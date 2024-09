Een biertje openen met een vis, een drone en vijf andere willekeurige voorwerpen

Vrijwel niemand heeft nog een ouderwetse flesopener. Misschien heb je er wel eentje, maar zie dat ding maar eens te vinden. Hij zou in de la moeten liggen, maar daar ligt-ie niet. Daarom maak je flesjes open met een aansteker. Of op de rand van de tafel. Maar waarom zou je daar stoppen? Er bestaan ontzettend veel voorwerpen, maar welke voorwerpen zijn geschikt om bier mee open te maken en welke niet? We zochten het voor je uit.

Een groep timmermannen uit Zwitserland maken bijvoorbeeld vijf biertjes tegelijk open met linialen (al met al een betere uitvinding dan de bolletjessnijplank voor de witte bolletjes open te snijden van Ed Baars). Het is onduidelijk waarom ze allemaal dezelfde outfit aanhebben, maar een element van saamhorigheid is altijd goed. De timmermannen lijken alleszins enthousiast over hun truc.

Videos by VICE

Als je geen timmerman bent, en ook geen vier vrienden met een liniaal hebt, is het volgende filmpje misschien meer iets voor jou. Je moet wel een drone hebben. Afgezien van de vernuftige setup in dit filmpje, denk ik dat je op deze manier niet alleen je biertje naar de klote helpt, maar ook je drone.

We gaan verder met het filmpje “Man opens beer with rocket.” Het enige dat ik wil zeggen is dat als je ooit iemand de zin “Doe de andere handschoen aan en houd je ballen vast,” hoort uitspreken, je moet rennen voor je leven.

Nee, dan is “Crab opens beer” een stuk efficiënter. De man in dit filmpje toont hoe je een blikje bier kunt laten openen door een krab. Wat is de natuur toch prachtig. Wel lastig om ervoor te zorgen dat de krab het biertje weer loslaat.

Weet je nog dat er floppy’s bestonden? Vast wel. Wat een rotdingen. Je kan er ook nauwelijks een biertje mee openmaken.

Voordat je denkt: hé, de krab is vast niet het enige zeedier waar je een flesje mee open kunt maken, dat klopt. Het kan ook met een vis. Kijk maar eventjes.

Zoals de traditie voorschrijft, wil ik eindigen met het beste filmpje. Dit filmpje heet “Yo Soy ‘El Destapador Humano” wat volgens mij zoiets betekent als: “Hallo vrienden, ik ben het, de menselijke flesopener”. Het enige dat ik hierover wil zeggen is dat het een meneer betreft met indrukwekkende bilspieren.

Zo zie je maar weer: de wereld is een wonderlijke plek en je hoeft niet in paniek te raken als je flesopener kwijt is.