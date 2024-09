Een boodschappenlijstje heeft zijn eigen standbeeld gekregen in Central Park

Stel je nu eens voor dat dit het enige document zou zijn dat overblijft in een post-apocalyptisch New York. Wat moeten onze ‘opvolgers’ dan wel niet van ons denken?

“Het is een mengeling van boodschappenlijstjes van een paar van mijn vrienden die hier wonen,” vertelt Shrigley aan The Creators Project. “Amanda, iemand die in mijn galerij werkt, vond dat het eerste lijstje nogal bourgeois overkwam. Daarom wisselden we enkele van de luxeproducten voor wat meer normale aankopen. Zo werd rijstwijnazijn bijvoorbeeld ketchup.”

Shrigley is een gerenommeerde Britse kunstenaar die bij het grote publiek vooral bekend is om zijn cartoons in The Guardian. Daarnaast grijpt hij elke kans aan om de (serieuze) kunstwereld wat humor bij te brengen. Zo maakte hij onder andere een grote sculptuur van een uitgerekte, opgestoken duim, die op een vreemde manier de toeschouwers duidelijk wil maken dat alles best wel oke is.

The Public Art Fund werkte eerder al samen met enkele grote namen uit de kunstwereld (Sol LeWitt, Keith Haring en Tony Oursler) om sculpturen te maken die door hun excentrieke beeldspraak een groot publiek aanspreken. Toch is het werk van Shrigley heel uniek. In MEMORIAL wijkt hij af van zijn cartoonstijl om het meest alledaagse en vluchtige – een fucking boodschappenlijstje – in onvergankelijke hoofdletters onsterfelijk te maken. “Misschien is het wel een geintje,” grapt hij, “maar grappig is goed, toch?”

David Shrigley, MEMORIAL, 2016. Hoogte: 5 meter, breedte: 2 meter, diepte: 0,6 meter. Met dank aan de kunstenaar en Anton Kern Gallery. Foto: Liz Ligon, met dank aan Public Art Fund, NY

MEMORIAL zal te zien zijn op de Doris C. Freedman Plaza in Central Park tot 12 februari 2017. Zie meer van het werk van David Shrigley op zijn website.