranger (De vreemdeling)

Kenia: Petals of Blood (Bloesems van bloed)

Canada: Anne of Green Gables (Anne van het Groene Huis)

Colombia: Cien años de soledad (Honderd jaar eenzaamheid)

Hier kan je de volledige lijst zien en suggesties toevoegen.