Een blik in de grootste all-you-can-eat-parenclub van de Benelux

“Op seksueel vlak kan alles hier, zolang beide partijen akkoord zijn. Maar er zijn wel gedragscodes waar gasten zich aan moeten houden natuurlijk, ook op vlak van alcohol en eten,” vertelt Gino Seynhaeve (43) me.

Seynhaeve is manager van Acanthus, de grootste parenclub van de Benelux. De club ligt tussen de Belgische boerenvelden, in het kleine West-Vlaamse dorpje Harelbeke, maar vraag iedereen in mijn thuisland wat den Acanthus is, en ze weten het. De erotische privéclub bestaat al 23 jaar en heeft twee discotheken, een erotische bioscoop, een tuin met schommelzetels, een relaxruime met sauna’s en jacuzzi’s en wel achttien ‘roei-stoei-en-foeikamers’, waaronder een spiegelkamer, een gatenkamer en enkele bamboeruimtes.

Alle foto’s met dank aan Gino Seynhaeve en Acanthus.

Naast die feest- en seksruimtes is er nog iets anders waardoor Belgen, Nederlanders en nog veel meer internationale bezoekers specifiek voor deze parenclub kiezen: het eten. Er zijn twee restaurants: een open keuken en een all-you-can-eat-buffet, en een niet nader te noemen persoon vertelde me ooit: “Je zou er bijna heen gaan voor het overvloedige eten in plaats van voor de seks.”

Ik sprak Seynhaeve, die onder andere het keuken- en barteam aanstuurt, over het ideale eten voor een seksfeest, de specifieke regels waar zijn gasten en personeel zich aan moeten houden, en hoe hij er in godsnaam voor zorgt dat de club niet in een uit de hand gelopen vreet- en seksschuur verandert.

Niet per se speciaal voor het eten, maar het is zeker een zeer belangrijke factor. Singles en koppels die hier binnenkomen, betalen een vaste inkomprijs en daar zit ongelimiteerd eten en drank – alles behalve champagne – bij inbegrepen. We pakken dat groots aan. Vroeger werkten we met een traiteur, maar daar zijn we snel mee gestopt. De dingen die je er kan krijgen zijn te standaard en onze club is niet standaard. We bepalen daarom liever zelf wat we serveren.

Zo hebben we met oudejaarsavond alles zelf gedaan: er lag een buffet van 25 meter met de beste kreeften, oesters, kilo’s zalm en heilbot, papillotten, varkenshaasje, kalkoen, scampi’s. Gasten vinden dat echt een meerwaarde.

Nee. Dat is, naast ons zeer streng beleid (raak niemand aan zonder toestemming: nee is nee), een van de factoren die onze parenclub zo sterk maakt. We stoppen heel erg veel energie in het uitdenken van thema’s, en daar passen we het eten en de drank ook volledig op aan. Bijvoorbeeld: in sommige parenclubs is het thema Tropical en dan krijgen mensen een tros bananen mee naar huis ofzo. Bij ons kom je binnen in een jungle met alles erop en eraan, onder andere speciaal voor het evenement ontwikkelde tiki-cocktails en een buffet vol exotisch fruit dat door een team van Thaise vrouwen die fruit snijden tot kunst verheven hebben, prachtig uitgesneden wordt. Dat ziet er heel indrukwekkend uit.

Een ander voorbeeld van een thema is

Candy & Chocolate

. Dan hangt en ligt alles vol met chocolade, verschillende soorten chocoladefonteinen. Bij ons thema

White

ziet het hele buffet er zo wit mogelijk uit: witte chocolademousse, bloemkool in witte saus, aspergesoep, en er worden door het barteam White Russian-cocktails gemaakt.

Western

barbecueën we en gaan we rond met tequila en verschillende soorten whisky. Met drank gaan we minstens even los als met eten: ons team is heel erg bezig met het ontwikkelen, testen en laten proeven van nieuwe drankjes. Zo hadden we eens het thema

Biseksueel

, en toen maakten we een reeks cocktails in elke kleur van de regenboog, die we in de vorm van een regenboogvlag vanuit een speciaal opgezette bar schonken. En voor thema

Fluor

ontwikkelden we een hoop fluoriscerende dranken met Schweppes en lichtgevende ijsblokjes. Schweppes licht op onder blacklight en zelfs drankspetters op de grond lichten dan op. Als we met zulke drank langskomen, is iedereen gegarandeerd verrast.

Op zoek gaan naar afrodisiaca is ook niet bepaald nodig, moet ik toegeven. Meestal staan de mensen die bij ons komen al redelijk… scherp. Het is niet nodig om daar nog een tandje bij te doen.

Wat voor eten mag er zeker niet op een sexy buffet liggen? We vermijden geen knoflook, sterk gekruid eten, linzen of ui ofzo. Je beslist zelf of je de hele avond wil stinken of niet.

Mogen de koks altijd zelf kiezen wat ze die avond gaan maken? Nee, daar beslissen de keukenverantwoordelijke en ik samen over. Voor sommige thema-avonden nemen we gespecialiseerde koks aan, zoals bij Passion of the East. Toen namen Vietnamese koks de keuken over. Maar meestal werken we met een vast team. Eén meisje, de keukenverantwoordelijke, doet doordeweeks alle voorbereidingen – voor 400 tot 800 man, reken maar – en in het weekend volgt het keukenteam van vier à vijf man een draaiboek dat ik tot in detail uitgewerkt heb.

Spelen jullie ook met afrodisiaca? Er liggen wel aardbeien, chocolade en oesters, maar dat is niet echt iets vernieuwends.

Nee, niet naakt. Er mag ook niet gezoend worden en ook seks is verboden in de ruimte waar het buffet staat. Dat staat duidelijk aangegeven via de richtlijnen die uithangen: de keuken en het restaurant zijn volledig gescheiden van seks. Het is niet de bedoeling dat mensen in de omgeving van het buffet aan elkaar beginnen te zitten.

Dat is wel al gebeurd, bijvoorbeeld dat iemand naakt de keuken inloopt, maar dan sturen we hen de ruimte uit. Mensen lopen er wel in ondergoed rond, want dat hoort bij de dresscode van onze zaak. Vanaf elf uur ’s avonds is iedereen verplicht om in ondergoed rond te lopen. Kleding kan dan in kastjes gestopt worden. En boven, waar de themakamers zijn, mag je sowieso alleen maar komen in je ondergoed. Eten en drank zijn daar niet toegelaten.

Er wordt heel veel gegeten, echt heel veel, en dat is oké. Mensen mogen zoveel eten als ze maar willen, maar we zien er wel op toe dat ze het deftig houden. Bijvoorbeeld, als ik iemand in z’n eentje vijftien kipfilets zie bakken op de grillplaat, spreek ik erop. “Is dat voor nu of voor de hele week?” Dan stoppen ze snel. Het komt niet vaak voor hoor, maar het gebeurt wel. Soms serveren we bijvoorbeeld garnaalkroketten – die zijn heel geliefd – en als ik iemand zie die er tien op zijn bord schept, spreek ik ze daar ook op aan. Een overvol bord waar alles er begint af te vallen is niet bepaald sexy.

Met Valentijn worden mellowcakes rondgebracht, maar die worden vooraf door de koks geïnjecteerd met amaretto.

Jullie hebben meerdere restaurants, zag ik op de site? Ja, een ruimte met een open keuken, waar het buffet staat. Mensen kunnen ofwel daar eten, ofwel in een van onze twee restaurants, van acht uur ’s avonds tot half een ’s nachts. Er zijn dus drie ruimtes waar gegeten kan worden, en die zien er allemaal totaal verschillend uit.

Een volledig wit, modern restaurant en een wat meer rustieke ruimte. Afhankelijk van in welke stemming je bent, kan je ergens anders eten.

Op het podium spelen we drankspelletjes, waarbij de winnaars gadgets kunnen winnen zoals witte hoedjes, boa’s of waaiers.

Entertainment staat ook centraal. Meisjes hebben wel eens een string van snoep aan, waar mannen een snoepje van kunnen eten; een naakte vrouw werd eens live in de club gebodypaint met chocolade; meisjes stoppen soms bij koppels snoep of fruit tussen de bh van de vrouw, waarop haar man het eruit kan halen met zijn mond.

En op het podium spelen we drankspelletjes, waarbij de winnaars gadgets kunnen winnen zoals witte hoedjes, boa’s of waaiers. Tegen elkaar shotten of drank salamanderen [Vlaams voor atten] bijvoorbeeld. Iets heel leuks wat we bijvoorbeeld hebben, is een bierglas in de vorm van een laars. Daar zit een knik in, waardoor het onmogelijk is om er drank uit te salamanderen. Toch probeert iedereen het en dat zorgt voor heel wat plezier en entertainment.

Nee, nooit. We houden het personeel en hun takenpakket gescheiden van datgene waar onze gasten voor komen.

Onze eisen zijn niet echt anders dan die in andere horecazaken. Klantvriendelijkheid, snel werken, zwarte kledij, zulke dingen. Natuurlijk is discretie ook heel belangrijk. Sowieso kom je hier mensen tegen die je op straat ook gaat tegenkomen, of in de winkel. Of omgekeerd: je komt in de club mensen tegen die je in het dagelijkse leven kent. Doe normaal tegen hen en hou wat in de club gebeurt binnen de club. Dat is belangrijk.

Een belangrijke regel: het barpersoneel heeft geen seks in de club en gaat ook na zijn of haar shift niet met iemand naar huis. Daar zijn we strenger op dan andere horecazaken.

Verder is ook een belangrijke regel: het barpersoneel heeft geen seks in de club en gaat ook na zijn of haar shift niet met iemand naar huis. Daar zijn we strenger op dan andere horecazaken, denk ik. Er zijn – net zoals in andere horecazaken – altijd vrouwen die seks willen met de barman en de barman ziet ook wel eens iemand passeren die hij leuk vindt. Het personeel mag vriendelijk doen tegen hen, maar mag er niks mee beginnen. Een nummer aannemen mag wel en de volgende dag mee afspreken ook, maar het gaat erom dat het niet zichtbaar is. Sommige vrouwen willen wel eens een zoen op hun mond van de barman, maar dat hebben we liever niet.

Is er een limiet aan hoe dronken mensen mogen worden? Zeker. We houden voortdurend in de gaten wat er allemaal aan het gebeuren is. Als we zien dat iemand te dronken en bijvoorbeeld grof wordt, gaan we naar die persoon toe om hem of haar te waarschuwen: “ofwel ga je nu water drinken, ofwel ga je weg.” Of we geven aan de bar door dat die persoon geen alcohol meer krijgt. Meestal reageert die persoon rustig en verontschuldigt hij of zij zich, en als dat niet zo is, kan die direct vertrekken. Kijk, wat je in Acanthus komt doen, kan je zelf zo complex maken als je maar wilt. Sommige mensen komen voor seks, andere mensen komen gewoon om te feesten in een openminded club waar iedereen aanvaard wordt. Wat dus boven alles primeert, is dat iedereen die hier binnenkomt, zich op zijn of haar gemak kan voelen.

Bedankt, Gino.