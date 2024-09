Een blik in de Griekse hel waarin Ajax vanavond belandt

Gate 13 was nog piepjong toen het Ajax van Johan Cruijff, Sjaak Swart en Piet Keizer het in de Europa Cup-finale van 1971 opnam tegen Panathinaikos. Gate 13, de supportersgroep van Panathinaikos, was nog geen vijf jaar eerder opgericht als eerste collectieve supportersgroep van Griekenland.

In het oude Wembley zagen ruim tachtigduizend supporters hoe Ajax met 2-0 won van Panathinaikos, door goals van Dick van Dijk en Arie Haan. Onder hen twintigduizend supporters van Panathinaikos en Gate 13, de kiem van wat later een van de meest beruchte supportersgroepen ter wereld zou worden.

Videos by VICE

De Europa Cup-finale van 1971, met op de achtergrond supporters van Ajax en Panathinaikos. (Foto via Wikimedia)

Gate 13 is sinds die Europa Cup-finale van 1971 uitgegroeid tot een begrip. Er zijn nu zelfs fans van de supportersgroep. Overal in Europa, waaronder Engeland en Duitsland, zijn aftakkingen van Gate 13 te vinden. In Athene heeft Gate 13 zelfs een eigen radiostation en -kanaal, waar duizenden mensen naar luisteren. Daar wordt alles rondom de club en de wedstrijden besproken door de supporters.

Leden van VAK 410 van Ajax liepen eens een weekje mee bij Gate 13. De supporters uit Amsterdam bezochten samen met Gate 13 onder meer de derby tegen Olympiakos Piraeus, de aartsrivaal van Panathinaikos. Die derby is geen kattenpis. In de dagen in aanloop naar zo’n wedstrijd schrijven de Griekse kranten er dagelijks tientallen pagina’s over. Sinds het bezoek is er een vriendschap ontstaan tussen leden van de harde kern van Ajax en die van Gate 13. Jongens van VAK410 waren bijvoorbeeld ook aanwezig toen het begin vorig jaar behoorlijk uit de hand liep tijdens de derby met Olympiakos:

De rivaliteit van Panathinaikos met Olympiakos Piraeus gaat ver – soms veel te ver. Panathinaikos is de club uit het rijke centrum van Athene, terwijl de havenarbeiders zich achter Olympiakos scharen. Tijdens gevechten tussen de clubs vallen veel gewonden en soms zelfs een dode. In 2007 werd Panathinaikos-supporter Mihalis Filopoulos gedood door Olympiakos-supporters tijdens een gepland gevecht. Filopoulos was 22 jaar en wordt nog elk seizoen herdacht door de achterban van Panathinaikos.

Het gevecht waarbij Filopoulos overleed vond overigens plaats vlak voor een volleybalwedstrijd tussen de vrouwenteams van Panathinaikos en Olympiakos Piraeus. Naast het voetbal heeft Panathinaikos namelijk ook professionele volleybal-, waterpolo- en basketbalteams voor mannen en vrouwen. Gate 13 is bij al die sporten aanwezig om hun club te steunen. Tegen rivalen is de sfeer is dan soms nog heftiger dan bij voetbalwedstrijden.

Gate 13 is officieel geen supportersgroep met een politieke voorkeur, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de harde kern van het linkse PAOK Saloniki, waar Ajax in de voorrondes van de Champions League tegen speelde. Binnen Gate 13 waren eind jaren zeventig twee Nazistische aftakkingen, ΝOΠΟ en Vasileos Boulgaroktonos, maar die zijn inmiddels verdwenen. Bianco Verde, een radicaal-linkse groep binnen Gate 13, bestaat nog wel. Zij zien fascisten, nazi’s, de politie en justitie als hun grootste vijanden.

Toch ging het afgelopen seizoen behoorlijk mis tussen Gate 13 en de huidige linkse regering van Griekenland. De supporters vochten een aantal keer met de politie tijdens wedstrijden van Panathinaikos tegen Olympiakos Piraeus. Toen besloot de Griekse regering de tribune van Gate 13 en het vak ernaast (Gate 14) voor de rest van het seizoen te sluiten.

De supporters van Gate 13 lieten zich natuurlijk niet zomaar uit het stadion weren. Ze doopten alle andere tribunes van het stadion om tot Gate 13 en bleven dus gewoon naar wedstrijden komen. Buiten het stadion liet de harde kern zich ook gelden. 2000 supporters, waaronder een paar honderd op motoren, reden naar het huis van Alexis Tsipras, de Griekse minister-president, om te protesteren met vuurwerk en gezang.

Gate 13 was alleen vergeten te checken of de minister-president wel thuis was. Hij zat op dat moment in Israël voor een politiek bezoek, dus helaas voor de supporters van Panathinaikos werd hun gezang niet door hem gehoord. De Griekse oproerpolitie hoorde hen wel en gebruikte uiteindelijk traangas om ze uit elkaar te drijven. Supporters van Gate 13 lieten daarna tijdens wedstrijden spandoeken zien waarop ze de regering uitmaakten voor ‘linkse fascisten’. Daar kreeg de club dan weer boetes voor.

Voor de wedstrijd van vanavond zijn 277 Ajax-supporters afgereisd naar Athene. Dit seizoen is Gate 13 weer geopend, maar wel achter flink wat hekken en netten. Ajax en Panathinaikos zijn geen wereldmachten meer zoals de laatste twee keer dat de ploegen elkaar tegenkwamen (1971 en 1996). Of het niveau van de wedstrijd goed zal zijn, weten we dus niet, maar er zal in ieder geval genoeg gebeuren op de tribunes.

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.