Een augmented mini-orkaantje van pixels laat je voor even voelen hoe het is om God te zijn

Het is ongetwijfeld heel indrukwekkend om een tornado van dichtbij te bekijken, maar je moet ook redelijk levensmoe zijn om het aan te durven. Een abstract 3D-hologram van een tornado die je met je handen kunt bewegen is dan een prima alternatief. Welkom bij het nieuwe experiment van het Franse kunstenaarsduo Adrien M. and Claire B. Met Pixel en Hakunai zijn de twee verantwoordelijk voor een paar van de meest opzienbarende hi-tech dansperformances van de laatste tijd. Als extraatje bij hun kunstboek La Neige n’a pas de Sens hebben ze de app AM&CB gemaakt. Het is een mixed-reality-applicatie die bepaalde beelden kan herkennen en er digitale 3D-visuals overheen projecteert.

Inmiddels heeft het duo de bladzijden van La Neige n’a pas de Sens achter zich gelaten. De twee laten de app nu ook los op beeldschermen en iPads, en dat blijkt prima te werken. Wat nog meest indrukwekkend is, is dat ze erin geslaagd lijken om de digitale visuals met fysieke handgebaren te beïnvloeden. Bekijk hun voortgang in de video’s hieronder. Dit kan hele mooie dingen op gaan leveren.

Ga voor meer werk van Adrien M. & Claire B.’s naar hun website en download de AM&CB-app hier.