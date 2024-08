Een avond met de supporters van MVV op Trepke B

Rondom Stadion De Geusselt in Maastricht staan de politiebusjes in een lange rij achter elkaar geparkeerd. Ook de ME-busjes en politiepaarden zijn uitgerukt. En dat mag ook wel, want er staat vanavond niet zomaar een wedstrijd op het programma: MVV neemt het in eigen huis op tegen Helmond Sport.

Ik ga de wedstrijd vanavond volgen met Trepke B, een van de fanatieke supportersgroepen van MVV. Op hun facebookpagina is te zien dat ze al weken bezig zijn met deze pot tegen Helmond, of zoals ze hun tegenstander zelf noemen: de varkens. Het zijn geen aartsvijanden zoals Roda JC, maar een gelukkig huwelijk is het evenmin, gezien de akkefietjes die de laatste jaren hebben plaatsgevonden. De MVV-supporters zijn al meerdere keren niet welkom geweest bij de uitwedstrijden in Helmond, en vorig jaar legden de Maastrichtse supporters varkensresten op de middenstip van het stadion in Helmond.

Bij een café naast het stadion heb ik afgesproken met Machiel, een van de kartrekkers van Trepke B. Omdat het een risicowedstrijd is, is de hoofdingang van het café vanavond gesloten op last van de politie, maar via het naastgelegen hotel kan ik alsnog binnenkomen. Machiel en zijn vier vrienden zitten er al, en tikken hun eerste biertjes van de avond weg.

De jongens vertellen me dat Trepke B in 2005 is opgericht en vernoemd naar de trap tussen de vakken B en C. De supporters zitten tijdens de wedstrijden niet op hun stoel, maar staan met een stuk of dertig vaste leden op de trap. Vanwege de veiligheid heeft de club weleens geprobeerd om ze daar weg te krijgen, maar tevergeefs. De supporters van Trepke B blijven onverstoord op hun plek staan.

In het café vraag ik waar de rivaliteit tussen de clubs vandaan komt – en daarmee ook de grote hoeveelheid politie die vandaag op de been is. Machiel legt uit dat hun onderlinge confrontaties extra beladen zijn geworden sinds 2007. MVV kon periodekampioen worden in Helmond, maar de Helmondse burgemeester Fons Jacobs besloot dat er geen MVV-supporters welkom waren, vanwege eerdere rellen. Als antwoord vond de burgemeester de volgende ochtend meerdere varkenskoppen in zijn tuin.

De supporters van MVV noemen de Helmonders nog altijd varkens. Bij de wedstrijden tegen Helmond proberen ze ook vaak een vlag met een varken erop het stadion in te smokkelen. “Dat werkt een beetje als een rode lap op een stier,” zegt Machiel.

Een aantal jongens heeft ook nog persoonlijke rekeningen te verheffen. De supporters van MVV en Helmond troffen elkaar bijvoorbeeld een keer toevallig bij een tankstation, onderweg naar een uitwedstrijd. Een supporter van Helmond pakte daar de sjaal van Machiel af, waarna het iets uit de hand liep. Marcel, een van de andere leden aan tafel, herinnert zich ook nog een supporterstoernooi in Den Bosch. De supporters van Helmond zaten achter het doel te kijken naar een wedstrijd van de MVV-supporters. “Toen heb ik de bal expres naast geknald,” vertelt Marcel. Al twijfelen de andere jongens aan tafel of hij de bal niet gewoon verkeerd raakte.

Nadat de MVV-supporters vorig jaar die varkensresten op de middenstip hadden neergelegd, hingen de supporters van Helmond een Duitse vlag en een spandoek met de tekst “Liever een varkenskop dan een moffenkop” bij De Geusselt. Daar raakte Helmond verder niet echt een zere plek mee, zegt Marcel. “We liggen ook dichter bij België dan bij Duitsland.”

Marcel op de tribune van MVV.

De leden van Trepke B snappen er weinig van dat er vandaag zoveel veiligheidsmaatregelen zijn genomen. “Je kunt vandaag de dag beter een moordenaar zijn dan een voetbalsupporter,” zegt Marcel. “Maar we liggen nou eenmaal altijd onder een vergrootglas bij de KNVB,” voegt Machiel toe.

Van de vijf supporters aan tafel hebben Machiel en Boudewijn al eens een stadionverbod gehad. Tijdens de wedstrijd tegen aartsrivaal Roda JC in 2015 liepen ze rond in een rode trui, die ze tot hun ogen hadden dichtgeritst. Volgens de twee gebeurde er verder amper iets, maar werden ze wel het politiebusje in gegooid. “In de cel hoorde ik dat we met 3-1 hadden gewonnen,” herinnert Machiel zich. “Juichen daar in de cel, mooi was dat.”

De supporters van Trepke B vertellen dat het regelmatig pijn aan hun oren doet als ze op tv of in de krant Limburgers worden genoemd. “We zijn geen Limburgers, maar Maastrichtenaren,” zegt Marcel. Het is vergelijkbaar met de mensen uit Leeuwarden, die ook liever geen Friezen worden genoemd. In het stadion wordt dan ook altijd het Maastrichtse volkslied gedraaid en niet het Limburgse. “Als we ergens het Limburgse volkslied horen, draaien we ons om,” zegt Machiel.

De supporters van MVV zijn de laatste jaren zeker niet verwend. Sinds de degradatie in 2000 spelen de Maastrichtenaren op het tweede niveau. De jongens van Trepke B verwachten dan ook niet al te veel mensen in De Geusselt vanavond. Dat het ijskoud en regenachtig is, speelt ook een rol. “Maar veel mensen lijken er na negentien jaar op dit niveau ook een beetje op uitgekeken,” vertelt Marcel. “Iedere keer op bezoek bij Telstar is natuurlijk ook niet alles. Om maar te zwijgen over de wedstrijden tegen Jong AZ en Jong FC Utrecht.”

Bij andere clubs in Limburg werd de afgelopen jaar – met wisselend succes – flink wat geld geïnvesteerd. Roda kreeg hulp van de Rus Aleksei Korotaev, terwijl Fortuna Sittard weer in de Eredivisie speelt dankzij de centen van Isitan Gün. Zo’n scenario zien de supporters van Trepke B helemaal niet zitten bij MVV. Dan liever nog een paar jaar in de Keuken Kampioen Divisie. “Ik zit niet te wachten op een rare sjeik of een Rus die ballet heeft gedaan,” zegt Boudewijn.

Een uur voordat de wedstrijd begint, gaan we richting het stadion. Bij binnenkomst hangen de leden meteen twee spandoeken aan de reling van de tribune. De een met het logo van Trepke B, de ander met een afbeelding van aanvaller Joeri Schroijen, met de tekst “Lekker Joeri”. Marcel licht toe: “Als hij iets goed doet, of juist helemaal niet, dan roepen we altijd: ‘Lekker Joeri!’ Dat klinkt gewoon lekker.”

Boudewijn, Machiel en Marcel hangen een spandoek op.

Vlak voor de aftrap neem ik met de supporters plaats op de trap tussen Vak B en C. Als mensen zich afvragen wie het onbekende gezicht tussen de supporters is, helpt Boudewijn direct: “Hij komt een reportage maken voor Vieze Sports.” Iedereen zingt het Maastrichts volkslied uit volle borst mee. Er zitten inderdaad opvallend weinig supporters op de tribune, maar op de trap is het gezellig druk. De hoeveelheid fans in het uitvak is ook niet erg indrukwekkend. Er zijn ongeveer veertig supporters hun club achterna gereisd. “Voor Helmond-begrippen is dat al heel wat,” zegt Boudewijn.

“We hebben in ieder geval de toss gewonnen,” zegt Machiel tevreden als de bal aan het rollen is gebracht. Vervolgens zet hij twee minuten lang het lied Come on you boys in red in. “Zo, en nu een pilsje. Ik begin uit te drogen.” Even later tikt Marcel me aan: “Het is niet veel hè?” Ik kan zijn analyse alleen maar bevestigen, maar een seconde later komt MVV toch op voorsprong. Het bier vliegt door de lucht en de supporters springen elkaar om de nek.

Machiel schreeuwt MVV vooruit.

Gelukkig komt er al snel iemand de tribune op om nog wat extra sfeer te brengen. “Daar is onze trommelaar,” zegt Boudewijn opgewekt. “Ik heb alleen geen trommel bij,” moet hij Boudewijn teleurstellen. Ondanks de voorsprong passen de supporters op dat ze niet te vroeg juichen. “Het blijft MVV, dus ik vertrouw het niet,” zegt Boudewijn.

In de tweede helft loopt MVV tot grote verbazing van de supporters uit tot een 3-0 overwinning. De trommelaar heeft zelfs zijn trommel weer gevonden en slaat erop los. Iedereen is door het dolle heen en Machiel tikt me aan. “Je brengt gelukt. Dit is de grootste overwinning in jaren.” Het was een mooie avond in Maastricht. Het was voor veel supporters te koud, maar op Trepke B had niemand daar last van. Iedereen komt dansend van de trap af en het cynisme is zelfs omgeslagen in opportunisme: “We worden kampioen!”



Dit is een verhaal uit De Twaalfde Man, een serie van VICE Sports over fanatieke supportersgroepen in Nederland.

