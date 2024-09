Er groeit een buitenaardse schimmel op dit gebouw in Polen

De stad Lodz in Polen kampt met een uitbraak, al is het niet van besmettelijke aard. De stad is recentelijk het slachtoffer geworden van een vertakte, virusachtige 3D-muurschildering. Het spartelende werk ontplooit zich op een van de meest iconische gebouwen van de stad.

Het kunstwerk met de naam Hyperbolic is gemaakt door een team onder leiding van de Amerikaanse kunstenaar Crystal Wagner en bestaat uit kippengaas en uv-bestendig vliegermateriaal. “Het lijkt net alsof het het gebouw een de straten eromheen aan het opslokken is,” vertelt Michal Bieżyński, curator van kunstfestival UNIQA ART Lodz, waar het werk onderdeel van is.

Bieżyński vertelt dat het nog knap lastig was om de juiste plaats te vinden voor Hyperbolic: “Ik ben heel blij dat we zo’n perfecte plaats hebben kunnen vinden voor de installatie. De Piotrkowska-straat ligt helemaal in het centrum van Lodz, waar alle inwoners het kunnen zien. De jugendstil en de grijze kleur van de façade vormen een schitterende achtergrond voor het kleurrijke en abstracte kunstwerk.”

In een persbericht vertelt Wagner over het idee achter haar kunstwerk: “Ik ben geïnteresseerd in de dialoog tussen architectuur en de vormen en structuren uit de natuur. Het werk is een hybride, geboren uit de samensmelting van moderne en exotische landschappen. Het onderzoekt op die manier onze relatie met gecultiveerde plaatsen en structuren, en onze relatie met het natuurlijke landschap.”

Een detail van het maken van Hyperbolic

