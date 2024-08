Een anti-lhbtq-politicus stapt op nadat hij betrapt werd bij een Brusselse orgie

József Szájer, een politicus van de Hongaarse regeringspartij Fidesz, heeft zich verontschuldigd voor het schenden van de coronamaatregelen in België. Volgens de lokale media was hij deelnemer aan een heuse orgie in Brussel.

Szájer was al sinds 2004 Europarlementariër namens de partij van de Hongaarse premier Viktor Órban. Hij nam zondag onverwachts ontslag als lid van het Europees Parlement.

We sadly welcomed József #Szájer 's resignation. His political creed, the uncompromising representation of #HU 's sovereignty and the interests of HU citizens are values ​​that will continue to serve as the basic principles of our delegation. https://t.co/BVixOv0wQX — FideszEP (@FideszEP) November 29, 2020

Gisteren meldden Belgische media dat de politie een seksfeest boven een bar in het centrum van Brussel had afgebroken, op slechts een paar honderd meter van het grootste politiebureau van de stad. Er waren op het feest 25 mensen aanwezig.

België zit op dit moment midden in de tweede lockdown. De restaurants en cafés zijn dicht, er is een avondklok en je mag niet met meer dan vier personen op openbare plekken samenkomen. Een 25-persoons orgie is in strijd met al die regels.

Volgens de berichten, onder meer in de lokale krant La Dernière Heure, waren er verschillende diplomaten en minstens een naamloos lid van het Europees Parlement bij het seksfeest aanwezig. De Europarlementariër probeerde naar verluidt aan de politie te ontkomen door uit een raam op de eerste verdieping te klimmen en toen zijn parlementaire immuniteit te verkondigen.

Op maandag publiceerde Szájer een verklaring op zijn website. Hij bevestigde zijn betrokkenheid bij wat hij zelf omschreef als een “huisfeest”. “Toen ik door de politie geïdentificeerd werd, vertelde ik de agenten dat ik lid was van het Europees Parlement. Ik had op dat moment geen ID-kaart bij me, dus de politie voerde de vereiste procedure uit, waarna ik een waarschuwing kreeg en ik naar huis werd gebracht,” aldus de verklaring.

Szájer zegt verder dat hij geen drugs had gebruikt. De Belgische media meldden dat er wel drugs op het plaats delict werden aangetroffen. “Het spijt me dat ik de coronamaatregelen heb geschonden,” schrijft Szájer in zijn verklaring. “Dat was onverantwoord van mijn kant en ik zal de sancties accepteren.” Toen de Europarlementariër op zondag onverwachts ontslag nam, gaf hij aan dat hij zijn beslissing had genomen na een lange periode van reflectie.

Volgens de Belgische media waren de meeste deelnemers aan de orgie mannen. De organisator, David Manzheley, zei vandaag tegen de Gazet van Antwerpen dat hij “elke twee maanden” wel gay-seksfeestjes organiseert. “Iedereen die hier komt, komt om seks te hebben. Seks zonder condoom. En alleen met mannen. Er zijn soms ook wel ‘homovrolijke’ vrouwen, maar die mogen alleen toekijken.”

Manzheley toont weinig begrip voor de politie, die volgens hem zonder huiszoekingsbevel het pand binnenviel en homofobe opmerkingen zou hebben gemaakt. Szájers politieke achtergrond kan hij hem niet kwalijk nemen: “Ik neem aan dat hij, om zijn politieke carrière niet te schaden, in het openbaar meehuilt met de wolven en zogezegd tegen homorechten is.”

Sinds Fidesz aan de macht kwam, heeft de partij zich ingespannen om de rechten van lhbtq’ers in te perken. De partij verdedigt daarmee volgens henzelf “christelijke waarden”.

Alleen al dit jaar heeft de Hongaarse regering een einde gemaakt aan de wettelijke gender-erkenning van trans personen. Ook heeft de regering wetgeving klaarliggen om ervoor te zorgen dat alleen heteroseksuele getrouwde stellen nog kinderen kunnen adopteren.

