Een beknopte geschiedenis van beroemdheden die zo high waren dat ze hun werk vergaten

Bij de meeste mensen, zoals heftruckbestuurders, of studenten vliegbouwkunde bijvoorbeeld, zorgt totaal naar de tering gaan op je werk in het beste geval ervoor dat je alleen jezelf voor lul zet, en leidt het in het ergste geval tot levensbedreigende situaties. Maar als het je werk is om muziek, films of boeken te maken, is er een grote kans dat niemand boos op je wordt als je helemaal naar de vaantjes bent – zolang je je werk maar doet.

Als je je jarenlang te buiten gaat aan drank en drugs, kan je echter last krijgen van blackouts. Het gebeurt dan ook nog weleens dat sterren met een ernstig drank- of drugsprobleem later toegeven dat ze het maakproces van een belangrijk werk compleet zijn vergeten. Meestal biechten ze dit op wanneer ze terugblikken op hun leven, nadat ze een tijdje droog hebben gestaan. Hier zijn een paar van de opmerkelijkste voorbeelden van dit fenomeen:

Videos by VICE

Eric Bell, de oorspronkelijke gitarist van Thin Lizzy

Wat hij is vergeten: de opname van het album Thin Lizzy in 1971.

Bell, die een van de oprichters van Thin Lizzy was maar niet in de bekendste formatie zat, vertelde Noisey vorig jaar dat hij te erg naar de tering was om zich de opname te herinneren van het debuut van de Ierse band. Bell verliet de band om zijn drank- en drugsmisbruik een halt toe te roepen. “Ik kon niet stoppen met drinken en dope roken. En ik nam ook valium, wat ik kreeg voorgeschreven van mijn dokter. Dus ik zwalkte rond als een kip zonder kop,” zei hij tegen Noisey.

David Bowie

Wat hij vergat: de opname van het album Station to Station in 1976 .

Bowie vertelde in 2011 aan biograaf Nicholas Pegg dat hij in de cocaïneroes van de jaren zeventig bijna de hele opname van zijn duistere klassieker Station to Station is vergeten. Hij vertelde Pegg dat hij zich nog wel kon herinneren dat hij op een bepaald punt wat instructies voor de gitaar riep naar de technicus, en daarmee hield het ook wel op. “Ik weet dat het in Los Angeles was, omdat ik dat heb gelezen,” zei Bowie. Volgens de geruchten gebruikte de legendarische zanger tien jaar lang heroïsche hoeveelheden cocaïne.

Stephen King

Wat hij is vergeten: het schrijven van het boek Cujo in 1981.

Zeven jaar nadat hij zijn debuutroman Carrie publiceerde, realiseerde Stephen King zich dat de wereld elke vierhonderd pagina’s tellende pil wel zou kopen zolang zijn naam er maar op stond, en begon hij “zestien halve liters per avond” weg te zetten. Tijdens deze periode vergat hij een groot deel van het schrijven van Cujo, een meeslepende en relatief on-bovennatuurlijke klassieker over een mensen verslindende sint-bernard.

King stopte later met drinken, en overpeinsde de kwestie van schrijvers en drank in zijn autobiografie Over schrijven uit 2000 : “Hemingway en Fitzgerald dronken niet omdat ze creatief waren, vervreemd of moreel zwak. Ze dronken omdat dat de aard van de alcoholist is. Creatieve mensen hebben waarschijnlijk een groter risico op alcoholisme en verslaving dan bij andere banen, maar maakt dat uit? We zien er allemaal hetzelfde uit als we kotsend in de goot liggen.”

Alice Cooper

Wat hij is vergeten: de opnames en tours van de albums Special Forces, Zipper Catches Skin, en Dada tussen 1981 en 1986.

Alice Cooper dronk in de jaren tachtig zoveel dat hij de opnames en bijbehorende tours van drie van zijn albums vergat. Het is misschien goed om te zeggen dat de albums — nummer 13, 14 en 15 van z’n in totaal 26 albums – niet al te best ontvangen werden. “Ik zou graag teruggaan in de tijd en ze opnieuw opnemen, want ik heb ze niet de nodige aandacht gegeven. Ik vind de liedjes prachtig, ik kan me alleen niet herinneren dat ik ze heb geschreven,” vertelde hij de Quietus in 2009.

Ozzy Osborne

Wat hij is vergeten: de hele jaren negentig.

Ozzy Osborne heeft een opmerkelijk groot gat in zijn geheugen dat opmerkelijk laat in zijn leven kwam. Volgens zijn zelfgeschreven biografie was hij “de hele tijd lazarus” tijdens zijn eerste tien jaar bij Black Sabbath – een tijd waarin hij een van de beste liedjes ooit schreef over drugsverslaving. Hij werd zelfs uit de band gezet in 1979 voor zijn drugs- en drankmisbruik. Hij begon een succesvolle solocarrière die hem door de jaren tachtig heen sleepte, die “geweldig” waren, maar het volgende decennium was een waas. In een interview uit 2014 met het Britse tijdschrift Q zei hij: “Ik kan me de jaren negentig niet echt herinneren. Ik weet niet precies waarom. Mijn alcohol- en drugsverslaving waren wel op hun piek toen. Ik ging vol gas, dus ik had een hoop blackouts.”

Matthew Perry

Wat hij is vergeten: de opnames van seizoen drie tot zes van de serie Friends van 1996 tot 1999.

Matthew Perry speelde Chandler Bing in Friends, en op een of andere manier slaagde hij erin die rol van een gevatte, emotioneel verdoofde “transponster” treffend te vertolken terwijl hij totaal van de wereld was door drank en opiaten. Een nadeel hiervan was wel, zo vertelde hij aan BBC 2 Radio in 2016, dat hij zich de opnames van seizoen drie tot en met zes niet meer kan herinneren, incluis de aflevering die gezien wordt als het hoogtepunt van de serie, “The One Where No One’s Ready”.

Ewan McGregor

Wat hij is vergeten: de film Eye of the Beholder in 1999.

In 1996 speelde Ewan McGregor in Trainspotting, wat waarschijnlijk een van de beste films ooit is over drugsverslaving. In 1999 – wat sowieso al een slecht jaar voor hem was – speelde de Schotse acteur samen met Ashley Judd in de thriller Eye of the Beholder. Het was een heel, heel slechte film. Dus misschien is het maar goed ook dat McGregor, zoals hij zei in een interview met Total Film in 2011, zich het grootste deel van de opnames niet meer kan herinneren, of dat hij de film heeft gezien.

Colin Farrell

Wat hij is vergeten: de opnames van de film Miami Vice in 2006.

In 2010 zei Colin Farrell tegen Hot Press Magazine (later overgenomen door The Mirror) dat hij zich de opnames van Michael Manns filmremake van Miami Vice niet meer kon herinneren. Farrell voegde toe: “Dat is tenminste mijn excuus voor alle mensen die het een slechte film vonden.” Dat klinkt misschien wat terughoudend, maar Farrell was tijdens het maken van Miami Vice zo hard aan het drinken en snoof “wat voor poeder er maar voor handen was”, dat hij zodra de opnames klaar waren gelijk op het vliegtuig stapte naar de afkickkliniek.