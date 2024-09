Een Amsterdamse brouwerij heeft katervrij bier en dat moest en zou ik proberen

Als ik alcohol drink, ontwaak ik de dag erna als een opgedroogde spons. Of het nou een liter tequila was, of twee glazen wijn op een terras, het maakt niet uit: ik sta op met knallende koppijn. Ik heb alles geprobeerd, maar behalve geheelonthouding werkt niks.

Ik was daarom blij toen brouwerij De Prael in Amsterdam sinds kort een anti-katerbiertje op het menu heeft. Zou dit mijn redmiddel zijn?

Pepijn Calis met het anti-katerbiertje (Alle foto’s door Thieu Custers)

Op een dinsdagmiddag om half vijf loop ik de brouwerij binnen, en krijg ik van Pepijn Calis, een van de brouwers bij De Prael, mijn eerste katervrije biertje aangereikt. “We hebben geen wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de effecten,” vertelt Calis. “Dus ik kan niet garanderen dat je morgen geen kater hebt.”

Calis legt uit waarom het biertje ontwikkeld is: “We kregen een aanvraag door een tv-programma om een katervrij biertje te creëren, omdat het Spaanse biermerk Er Boqueron claimde dat zij dat ook hadden, maar die werkte voor geen meter. Er Boqueron voegde alleen zeewater toe aan hun bier, dus wij moesten wat creatiever zijn. Het biertje werd enorm positief ontvangen. Er kwam media-aandacht en gasten vragen ernaar. Sommigen beweren minder last te hebben van een kater, maar dat kan natuurlijk ook een placebo-effect zijn.”

“We hebben in samenwerking met een brouwer, die in het verleden als drogist werkte, verschillende ingrediënten aan het biertje toegevoegd,” gaat Calis verder. “Gember om misselijkheid tegen te gaan, zout om vocht vast te houden zodat je geen hoofdpijn krijgt, vitamine B12 omdat dat ook vaak aan alcoholisten wordt gegeven (je lichaam breekt B12 af als je alcohol drinkt) en wilgenbast.” Ik neem een slok. Gember vind ik normaal gesproken smerig, maar het is nauwelijks in het biertje te proeven. Het smaakt eigenlijk gewoon naar pils met een zoutige afdronk. De geur is een beetje medicijn-achtig, maar dat proef je niet. Vitamines in je bier zijn sowieso mooi meegenomen, maar wilgenbast? “Ja, dat is de voorloper van paracetamol,” legt Calis uit. “We willen met dit biertje natuurlijk niemand aansporen om idioot veel bier te drinken, maar het is wel fijn dat je je kater met behulp van deze ingrediënten misschien wat kan temmen.”

In de kelder staat een flinke voorraad biertjes

Ik neem de proef op de som, en begin aan het tweede katerarme biertje. Met vijf procent alcohol is het een redelijk licht en makkelijk weg te drinken pilsje. “Ik vind het persoonlijk niet het allerlekkerste biertje dat we hebben, maar hij doet zeker niet onder voor de rest,” vertelt Calis.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het biertje ‘Amsterdams Helder’ ging heten, maar op de drankkaart bij De Prael staat-ie aangeduid als ‘Anti-kater bier’. Dan weet je in elk geval meteen waar je aan toe bent.

De katerarme biertjes zien er zo uit

Calis’ werkdag zit erop, terwijl de mijne nog in volle gang is. Ik verlaat de hoge barkruk om lager te zitten, zodat ik nergens af kan vallen als de biertjes gaan werken. Toch voelt het gek. Bij katerarm bier denk ik meteen aan alcoholvrij bier, dus ik verwacht niet dat ik de alcohol ook daadwerkelijk ga voelen.

Omdat ik snel en op een lege maag bier drink, begint het interieur alras te draaien. Het idee dat ik alcoholvrij bier drink wordt dan ook sterk ontkracht. Omdat ik morgenvroeg weer op tijd op kantoor moet zijn, en omdat ik niet kan wachten om te zien of het katerarme bier werkt, ga ik daarna snel naar huis.

Hier laat ik zien dat ik bij ronde vier ben aangekomen

Als de volgende ochtend mijn wekker gaat, voel ik me verrassend fris. Als ik denk aan de staat waarin ik gisteravond was, ben ik onder de indruk. Ik merk niet dat er enige vorm van alcohol in mijn lichaam zit of heeft gezeten. Het is de eerste keer in jaren dat ik na een avond drinken nergens last van heb, en dat is fijn.

Of het voor iedereen werkt? Geen idee. Misschien is het inderdaad wel een placebo, en zit het gewoon tussen mijn oren. Maar boeiend: ik heb geen kater! Daar mag op gedronken worden.