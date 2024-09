Een blik in de grootste all-you-can-eat parenclub van de Benelux

“Op seksueel vlak kan alles hier, zolang beide partijen akkoord zijn. Maar er zijn wel gedragscodes waar gasten zich aan moeten houden natuurlijk, ook op vlak van alcohol en eten,” vertelt Gino Seynhaeve (43) me.

Seynhaeve is manager van Acanthus, de grootste parenclub van de Benelux. De club ligt tussen de Belgische boerenvelden, in het kleine West-Vlaamse dorpje Harelbeke, maar vraag iedereen in mijn thuisland wat den Acanthus is, en ze weten het. De erotische privéclub bestaat al 23 jaar en heeft twee discotheken, een erotische bioscoop, een tuin met schommelzetels, een relaxruime met sauna’s en jacuzzi’s en wel achttien ‘roei-stoei-en-foeikamers’, waaronder een spiegelkamer, een gatenkamer en enkele bamboeruimtes.