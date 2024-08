Een bipolaire moeder, paddo’s en heel veel liefde

Op een avond in december belandde de moeder van Mathias op de eerste hulp. Ze was er alleen naartoe gewandeld, op zoek naar bescherming tegen haar “morbide impulsen”. Toen ze later op de psychiatrische afdeling van het Bécheville-ziekenhuis in de voorsteden van Parijs werd geplaatst, werd medicatie haar enige houvast.



De moeder van Mathias kreeg later de diagnose van een bipolaire stoornis. De chemische cocktails die ze daarvoor vier keer per dag moest slikken, deden haar nog verder wegzakken. Mathias werd geconfronteerd met de ondoeltreffendheid van zijn moeders’ behandelingen en besloot om zelf op zoek te gaan naar een alternatief medicijn. Hij zou zijn moeder helpen om haar van haar aandoening – waar geen officiële behandeling voor bestaat – te verlossen.

Terwijl zijn moeder zich steeds meer isoleerde en verder wegzonk in een depressie, verzamelde Mathias informatie waarmee hij het dominantie discours van de westerse geneeskunde in vraag kon stellen. Hij verdiepte zich ook in de alternatieve geneeskunde en psychedelische drugs. Hij verzamelde teksten van specialisten, bestudeerde archeologische archieven, sjamanistische riten en vertrok op reis naar Peru, waar hij de therapeutische toepassing van ayahuasca ontdekte.

Videos by VICE

Mathias is professioneel fotograaf en legde al zijn ontdekkingen vast op beeld om ze later in een boek te verwerken: Mother’s Therapy. Zijn collectie foto’s en teksten is een beknopte geschiedenis van het gebruik van hallucinogene paddestoelen voor therapeutische doeleinden, maar geeft ook de strijd om de gezondheid van zijn moeder weer.

Om dit verhaal te creëren, worstelde Mathias zich door tal van archieven: hij ging op zoek naar de vroegst mogelijke sporen van sjamanistische rituelen in de prehistorie. Paddestoelvormige, gebeeldhouwde stenen en grotschilderingen van antropomorfe soorten en sjamanen zijn hypothetisch de oudste sporen die duiden op veranderde bewustzijnstoestanden.

Concrete bewijzen zijn er niet, maar voor Mathias blijft de interpretatie mogelijk en zinvol. Hij is ervan overtuigd dat “de eerste volkeren een meer open en spirituele kijk op de wereld hadden dan wij”.

De specialisten die Mathias heeft ontmoet bevestigden het idee dat zij momenteel vrijwel de enigen zijn die kennis hebben vastgelegd over het gebruik van psychedelica voor therapeutische doeleinden in Europa. Hoewel er onder andere ook onderzoek is verricht naar psilocybine, kon Mathias nergens bewijs vinden van klinische tests die werden uitgevoerd bij mensen met een bipolaire stoornis.

Maar toen Mathias ontdekte dat Robert Gordon Wasson psilocybine innam tijdens een ritueel in 1955 met de Mazateekse genezeres María Sabrina, had hij eindelijk een spoor om achterna te gaan.

Onrechtstreeks is het deze beroemde sjamaan die uiteindelijk een belangrijke impact zal hebben op zijn moeders gezondheid. Een paar jaar geleden kwam Mathias in contact met een psychiater-psychotherapeut die in Mexico een sjamanistische opleiding had gevolgd bij de afstammelingen van María Sabina. Nu hij zeker weet dat hallucinogene paddestoelen ook gebruikt kunnen worden voor professionele en therapeutische doeleinden, stelt hij zijn moeder voor om – samen met een specialist en volgens sjamanistische protocollen – psilocybine te proberen.

Na een moeilijk begin begon deze behandeling na een paar maanden de eerste vruchten af te werpen. Mathias’ moeder heeft sindsdien besloten om niet meer langs te gaan bij haar psychiater en koos in plaats daarvan voor microdosering, onder begeleiding van haar psychotherapeut. Langzaam maar zeker wordt het leven van zijn moeder weer draaglijker, en pikt ze ook haar sociale contacten weer op.



Het is belangrijk om te vermelden dat het project van Mathias geen model is om na te volgen. Je kunt dit project het beste zien als een persoonlijke reactie op wanhoop, en het verlangen van een zoon om zijn moeder opnieuw te zien leven.

Het boek Mother’s Therapy van Mathias de Lattre is verkrijgbaar bij The Eriskay Connection.

Volg Mathias op Instagram.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.