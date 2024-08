Een blik in de uitdijende sexcamindustrie in Roemenië

Ik bekijk livebeelden van een mooie vrouw die gehuld is in een zwartfluwelen bodysuit. Ze zit met gekruiste benen op een bed in een Roemeense filmstudio die ingericht is als hotelkamer. Terwijl haar voeten verdwijnen onder haar knieën rust er een laptop op haar benen.

Een paar seconden later verschijnt er een berichtje in het commentaargedeelte van de livestream. Een mannelijke kijker schrijft: “Het zal me een paar dagen kosten om naar Roemenië te komen, maar als ik er eenmaal ben zal ik je spietsen zoals Vlad.”

Het ontgaat me hoe een verwijzing naar de moordlustige Roemeense prins Vlad de derde, die tijdens de dertiende eeuw bekend stond om zijn slachtoffers te spietsen en de inspiratie was voor het personage van Dracula, een toevoeging zou kunnen zijn aan de sexy sfeer binnen deze context.

Maar het webcammeisje glimlacht verleidelijk voor ze haar antwoord typt terwijl haar roodgelakte nagels over het toetsenbord vliegen. Haar antwoord: “me berijden: ja, klaarkomen: nee – haha.”

Het gerucht gaat de ronde dat de Roemeense sexcam-industrie jaarlijks meer dan €300 miljoen euro winst opstrijkt. Dat maakt het de meest winstgevende sexcammarkt in Europa. Veel insiders uit de industrie die ik gesproken heb, gokken dat er meer dan 5000 studio’s verspreid liggen over het land waarin ongeveer 100.000 modellen werken.

Maar wat betreft de Roemeense overheid, bestaat die industrie niet. Ook al is het niet illegaal om een sexcam-bedrijf te hebben, toch geeft de overheid de studio’s niet hetzelfde btw-nummer dat andere Roemeense bedrijven wel krijgen voor hun belastingen en toeslagen. Het gevolg is dus dat veel studio’s zich voordoen als modellenbureau of bedrijf in de telecommunicatie, en dus ook de belastingcoderingen van dat soort bedrijven gebruiken.

Ik contacteerde het Roemeense ministerie van Arbeid om uit te zoeken waarom de overheid sexcamstudio’s nog steeds niet erkent als officiële bedrijven, maar kreeg geen duidelijk antwoord.

Deze grijze zone zorgt ervoor dat de sexwebcam-industrie een volkomen legale maar ongereguleerde manier is om geld te verdienen en dat de overheid geen idee heeft hoeveel geld hier nou precies binnen verdiend wordt.

“We willen niet liegen tegen de overheid, maar we hebben het gevoel dat we geen andere keuze hebben,” zegt Maria, die een van de grootste sexcam-bedrijven in Boekarest runt. “We willen geen problemen veroorzaken voor de eigenaar, de modellen of het personeel, maar als we geen vals btw-nummer gebruiken zouden we nooit in aanmerking komen voor uitkeringen van de staat.”

Vera (links) werkt al jaren als camgirl

Maria vertelt me dat de grote aanwezigheid/dominantie binnen de sexcam-industrie te danken is aan drie factoren: armoede, een overvloed aan knappe onopgeleide Engelssprekende vrouwen en uitzonderlijk snel internet. Ongeveer 15 procent van de jongeren in Roemenië is werkloos. Dit maakt het voor studio’s gemakkelijk om universiteitsstudenten en pas afgestudeerden te lokken, die een voordelig contract wordt beloofd, met een maandelijks minimumloon van €260.



“Er zijn weinig carrièremogelijkheden binnen Roemenie,” vertelt Vera Renczi, die al enkele jaren meedraait in de webcamindustrie. “We zijn echt een arm land.” Zo tekende zij ooit een contract met een studio terwijl ze fotografie studeerde in Cluj, een stad in het noordwesten van Roemenië, omdat ze de inboedel voor haar appartement niet kon betalen.

“Wij laten jouw dromen uitkomen,” is een van de advertenties die op de website van Maria’s bedrijf staan. “Je zal alles kunnen kopen wat je wil en het leven leiden van een filmster.” Maar zeker in het geval van kleinere studio’s eindigen veel van de camgirls en -boys niet met de beloofde bedragen. Al snel geven ze op, wat resulteert in een tekort op de arbeidsmarkt van de camindustrie.

Maria is eigenaar van een van de grootste studio’s in Roemenië

Zo loopt het binnen veel ongecontroleerde industrieën. Vera vertelt me dat er constant nieuwe sexcamstudio’s opengaan. Veel daarvan hebben als enig doel om kwetsbare vrouwen uit te buiten. Ze beloven hen winstgevende contracten die eindigen in ofwel het wanbetalen van hun modellen ofwel de zaak failliet laten gaan en ergens anders, onder een andere naam, opnieuw te openen.

“Het is niet gemakkelijk om geld te verdienen,” geeft Vera toe boven een kop thee in haar keuken in Boekarest, die een paar meter verder van haar slaapkamer ligt. Dat is dezelfde slaapkamer waar ze werkt als webcammeisje voor haar eigen onafhankelijk bedrijf. Voordat ze zelf plaatsnam voor de camera, werkte ze voor een grote studio waar ze de kneepjes van het vak doorgaf aan nieuwe modellen.

Vera legt uit dat een succesvol bestaan als cammodel veel tijd en inspanning vraagt door onder andere een loyale database uit te bouwen van terugkerende klanten, en uit te zoeken wat klanten precies willen.

“Je zal misschien een tiental keer moeten masturberen voor iemand zijn neus voordat je hem kan overtuigen,” zegt ze. Idealiter, zegt ze, zou een beginnend model tenminste één andere taal moeten leren en een breed scala aan verschillende culturen aanspreken. Sommige studio’s investeren zelfs in eigen schoonheidssalons en fitnessruimtes, terwijl andere studio’s Engelse lessen aanbieden.”

“Het duurt vijf, maximaal zes minuten om te masturberen,” zegt ze “Dus wat doe je tijdens de rest van het uur? Tja.. dan moet je dus interessant, boeiend en bereikbaar overkomen. Ik denk dat je zowel met een dokter moet kunnen communiceren, die dezelfde dag een patiënt verloor, als met een inspirerende muzikant.”

Vera’s klanten proberen om fantasieën uit te voeren die in het echte leven niet waargemaakt kunnen worden. “Het is heel moeilijk om naar je vriendin of vrouw toe je diepste seksuele geheimen of fantasieën te onthullen zonder je veroordeeld te voelen,” zegt ze. “Dat wij dat wel accepteren is onze manier van geld verdienen.”

LiveJasmin, een van de bekendste sexcamwebsites ter wereld, trekt 2,4 miljoen unieke bezoekers per dag. Dat maakt dat de website op de 61ste plaats staat van meest bekeken sites. De meisjes van LiveJasmin gaan niet volledig naakt – zoals bij andere websites wel gebeurt – tenzij een klant betaalt voor een privésessie, die €100 kost voor 10 minuten. LiveJasmin noemt dit het “vriendin-pakket”, omdat ze hun cammeisjes opleiden om niet enkel en alleen erotische privéshows te geven, die kunnen gaan van een striptease tot het masturberen met vibrators die gecontroleerd worden door de klant, maar ook om gesprekken te voeren en advies te geven over liefde of wat dan ook.

Perfect Lexy is een kleine dame met een kort rood kapsel. Ze werkt al vier jaar voor LiveJasmin sinds ze ontslag nam bij een autofabriek in het zuiden van Roemenië. Daar verdiende ze €153 euro per maand. Als ik met Lexy afspreek, naast het kantoor van LiveJasmin op het Munciiplein midden in Boekarest, heeft ze er net een shift van acht uur op zitten. “Ik heb mijn kleren de hele dag aangehouden,” pocht ze. “Ik heb al mijn tijd gespendeerd in een privé-sessie met een van mijn vaste klanten, een Chinese man die ik al meer dan een jaar date via de site.” Tijdens hun acht uur samen hebben ze gebabbeld, lunch gegeten en zelfs een dutje gedaan. “Zo bouwen we een relatie op,” vertelt ze me. “Hij geeft echt om me. Een paar dagen geleden zei hij dat hij er zelfs niet om gaf om me naakt te zien, omdat hij daar porno voor kan kijken. Hij wil dat wij een meer emotionele band hebben.”

Penelope (links) en Perfect Lexy (midden), twee populaire camgirls

Het is niet ongewoon voor cliënten om verliefd te worden op de modellen, voegt Lexy eraan toe. Soms worden de relaties zo giftig dat de meisjes verplicht worden om ze te beëindigen, zoals toen een Amerikaan dreigde om zelfmoord te plegen als Lexy niet met hem in het echte leven zou afspreken.

In sommige gevallen worden de modellen niet alleen gevraagd voor een ontmoeting, maar krijgen ze ook aanzoeken van hun klanten. Een van de voormalige cammeisjes van LiveJasmin’s is recent verhuisd naar Dubai om samen te wonen met een cliënt terwijl een ander meisje eindigde met een klant die naar Roemenië was gereisd om haar ten huwelijk te vragen, zonder te weten dat ze al getrouwd was.

PerfectLexy

De industrie breidt ook snel uit op vlak van mannelijke modellen. Ana, de eigenaresse van de enige sexcamstudio die enkel met mannelijke modellen werkt, heeft 21 werknemers. Zij werken onder elkaar verdeeld 3 shifts per dag en dat 7 dagen per week.

Ana opende de studio na een paar jaar als camgirl te hebben gewerkt, zonder dat ze doorhad wat de potentiële marktwaarde hiervan was. De 21-jarige Dylan Green is haar meest succesvolle mannelijke model. Vorig jaar won hij de prijs voor beste model op de Bucharest Summit, de meest prestigieuze prijs binnen de Roemeense sexcam-industrie.

Dylan startte met werken als camboy toen hij 18 jaar was en nog op de middelbare school zat. Hij was aan het trainen in een sportschool toen een vriend van hem vroeg of hij het wilde uitproberen. Hij meldde zich de volgende dag aan bij Ana’s studio, aangetrokken door de belofte van veel geld en een nieuw, spannend avontuur.

Ondanks dat hij geen idee had wat hij moest doen voor het oog van de camera – volgens Google Translate moest hij praten met zijn cliënten – verdiende hij €40 euro op zijn eerste dag. Nu, drie jaar later, verdient hij tot €9645 per dag.

Dylan krijgt 75% van het geld dat hij verdient, de rest gaat naar Ana’s studio. Hij werkt 6 tot 7 uur per dag waarin hij voornamelijk danst, beweegt en masturbeert terwijl hij soms een gladiator-, gorilla- of Supermanpak draagt. Dylan heeft een vaste basis klanten aangetrokken, of beter gezegd “fans” zoals hij ze zelf noemt. Die wachten online elke dag op hetzelfde uur op hem, net zoals ze wachten op hun favoriete tv-show.

In de wachtkamer van Maria’s studio

Anna en Dylan

Dylan