Een Bitcoin-transactie gebruikt nu evenveel stroom als jouw huis in één week

Bitcoin is de laatste tijd echt verdomd veel waard geworden. Doordat de munt nu meer dan 5000 euro waard is, is ook het energieverbruik van Bitcoin gigantisch toegenomen omdat mensen over de hele wereld hun energieslurpende computers gebruiken om de munt te minen.

Analist Alex de Vries, aka Digiconomist, schat dat met de huidige prijs van de munt nog winstgevend zou zijn als miners jaarlijks 24 terawattuur aan stroom zouden verstoken in hun zoektocht naar Bitcoin. Dat is ongeveer evenveel stroom als een land als Nigeria met 186 miljoen inwoners per jaar verbruikt.

Als je het gemiddelde bekijkt, is dat een schokkende 215 kilowattuur (kWh) per transactie (op dit moment vinden er 300.000 transacties per dag plaats). En een gemiddeld Amerikaans huishouden verbruikt 901 kWh per maand, dus kost een gemiddelde Bitcoin-transactie evenveel stroom als een huis bijna een week te laten draaien. Dus kunnen 2,26 miljoen huizen van stroom worden voorzien van alle stroom die Bitcoin-miners verbruiken.

Het is handig om het energieverbruik van Bitcoin per transactie te bekijken, omdat het een goedgekeurde transactie het eindproduct zijn en we daardoor goed kunnen zien hoeveel waarde we hiervoor krijgen.

Het is goed om vragen te stellen bij de milieubelasting van Bitcoin

Sinds 2015 is het energieverbruik van Bitcoin erg hoog vergeleken met andere digitale betaalmiddelen. Dit is omdat de prijs afhankelijk is van bij welk verbruik het nog winstgevend is om Bitcoin te minen. Als de prijs van de munt omhoog gaat, kunnen miners meer computerkracht (en dus stroom) gaan gebruiken.

Het is onmogelijk om exact te meten hoeveel stroom het Bitcoin-netwerk verbruikt. Maar we kunnen snel berekenen hoeveel energie er minimaal nodig is voor Bitcoin. In dat geval wordt er vanuit gegaan dat miners de efficiëntste hardware gebruiken en er geen stroom verloren gaat door restwarmte. Om dit te doen moeten we een simpele methode gebruiken die we in een eerder stuk op Motherboard ook gebruikten. Met die berekening komen we uit op een verbruik van iets meer dan één gigawatt die wordt gebruikt om te minen.

Dat betekent dat het wereldwijde stroomverbruik evenveel is als het dagelijks gebruik van 821,940 gemiddelde Amerikaanse huizen.

Wereldwijd kost het minen van Bitcoin minimaal 77 kWh per transactie. En zelfs deze onrealistisch lage ondergrens is al hoog. Econoom Teunis Brosens van de ING schreef dat 77 kWh genoeg is om zijn huis in Nederland twee weken lang van stroom te voorzien.

Digiconomist is minder optimistisch en schat dat er per transactie 215 kWh aan stroom nodig is. Dat is meer dan genoeg stroom om de batterij van twee Tesla’s vol te krijgen, een koelkast een jaar lang aan te zetten of om 1872 liter water te koken in een waterkoker.

Het is belangrijk om te onthouden dat het model van De Vries niet exact is. Het doet aannames over de miners en doet daarmee een voorspelling over het energieverbruik. Maar het is duidelijk dat als het verbruik 77 kWh is, we een probleem hebben. En als het verbruik 215 kWh is, dat probleem nog veel groter is.

En dan hebben we het nog niet eens over de CO2-uitstoot gehad. De Vries berekende dat per geminede Bitcoin er in een grote Bitcoin-mine 8000 tot 13,000 kg CO2 vrijkomt en 24.000 tot 40.000 kg CO2 per uur.

Twitter-gebruiker berekende dat per uur een grote Bitcoin-miner evenveel CO2-uitstoot als een auto die 203.000 kilometer aflegt.

Als de prijs voor Bitcoin omhoog gaat, gaat het energieverbruik omhoog en dus ook de CO2-uitstoot. Dus vroeg ik De Vries wat hieraan te doen is.

“Blockchain is ontworpen om inefficiënt te zijn omdat het een systeem is dat is gebaseerd op wantrouwen. Als je alleen jezelf vertrouwt, moet je iedereen en alles wat er gebeurt steeds gecheckt worden,” zei hij in een chat.

Dit is kern van de innovatie van Bitcoin en de compromissen die daarvoor nodig zijn. Om het netwerk functioneel en veilig te houden, zitten er een aantal ontzettend grote inefficiënties ingebakken. Maar er komt weer een nieuwe fork aan die dat moet gaan oplossen door het aantal transacties die het netwerk aankan meer dan te verdubbelen. Maar omdat een Bitcoin-transactie duizenden malen minder efficiënt is dan een creditcardtransactie, moet het nog steeds duizend maal beter. Het is goed om serieus naar de uitstoot van Bitcoin te kijken als het echt alle banken in de wereld moet gaan vervangen.