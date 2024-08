Een beginnersgids voor mensen die seksplezier aan hun tepels willen beleven

Tepels zijn bizar. Het hele lichaam is bizar. We zijn misschien gewend geraakt aan lichaamsdelen omdat we ze gewoon altijd al hebben gehad, maar wanneer je er even bij stilstaat en echt gaat nadenken over alle uitsteeksels, gleuven en haargroei, dan komen er talloze vragen in je op. Bijvoorbeeld: wat zijn neuzen eigenlijk voor gekke dingen? Waarom zitten er vochtige oogballen in onze schedel? En wat zijn die gevoelige knopjes die op de een of andere manier in verbinding staan met onze geslachtsdelen, geliefdes opwinden en baby’s kunnen voeden?

Voordat een man het je uit begint te leggen: ik weet dat elke biologiestudent me dit heel plastisch uit zou kunnen leggen, maar dat zegt nog niks over hoe we deze rare onderdelen van ons lijf het beste in kunnen zetten tijdens een potje seks. En dit is een sekscolumn, dus dat is wat ik wil weten.

De laatste tijd was ik me ervan bewust dat mijn tepels veel sliepen. Letterlijk: ik val op mijn buik in slaap, en figuurlijk: de focus van seks lag voor mij nooit op wat er gebeurde met mijn tepels. Hoewel er genoeg werd gewreven, gelikt en geknepen, was het altijd bijzaak. Maar een gesprek met een vriendin liet me inzien dat tepels ook wel eens de hoofdrol mogen verdienen.

“Voor mij is spelen met mijn tepels tijdens seks even opwindend als een vibrator tegen mijn clitoris,” vertelt ze. “Dat klinkt misschien raar, maar ik zeg weleens dat mijn tepels twee extra clitorissen zijn, en ze om de een of andere reden op mijn borst zitten. Ik heb geen geduld voor partners die niet er niet hard in willen bijten of knijpen omdat ze bang zijn me pijn te doen. Mij een beetje pijn doen is het hele punt.”

Ik wist dat ik meer met mijn tepels wilde doen dan nu, zowel tijdens een potje seks als in een masturbeersessie.

Dit is natuurlijk een kwestie van smaak. Een vrouw met een vaste bedpartner (een verloofde, stel je voor!) vertelde me het volgende: “Ik houd niet van te ruig, zoals draaien, knijpen en bijten. Maar een beetje tepelactie is geweldig voorspel.”

Ik wist in ieder geval zeker dat ik meer met mijn tepels wilde doen dan nu, zowel met mensen in bed als tijdens een masturbeersessie. Maar ik wilde ook weer niet dat het te veel pijn zou doen, omdat het zo’n hypergevoelige zone is.

Dus besloot ik een gecertificeerde sekstherapeut te raadplegen voor wat tepeltips waar geen speeltjes voor nodig zouden zijn (want er is genoeg: tepelklemmen en tepelvibrators bijvoorbeeld). Ik wilde een lesje in gemakkelijke, toegankelijke tepelmasturbatie. Anne Hodder uit Los Angeles was vriendelijk genoeg om me te helpen, hoewel ze begon met een belangrijke disclaimer: het tepelspel is niet voor iedereen weggelegd. Sommige mensen hebben enorm gevoelige tepels, terwijl anderen er amper iets van voelen (dus check dat eerst even voordat je op iemands tepels begint te bijten).

“Het mooie aan tepels is dat, als je ervan houdt, je er op zoveel verschillende manieren mee kan spelen. En als je het combineert met andere stimulatie – van de clitoris of ballen bijvoorbeeld –, kun je je plezier enorm vergroten,” vertelt ze. “Er is heel interessant onderzoek gedaan naar de relatie tussen de clitoris en tepels. De resultaten kwamen erop neer dat het deel van je hersenen dat oplicht tijdens clitstimulatie, hetzelfde deel is dat oplicht als er met je tepels wordt gespeeld. Voeg de twee samen en je ervaart een nog grotere sensatie, of dat nou een sneller orgasme is, of juist een grotere ontlading.”

Ik was op zoek naar manieren om mezelf nog meer te kunnen bevredigen, dus ik vroeg Hodder om specifieke oefeningen om datzelfde fijne gevoel te bereiken wanneer mijn bedpartner precies de juiste dingen doet (een man, aan wie ik nu een hekel heb, deed ooit iets met zijn duim en pink, waardoor hij mijn beide tepels tegelijkertijd kon masseren terwijl hij met zijn andere hand ergens anders bezig was. Ik zal het nooit vergeten).

“De tepels worden vaak over het hoofd gezien als erogene zone, omdat we met seks zo gefocust zijn op de vagina en penis,” vertelt Hodder. Iets wat misschien de reden kan zijn dat mijn tepels de afgelopen jaren niet zoveel aandacht hebben gekregen, van zowel mijzelf als mijn partners.

Haar eerste tip was net zo briljant als simpel: glijmiddel is ook bedoeld voor je tepels! Tepels zijn gevoelig, dus wanneer je glijmiddel gebruikt kun je er meer dingen mee doen.

Dit zijn haar meest bevredigende technieken en handelingen:

Langzame, ronddraaiende bewegingen met je vingers. Je kunt het tempo aanpassen aan wat lekker voelt – pas alleen op dat je niet krabt.

Streel van boven naar beneden met de volledig handpalm, van de bovenkant van je pols tot aan je vingertoppen, op en neer.

Als het tepelhof wat minder gevoelig is, gebruik dan je vingertoppen voor de tepels zelf, en knijp er kort in om een beetje af te wisselen.

Maak een V-teken door je ring- en middelvinger uit elkaar te duwen, gebruik wat glijmiddel en masseer je volledige borst met je tepel tussen de v-vorm van je vingers. Een peaceteken werkt trouwens ook.

Ik probeerde al deze technieken, met glijmiddel, en wow. Vingers kunnen zoveel sensaties veroorzaken. Het idee om tepels meer te zien als een clitoris was voor mij revolutionair; ook tepels verdienen die aandacht en afwisseling.

Hodder tipte ook nog om mini-vibrerende balletjes tegen je tepel aan te houden. Dat bleek misschien wel het beste dat ik in 2018 heb gedaan, naast mijn nieuwe kaarsen-hobby. Ze raadde ook aan om te kijken naar seksspeeltjes speciaal voor het tepelspel, wat ik zeker ga doen.

“Tepelzuigers zoals deze roze van Frisky zijn geweldige speeltjes om mee te beginnen, omdat ze gebruiksvriendelijk zijn,” vertelt ze. “Je knijpt in het uiteinde, plaatst je tepel in de opening en laat het uiteinde vervolgens los. Dat zorgt voor een acute zuigbeweging, zonder handen, die blijft zitten terwijl je allerlei andere leuke dingen kunt doen. Ze stelde trouwens ook deze tepelklemkwastjes voor, maar daar ben ik nog niet helemaal. Geef me even de tijd. En misschien heb ik over een paar jaar de moed wel verzameld voor deze tepelpompkit, waarmee je “kunt experimenteren met het vastzetten van je tepels, waardoor ze gevoeliger kunnen worden en tijdelijk groter, zodat er meer is om mee te spelen”.

Voor nu ben ik in ieder geval blij dat ik al deze nieuwe handtechnieken heb geleerd (en veelvuldig uitgeprobeerd heb), en zo met mijn levenslange tepelontdekkingstocht ben begonnen.