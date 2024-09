VICE Canada trok naar Delaware voor een kijkje in de wereld van ‘Deathmatch’, een van de gewelddadigste vormen van professioneel worstelen, waar zelfgemaakte wapens, scheermesjes, tl-buizen en knuppels met prikkeldraad aan te pas komen.

We volgen worstelaar David Markland, beter bekend als DJ Hyde, en de organisator van het controversiële CZW Tournament of Death: een jaarlijks hoogtepunt in de worstelgemeenschap, waarvoor duizenden fans van over de hele wereld naar Delaware komen.