Een bewust kinderloos bestaan maakt andere mensen nog altijd woedend

Volgens een onderzoek dat deze maand is gepubliceerd in Sex Roles zijn er mensen die woedend worden op andere mensen – en zelfs op compleet onbekenden – die geen kinderen willen.

Het aantal jonge vrouwen dat geen kinderen wil neemt volgens onderzoeksbureau Pew sinds de jaren zeventig al toe. Er zijn zelfs steeds meer koppels die liever een klein hondje dan een baby nemen. Maar eerdere onderzoeken laten ook zien dat mannen en vrouwen die ervoor kiezen kinderloos te blijven, vaak negatief worden behandeld door anderen. Leslie Ashburn-Nardo is professor psychologie aan de universiteit van Indianapolis en zij onderzocht waarom dit zo is.

Ashburn-Nardon en haar team vroegen 197 studenten psychologie om mee te doen met het onderzoek. De studenten werd verteld dat het onderzoek ging over gevoel voor intuïtie en of ze de toekomst goed konden voorspellen. Er waren vier versies van verhalen over een getrouwd persoon en zijn of haar keuze om kinderen te krijgen. Elke deelnemer kreeg één van deze verhalen, waarna ze werd gevraagd hoe gelukkig deze persoon was, volgens hun. Ook werd de deelnemers gevraagd of ze een gevoel van afkeuring, boosheid, woede, ergernis of walging voelden voor de mensen in de verhalen.

De deelnemers dachten niet alleen dat de mensen die vrijwillig kinderloos waren minder gelukkig waren dan de mensen met twee kinderen, ze voelden ook boosheid jegens hen. Dit kan als bewijs worden gezien dat het hebben van kinderen een morele plicht is. “In andere woorden, geen kinderen hebben wordt niet alleen raar gevonden, maar ook verkeerd,” staat er in het onderzoeksrapport.



Het willen krijgen van kinderen is volgens de onderzoeker voor zowel mannen als vrouwen een hardnekkig stereotype. “Als mensen tegen sterke normen en verwachtingen ingaan, zoals verwachtingen rond voortplanting, kan dat heftige consequenties hebben. Maar de deelnemers vinden deze reacties gerechtvaardigd, omdat ze vinden dat het de eigen schuld van die mensen is als ze niet doen wat er van hen wordt verwacht.”

Ashburb-Nardo benadrukt dat zowel mannen als vrouwen negatief werden gestigmatiseerd als ze geen kinderen wilden – ook ondanks het feit dat de discussie over abortusrechten en de vrije keuzes van vrouwen zo gepolariseerd is. “Ik vond dit ook verrassend,” vertelt ze aan Broadly, “maar dat kwam vast ook door mijn eigen ervaringen als vrouw. Toen ik naar oude onderzoeken keek, lieten de paar waarin mannen zonder kinderen werden beoordeeld, dezelfde resultaten zien.”

Het ouderschap wordt dus gezien als een morele verplichting, iets wat je hoort te doen. “Dit kan ons helpen te begrijpen waarom sommige mensen zulke sterke meningen hebben over abortus.”

De stigmatisering rond mensen zonder kinderen zal helaas niet snel verdwijnen, denkt Ashburn-Nardo. “Het is iets waar we aan moeten werken, maar dat zal niet makkelijk zijn,” zegt ze. “Als iets een regel lijkt, de norm of een principe, vervalt de vrijheid om te kiezen. Mensen wordt geleerd dat iets zo hoort. Zo werken veel sociale stereotypen en omdat ze zo dwingend werken, zijn ze moeilijk om te veranderen. De uitkomsten van mijn onderzoek waren niet anders dan die uit de jaren zeventig, tachtig en negentig – wat ik heb toegevoegd was het deel over gevoelens van boosheid. Er is wel veel veranderd in andere domeinen in de meer dan veertig jaar dat er onderzoek naar wordt gedaan, maar de vooroordelen tegen mensen die bewust kinderloos zijn, zijn er nog steeds.”