Een avondje hangen in de bunker van DHC

“110, 120, 130, geen enkel probleem. Schroevendraaier, koevoet, flipper en een baksteen, anders gaan we nergens heen.” Van de zwartste scholen in de Haagse Schilderswijk tot de witste scholen in Meppel: iedereen kent de teksten van Den Haag Connection (DHC) uit het hoofd als de rapgroep in 2004 een hype wordt met nummers als 180cc en Kom maar mee naar Den Haag. Niemand weet wie de jongens precies zijn, maar ze klinken hard en dat is genoeg.



DHC bestaat op dat moment uit de Haagse Marokkanen Chillouh Herres, MC Rico en Omar Montana. Later komen Freaky Jason en Skiezo erbij. Ze nemen met een krakende microfoon en een gare laptop een stapel nummers en disstracks op. Voor het dissen van Ayaan Hirsi Ali wordt de groep zelfs gearresteerd. Skiezo en Chillouh duiken nog in 2009 op bij 101Barz, maar daarna blijft het een tijdje stil. Nu hebben Skiezo en Chillouh voor een album getekend bij label Wilde Westen. Het album nemen ze op in een soort bunker achter de Haagse wijken Zuiderpark en Moerwijk. Noisey ging bij ze langs om te horen hoe het met Skiezo (26) en Chillouh (34) gaat.

