Een Belgische cafébaas boycot Amerikaanse producten tot Trump weer normaal doet

Langzaamaan daalt het besef in. Het besef dat de wereld de komende vier jaar opgescheept zit met de grootste grap uit de geschiedenis van de democratie. Multi-miljardair Donald Trump heeft met een grote bek, een nog groter ego en een nog veel groter kapitaal genoeg stemmen binnengeharkt om zichzelf tot machtigste man ter wereld te kronen. Wat dit uit de hand gelopen geintje betekent voor de langere termijn is nog even afwachten, maar dat het niet veel soeps is, lijkt al snel duidelijk. Trump laat er geen gras over groeien. Die muur om Mexicanen buiten de deur te houden? Die gaat er komen. Hoe dan ook. Van wiens geld blijft nog even een verrassing, aangezien Trump te gierig is om ‘m zelf te dokken.

Afgelopen week toverde hij nog zo’n verrassing uit zijn hoge hoed: inwoners uit zeven landen werd de toegang tot de Verenigde Staten ontzegd. Hiermee hoopt Trump terroristen buiten de deur te houden. Er volgde een storm van kritiek, van de Verenigde Naties tot aan onze eigen Mark Rutte: weinig mensen konden er om lachen.

Videos by VICE

Wereldwijd gingen demonstranten de straat op om te protesteren tegen de maatregel. Terwijl duizenden mensen zich in Den Haag verzamelden voor een potje rellen en schreeuwen op het Malieveld, pakken ze het in België wat subtieler aan. Daar heeft een Antwerps café besloten om geen Amerikaanse producten meer te verkopen, totdat Trump zijn huidige beleid wijzigt of vertrekt. Ik bel David Joris, mede-eigenaar van café Zeezicht, om hem te vragen wat de deal is.

In het midden: David Joris, mede-eigenaar van café Zeezicht. Foto via: Facebook café Zeezicht

MUNCHIES: Dinsdag verscheen het bericht op Facebook dat jullie vanaf vrijdag Amerikaanse producten boycotten zolang Trump aan de macht is. Wat heeft jullie zo boos gemaakt? David Joris: Het komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Als je de laatste weken ziet wat er allemaal is gebeurd, met het inreisverbod en de onrust, werd het tijd voor een duidelijk statement. Geen Marlboro, Heinz Ketchup, Coca Cola, Fanta, Canada Dry, Jack Daniels – die gaan er allemaal uit, voorlopig.

Hoe kwamen jullie op het idee voor de boycot? Dingen boycotten is een beetje de stijl van het huis. We hebben het vaker gedaan in het verleden. Onder andere toen bierbrouwer InBev in België duizenden mensen ontsloeg. Toen verkochten we een tijd geen merken meer afkomstig van deze brouwerij. Ook met de Franse kernproeven in de Stille Oceaan hebben we een tijd de Franse producten eruit gehaald.

Hoe zijn de eerste reacties? We krijgen ontzettend veel steun van mensen! Zoals dat gaat wil natuurlijk iedereen z’n zegje doen op de Facebookpagina, maar het merendeel is positief. Wij spiegelen ons aan onze klanten en die zijn het voor 99 procent eens met de actie.

Enkele voorbeeldreacties van Belgen die volgens Joris net als Trump ook normaal moeten doen.

Op Facebook stromen de eerste zure reacties ook al binnen, zoals dat deze actie Belgische fabrikanten zal raken. Nee hoor, voor ieder product zoeken we een geschikte vervanger, en ook die vervanger is veelal van Belgische bodem. Dat betekent bijvoorbeeld dat we cola halen in Oost-Vlaanderen van een Belgisch merk. Het geld blijft dus in België. Maar aan de andere kant hoeven niet per se al onze vervangende producten Belgisch te zijn. Als we in Nederland een cola vinden die goed smaakt, verkopen we Nederlandse cola. Ons assortiment komt van over de hele wereld, ook uit Nederland. We zijn niet zo van het protectionisme.

We proberen vooral een politiek statement te maken. Kijk, die drie traytjes cola die wij per dag verkopen gaan echt niet het verschil maken, maar het gaat om de boodschap. De enige taal die Trump spreekt is die van de economie, dus dan is dit ook de enige manier waarop je met zo iemand kunt communiceren.

Hoe moet die boodschap bij Trump terechtkomen? Hoop je andere kroegen te inspireren? Ik hoop natuurlijk dat er een reactie komt van collega-horecabedrijven. Maar dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Zo’n actie is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Sommigen zullen schrikken van de reacties of bang zijn om klanten te verliezen. Wij hebben daar niet zo’n probleem mee.

Wat moet er gebeuren voordat jullie wel weer Amerikaanse producten gaan verkopen? We doen dit natuurlijk met een reden, het is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Wanneer het huidige beleid gewijzigd wordt, zullen de deuren voor Coca Cola weer wagenwijd openstaan.

Zijn jullie niet bang voor een omzetdaling? Nee, het merendeel van onze klanten is het eens met deze maatregel.

Hopen jullie hiermee een bepaald ‘anti Trump’-publiek naar het café te trekken? In België zijn er sowieso genoeg mensen die onze mening delen en achter ons signaal staan. Als je ziet dat zelfs onze koning zich op zo’n manier uitspreekt en zijn zorgen uit over Trump, dan is het eigenlijk helemaal niet zo speciaal wat we doen.

Hoe denk je dat Donald Trump op jullie actie gaat reageren, als hij ervan hoort? Ik denk dat hij het wel kut zou vinden, maar hij zal ons wel wegzetten als extremisten of radicalen ofzo.