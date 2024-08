Een bedrijf overladen met e-mails levert je geen baan op

Beste sollicitant,

Bedankt voor het opsturen van je cv. Ja, ik heb hem ontvangen. Ik heb hem zelfs gelezen. Je hebt meer dan een maand geleden gesolliciteerd en je hebt nog steeds niks van me gehoord. Het lijkt me vrij duidelijk dat we je niet zullen uitnodigen voor een gesprek.

Dat heeft te maken met een van deze drie redenen:

Je bent niet geschikt voor de baan Je bent wel geschikt, maar hebt een fout gemaakt waardoor we toch liever iemand anders kiezen (lees hieronder meer) We zijn van plan iemand anders aan te nemen, maar die deal is nog niet helemaal rond

Vraag me alsjeblieft niet of ik terug kan komen op je sollicitatiemail. Die drie extra e-mails en een handgeschreven brief vergroten de drang om je aan te nemen niet. Integendeel zelfs: je verandert jezelf zo in een hardnekkige plaag.

Om erachter te komen waarom mensen de recruitment manager blijven lastigvallen, sprak ik met carrière-expert Alison Green, wiens boek Ask a Manager eerder dit jaar werd gepubliceerd. “Mensen krijgen nu eenmaal vaak het advies om mails te blijven sturen,” zegt ze. “Dat is superirritant. Je weet heus wel dat ze je een mailtje hebben gestuurd. Ze merken vanzelf wel wanneer je die mail beantwoordt.”

Haar advies voor sollicitanten: “Zet het gewoon uit je hoofd.” In plaats van je tijd te verdoen en keer op keer een nieuwe e-mail te sturen, kan je het best kritisch naar jezelf kijken en erachter komen of je cv en motivatiebrief wel overtuigend genoeg zijn. Staan er spelfouten in? Zijn de zinnen onduidelijk of maak je grammaticale fouten? Zo niet, vraag jezelf dan af hoe je je sollicitatie kan verbeteren om bij de volgende baan je kans op een gesprek te vergroten.

De beste manier om dit te doen is door zo duidelijk en beknopt mogelijk te zijn. Maar vergeet ook niet om aan te geven hoe je ervaring en interesses aansluiten bij de baan waarnaar je solliciteert. Vertel wat je momenteel doet, wat je hiervoor hebt gedaan en welke studie je hebt gevolgd. Dat is alles wat er op dit moment toe doet.

Verspil geen tijd aan de opmaak van je mail. Ik hoef geen overdreven lettertype of flitsende animaties te zien, tenzij je solliciteert naar een functie als grafisch ontwerper. Maar zelfs dan praat een mooie opmaak een gebrek aan relevante ervaring niet goed. Je foto hoef ik trouwens ook niet te zien.

Als je wel wordt uitgenodigd op gesprek, stuur dan een mailtje terug waarin je me bedankt. Vervolgens doe je helemaal niks. Als je een maand later nog steeds niks van me hebt gehoord, lees dit stuk dan nog eens opnieuw en volg hetzelfde advies op. Maar wat je ook doet, stuur niet nog een e-mail. Als ik je wil aannemen, vergeet ik je echt niet.

Het duurt misschien iets langer dan je zou willen voor je wat van me hoort, maar ik beloof dat ik erop terugkom zodra ik een besluit heb genomen.

Vriendelijke groeten,

De recruitment manager

