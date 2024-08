Een avond met Ally de Aap, de trots van Almere

In de catacombe van het Almeerse Yanmar Stadion staan een hert en aap tegenover elkaar. Het lijkt net een staredown tussen twee kickboksers. Beide mascottes ballen hun vuisten en proberen – zover dat kan in zo’n mascotte-pak – boos naar elkaar te kijken. “Het mag ook een beetje vriendelijk jongens”, zegt perschef Perry Hendriks. De twee beesten geven elkaar een high five en een knuffel. “Het hoeft ook weer niet klef te worden!”, roept een ander lid van het mediateam van Almere City.

Ik ben vandaag op bezoek in Almere om een avond mee te lopen met Ally de Aap. In zeer korte tijd heeft hij zich opgewerkt tot een bekende mascotte die zich veel op social media laat horen. Regelmatig is de aap tussen de fanatieke supporters te vinden, maar hij staat vooral bekend om zijn opvallende acties. Zo klom hij tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles verkleed als engel op het dak van het stadion en tijdens halloween reed hij als Jigsaw rond in Almere.

Voor het voorprogramma van de wedstrijd heeft Ally de mascotte van Cambuur, Camigo, uitgedaagd om een hindernisbaan met hem af te leggen. Het hert van Cambuur liet eerder die week via Twitter weten de uitdaging aan te gaan. Als ik de persruimte binnenstap, gaat het dan ook nergens anders over. “Ben jij hier ook voor de strijd tussen de mascottes?”, vraagt een van de verslaggevers aan een collega van een ander medium. “Nee, wij zijn meer van de serieuze journalistiek”, reageert hij.

Voor de ingang van het stadion ontmoet ik de ster van de show voor het eerst. Hij is al volledig in outfit, maar heeft deze avond gekozen voor een bescheiden tenue. Hij draagt een blauwe overall met daaronder schoenen in maat 55. Helaas is Almere’s favoriete aap niet helemaal topfit. Zijn staart wordt namelijk aan elkaar gehouden door een stuk tape. Hij heeft de blessure opgelopen toen hij als engel op het dak van het stadion klom en zijn staart ergens aan bleef haken.

We lopen rond het stadion en komen al gauw veel luidruchtige Almeerders tegen: “Ally, fotootje!” Dit zijn de enige twee woorden die ik de hele avond als een sirene door mijn oren hoor suizen. De mascotte heeft nog even weinig tijd voor de fans, want hij moet eerst naar het veld om het parcours te verkennen.

De twee reusachtige beesten uit Almere en Leeuwarden krijgen instructies van de perschef: eerst een rondje zaklopen, daarna hordelopen en dan over een opblaasbare hindernisbaan klauteren. Ze sluiten af door via een trampoline over een bok te springen. “Eerst wilden we ze onder zo’n legernet laten kruipen. Maar dat was met het gewei van Camigo een probleem geworden,” zegt de perschef.

Voordat het showtime is maken Ally en Camigo nog even tijd voor de fans buiten het Yanmar Stadion. Vanuit een frietkraam schreeuwt iemand de naam van Ally. De mascotte weet dat-ie populair is bij de fans en loopt daarom ook erg zelfverzekerd rond te paraderen. Het duurt lang voordat iemand echt toenadering zoekt, waardoor de zelfverzekerde Ally er toch wat eenzaam bijloopt. Als een fan op de foto wil met Camigo besluit hij dan ook maar om te photobomben.

“Ally, alles lekker?”, vraagt een supporter. Hij geeft de aap een boks en vanaf dat moment wil iedereen wat van de mascotte. Kinderen, maar ook volwassenen en een opa met wandelstok willen even met hem op de foto. Ally danst op de housemuziek die uit de stadionspeakers knalt en poseert op iedere foto met een even grote glimlach.

Dan is het tijd voor Ally om richting het stadion te gaan. Precies een kwartier hebben ze om tussen het einde van de warming-up en de aftrap hun momentje te pakken. Ik snel me achter de mascottes aan langs de kleedkamers. Ally loopt wat moeilijk, maar kan zich niet verstaanbaar maken. Gelukkig ziet een van de beveiligers waar het probleem ligt. “Leg zijn piemeltje even goed,” zegt de beveiliger. Een van de medewerkers van de club stopt zijn hand in de overal van Ally. Hij is blij met de hulp en loopt weer soepel. Trainer Michele Santoni verhoogt de druk nog even. “Ben je er klaar voor, Ally?”, vraagt hij. “Ik heb mijn geld op jou gezet.” Ally knikt vastberaden en blijft gefocust.

In de catacombe begint het mentale spelletje als de perschef van Almere aan zijn collega’s van Cambuur vraagt of Camigo een beetje scherp is. “Ik zag op het filmpje dat het niet van harte ging,” lacht hij. Camigo laat alles stilzwijgend over zich heen komen. “Misschien is het voor ons een voordeel dat je een drie keer zo groot hoofd hebt,” voegt de perschef er nog aan toe.

Ally en Camigo nemen nog even plaats in de dug-outs totdat de spelers klaar zijn met hun warming-up. Beiden kijken naar de grond en wisselen geen woord met elkaar. Camigo mag als eerste het veld op, maar wordt begroet met een ijskoud fluitconcert van de Almeerders. Wanneer Ally de dug-out uitkomt, klinkt er uitzinnig gejuich. Ally geniet en applaudisseert voor z’n fans.

Al bij het zaklopen blijkt het grote hoofd van Camigo hem al dwars te zitten. Hij is niet vooruit te branden. Ally maakt er daarentegen een show van. Hij loopt achteruit en wacht zelfs meerdere keren op zijn collega. Of heel Flevoland op het puntje van haar stoel zit tijdens deze pre-match weet ik niet, maar winnen doet Ally wel. Hij gaat als de koning van het Yanmar Stadion op de bok staan en springt ervanaf. “Goed gedaan Ally, ouwe rukker!”, roept een man uit het publiek.

Het luchtkussen wordt vakkundig opgerold terwijl de spelers het veld opkomen. Ik was het bijna vergeten, maar er wordt hier zo ook nog een wedstrijd gespeeld. Die kan eigenlijk alleen maar tegenvallen na dit sensatiestuk. Ally rent het veld af en Almere City FC pakt uiteindelijk de drie punten.

Tegen het einde van de wedstrijd vraag ik aan een steward of Ally nog terugkomt na negentig minuten. “Je bent hier speciaal voor hem?”, vraagt hij. Ik kan dat niet ontkennen. “Het wordt wel een beetje overdreven hoor met die aap. Aan het begin was het nog leuk, maar nu is hij ineens de held van Almere,” zegt de steward.

Hij besluit Ally een appje te sturen. “Hij komt er zo aan”, zegt-ie. Even later wijst de steward al naar de hoofdingang van het stadion: “Daar zul je hem hebben.” Ally heeft zich snel omgekleed om de overwinning te vieren. Hij draagt een broekje in de clubkleuren en een wit shirt met de tekst “krijg toch allemaal de Almere.”

Na het laatste fluitsignaal sprint Ally voor een laatste keer het veld op. Hij heeft een vlag in zijn handen en knuffelt met de mensen in het publiek. Hij wordt gezoend door de vrouwen en volwassen mannen zijn door het dolle heen na een selfie met de aap. Ally sluit zijn ereronde af bij de fanatieke supporters van Ultras Almere. Van de supporters die in de hekken hangen, krijgt hij al snel een grote vlag in zijn handen gedrukt. De supporters sluiten de avond af met het nummer Ally you’re the one, you still turn me on. De spelers kregen misschien een hard applaus, maar dat was niets vergeleken met de staande ovatie voor Ally de Aap.

