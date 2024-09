Een bejaarde man deelde wietkoekjes uit aan zijn nietsvermoedende kerkgemeente

Het kan raar lopen. Het ene moment zit je op zondagochtend vroom in de kerk, het volgende moment moet je naar de Eerste Hulp omdat je een koekje aannam van een vriendelijke oude man. Dat gebeurde in de kerk St. John’s Apostle in de Amerikaanse stad Bloomington, in de staat Indiana. Zes kerkgangers dachten waarschijnlijk dat de Heilige Geest tot hen kwam, maar in werkelijkheid waren ze gedrogeerd door ene meneer Jones.

De 74-jarige man wordt beschuldigd van het verwerken van THC in koekjes die hij aan nietsvermoedende kerkgangers gaf. De mensen die de koekjes aten – variërend in de leeftijd van twaalf tot zeventig – eindigden op de Eerste Hulp. De ‘slachtoffers’ klaagden over ‘vervelende bijwerkingen’ na het eten van de koekjes, die opvallend zout smaakten.