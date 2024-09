Een bejaarde man deelde wietkoekjes uit aan zijn nietsvermoedende kerkgemeente

Het kan raar lopen. Het ene moment zit je op zondagochtend vroom in de kerk, het volgende moment moet je naar de Eerste Hulp omdat je een koekje aannam van een vriendelijke oude man. Dat gebeurde in de kerk St. John’s Apostle in de Amerikaanse stad Bloomington, in de staat Indiana. Zes kerkgangers dachten waarschijnlijk dat de Heilige Geest tot hen kwam, maar in werkelijkheid waren ze gedrogeerd door ene meneer Jones.

De 74-jarige man wordt beschuldigd van het verwerken van THC in koekjes die hij aan nietsvermoedende kerkgangers gaf. De mensen die de koekjes aten – variërend in de leeftijd van twaalf tot zeventig – eindigden op de Eerste Hulp. De ‘slachtoffers’ klaagden over ‘vervelende bijwerkingen’ na het eten van de koekjes, die opvallend zout smaakten.

Uiteindelijk gaf meneer Jones eerlijk toe dat hij de koekjes had gebakken, maar hij ontkent verboden middelen toegevoegd te hebben. De politie stond even later met een huiszoekingsbevel op de stoep. In de woning werd een oranje pillendoosje aangetroffen met daarin capsules met een bruine, olieachtige substantie, die later positief getest werd op cannabis. De bejaarde bakker gaf zichzelf aan nadat er een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd. Hij wordt vervolgd voor roekeloos gedrag en het bezit van hasjolie.

“Onze gebeden gaan uit naar alle betrokkenen,” aldus de pastoor van de gemeente, Daniel Mahan. “We bidden ook voor meneer Jones. Onze gedachten zijn bij hen die slachtoffer zijn geworden. We hopen op gerechtigheid en genade.”

Wij bidden overigens elke dag dat er een leuk oud mannetje langskomt met een grote zak wiet. Halleluja!