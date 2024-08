Een boek vol gestolen foto’s van boterhamgezichtjes

Henk is een schat. Er is al weinig leuker dan ’s ochtends een romantisch ontbijtje krijgen van je geliefde, maar Henk maakt al meer dan veertig jaar elke dag ontbijt voor zijn vrouw. Elke dag. En eens per week maakt hij het ontbijt ook nog eens in de vorm van een gezichtje.

De ex-gevangenisdirecteur en kunstenaar keert regelmatig zijn koelkast binnenstebuiten om lachebekjes te scheuren uit plakken kaas, ogen te snijden uit verse kersen en hier vervolgens kwakjes coleslaw-haar aan toe te voegen. Foto’s van deze vers belegde boterhamgezichten plaatst Henk op zijn facebookpagina.

Beeld: Gijsje Heemskerk

Gijsje Heemskerk zag de boterhamfoto’s wekelijks voorbij komen op haar scherm, nadat ze Henk leerde kennen op een poëzieavond in Groningen. Gijsje is kunstenaar en schrijver, en ziet de boterhamgezichten als “het beste kunstwerk dat Henk ooit heeft gemaakt.” Ze zei tegen Henk dat hij echt een boek zou moeten maken van de gezichtjes, maar dit ging Henk wat te ver. Een gemiste kans, vond Gijsje, en dus kopieerde ze de foto’s van Facebook en bundelde ze in Van Henk voor U; ontbijt op bed. Henk wist van niks, tot hij het boek op zijn deurmat vond.

Voor het kunstboek heeft Gijsje de foto’s in een andere volgorde gezet en er een titel bij bedacht. Meer was volgens haar niet nodig, want “de foto’s zeggen genoeg”. Geen werk met diepgaande betekenissen dus, maar gewoon een lekker boekje. Een beetje lullig en ietwat banaal. Precies zoals het past binnen het werk van Gijsje, die nog wel eens wil dichten over oorsmeer en exposities organiseert onder de naam Lachen Man.

Maar wat vindt Henk er eigenlijk van dat iemand anders aan de haal is gegaan met zijn foto’s?

Beeld: Henk Dillerop

Creators: Hoi Henk, wat vind je van het boterhammenboek van Gijsje?

Henk Dillerop: Heel grappig. Het inspireert mij natuurlijk om er vooral mee door te gaan en ze nog mooier te maken. Het is eigenlijk begonnen als een grapje, eerst voor onze kinderen, later voor onze kleindochters. Ik dacht: die vinden het vast leuk, dat ze ’s ochtends zo’n boterhammetje krijgen als ze bij opa en oma hebben gelogeerd. Het worden dan soms wel drie of vier gezichtjes.

Hele boterhammenfamilies dus. De boterhammen zijn voor de kleinkinderen? Want op Facebook lijkt het altijd een beetje geheimzinnig naar wie het ontbijt toe gaat.

Nou, ik maak in ieder geval al 41 jaar ontbijt voor mijn vrouw, en ik dacht: misschien vindt mijn vrouw het ook leuk als ik dat in de vorm van een gezichtje ga doen. Dus ze krijgt iedere dag nog ontbijt, meestal op bed, en zondags krijgt ze een gezichtje. Ik kan natuurlijk niet elke dag een gezichtje maken.

Beeld: Gijsje Heemskerk

Je bent een echte romanticus. Hoe ben je dan op het idee gekomen van gezichten?

Oh dat weet ik echt niet meer. Zoals al mijn plannen, ontstaat zoiets gewoon een keer in mijn hoofd.

De gezichtjes zien er leuk uit, maar ik zag dat je ook een cracker besmeerde met jam en kaas. Vind je vrouw het altijd lekker?

Ja. Of nou ja, het bezorgt haar altijd een glimlach en dan peuzelen we het samen lekker op. Pas als ik de koelkastdeur open doe, bedenk ik wat ik ga maken. Zijn er druifjes? Besjes? Ik werk veel met kaas, en in het aardbeienseizoen met aardbeien. Ik laat me dus inspireren door de inhoud van de koelkast.

Beeld: Henk Dillerop

Eigenlijk heeft Gijsje de foto’s wel een beetje gejat. Had je de foto’s niet liever zelf gepubliceerd?

Nee nee nee, het gaat in het leven om delen en versterken, dus er kan weinig van mij gejat worden. En door Gijsje al helemaal niet. Dat is toch alleen maar leuk?!

Zeker. De foto’s zijn als grapje ontstaan, maar zie je ze zelf niet als kunstwerken?

Nee, dat gaat even te ver. Ik beleef er wel heel veel plezier aan, het slaat aan op Facebook en er is nu zelfs een boekje van. Morgen wil ik dus wel weer een gezichtje maken.

Beeld: Gijsje Heemskerk

Meer werk van Gijsje zie je op haar website en volg Henk op Facebook . Henk verklapte trouwens ook dat hij samen met Gijsje een bundel van hun gedichten en tekeningen gaat uitgeven: Jammervreugde.