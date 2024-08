Een casino-expert legt uit hoe het casino je verleidt om meer te gokken

Professioneel gokfan en casinotester Armijn Meijer woont niet in zijn lievelingsstad Las Vegas, maar op het Drentse platteland. Het is zelfbescherming: “Hier is het nog een beetje saai en normaal. Ik wil niet zeggen dat de casinowereld een verdorven wereld is, maar de verleidingen zijn zeker aanwezig. Dat kan gevaarlijk zijn.” Maar het hoeft niet, als je weet hoe je verleid wordt, zegt Armijn, die zijn fortuin niet met gokken verdiende maar met zijn kennis van het fenomeen.

Met de website pokerinfo.nl, stookte hij de pokerhype van 2006 flink op, en nu heeft hij een nieuw platform, Onetime.nl. Het gaat over online gokken, dat binnenkort legaal wordt. Ook test hij voor zijn site als mysteryguest offline casino’s op hun faciliteiten. Want hoe leuk en laagdrempelig online gokken ook is, volgens Armijn gaat er niets boven het goede oude casino. Daar doen ze er namelijk alles aan om het je naar de zin te maken, en je ondertussen zoveel mogelijk geld af te troggelen natuurlijk. We vroegen hem welke stiekeme trucs het casino toepast om zelfs de gierigste zuinigerd goklustig te maken.

Videos by VICE

Casino’s zijn gebouwd als een doolhof zonder exit

Het lokken begint al thuis: “Ik ben vorige week jarig geweest, dan krijg ik een kaartje opgestuurd met een tegoedbon voor gratis eten en drinken en een fiche dat ik op de roulette kan leggen,” zegt Armijn. Als je dan door de uitnodigend openstaande deur bent eenmaal het casino in bent, zorgen ze dat je wilt gokken: je stuit meteen op de meest verleidelijke automaten. En als je eenmaal bezig bent, zie dan nog maar eens weg te komen. Grotere casino’s zijn zelfs meestal niet op de begane grond. “Dan ga je het casino meestal binnen via een roltrap.” Naar buiten gaan is minder makkelijk. “Ik verdwaal altijd in casino’s, dat hebben ze expres gedaan, en vaak hebben ze ook geen exitbordje.” Als je de exit wel weet te vinden, moet je traplopen.

Tijdens het ronddolen proberen casino’s je de tijd te laten vergeten, zodat je langer aan de automaat blijft hangen

Het adagium “tijd is geld” is hier meer dan waar ook van toepassing, want hoe langer je er rondhangt, hoe meer ze aan je verdienen. Daarom is er vaak geen daglicht. “Als je ‘s middags naar het casino gaat, en het wordt donker, dan weet je: ik moet naar huis, eten of whatever.” zegt Armijn. En er zijn ook geen klokken. “Behalve in de casino’s op vliegvelden, want dan moeten mensen hun vlucht halen.”

Door bedwelmende strandparfums komen er geluksstofjes vrij in je hoofd en wil je zowat je vakantie doorbrengen in het casino

Zonder enig gevoel van tijd of ruimte zwalk je door het casino, en je wordt ook nog eens bedwelmd. “Vooral in Las Vegas werken ze met speciale geuren. Een soort drugs waar je een beetje vrolijker van wordt zonder dat je het in de gaten hebt. Mijn favoriete casino in Las Vegas is de Mandalay, en als ik daar binnen kom dan ruikt het een beetje zonnebrandachtig, met een vleugje kokos. Mijn vrouw doet wel eens een luchtje op, en dat ruikt heel erg naar dat casino.” Als hij aan haar snuffelt maakt dat spontaan geluksstofjes vrij in zijn hoofd. “Dan maak ik gelijk die connectie, en denk ik aan alle lol die ik in het casino heb beleefd. Dat vind ik wel een fijn gevoel.”

In het voormalige casino bij San Sebastian hoefden ze geen strandgeur te spuiten.

En door slim uitgekozen kleuren voel je je veilig, en ben je sneller bereid flink te spenden

Ook over de kleuren is nagedacht. “In Admiral Casino in Hoofddorp werken ze bijvoorbeeld veel met roze, hele zachte kleuren. Alsof je in een soort droom loopt. Daarmee houden ze je binnen.” Je voelt je veilig in het vertrouwde, baarmoederachtige sfeertje, en bent dus niet kritisch met je uitgavegedrag.

Dan word je door comfort en drank volledig verdoofd, en is je wil gebroken

In de eerste gokhallen moest je staan achter de automaten, maar ze kwamen er al snel achter dat het slimmer is om je lekker ontspannen te laten wegzakken in de zachte kussens. “Comfort is heel belangrijk.” zegt Armijn. “Er staan de laatste tijd echt van die VIP-zetels achter de gokkasten.” Om je metamorfose tot versufte geldverspiller compleet te maken moet je volgegoten worden met drank. “In Nederland mag een casino je niet continu gratis drank inschenken, maar in Vegas, “they don’t care”. Als je achter de gokkast zit, krijg je gratis drank aangeboden van hele mooie serveersters. Ze zorgen gewoon dat je dronken bent, dan ga je makkelijker geld uitgeven.” In Nederland is casino-drank niet gratis, maar je kunt alsnog flink toeter worden.

Hier zie je de stijlvolle serveersters die in sommige casino’s werken.

En om je zwalkende blik op de tafel of automaat te richten zorgen ze dat de vloerbedekking je nog misselijker maakt

Het enige storende element in de geruststellende en bedwelmende vibe van het casino is de vloerbedekking, die vaak heel druk is, met allerlei duizelingwekkende patronen. Volgens Armijn is dat geen wansmaak van de casino-interieurarchitecten, maar een doordachte keuze. “Vaak is vooral het tapijt bij de speelautomaten zo hysterisch, zodat je niet naar de grond kijkt, maar recht vooruit, naar de automaat.” En die automaten zijn al zo lekker om naar te kijken. Volgens Armijn is elke individuele gokautomaat erop gericht om leuker, mooier en verslavender te zijn dan de anderen, en er is er altijd wel één die precies jouw smaak is. “Er zijn veel automaten met het thema van een bepaalde game of serie.” zegt Armijn. Van Game of Thrones tot het televisie-koffertjesspel van Linda de Mol. “Alles waar je fan van kan zijn heeft wel een eigen automaat. Je hebt ook gokkasten met beelden van hele mooie vrouwen, die je aankijken.” En het wordt steeds verleidelijker om interactie met een automaat aan te gaan. De nieuwste ontwikkeling hierbij is 4D. “Dan komt het geld al in je gezicht, je kunt met je handen door de muntjes heengaan en ze oppakken.”

Een moeilijke vloerbedekking.

Het geluid van rinkelende muntjes maakt je gretig

Niets zorgt voor zo’n geluksexplosie in het gokkersbrein als muntjes, vooral als ze ook nog rinkelen. Het is het geluid van winnen, en daarvoor kom je. Maar voor hedendaagse gokkasten hoef je geen kleingeld te hebben: ze werken met vouchers. “Als de machine nu uitbetaalt, bij Holland Casino, hoor je een geluidje alsof er geld in de bak valt. Waanzin natuurlijk.” zegt Armijn. Want hoewel het klinkt alsof er continu jackpotten vallen, is uitcashen meestal een zwaktebod. “Veel mensen halen die voucher eruit als ze nog minder dan de minimuminzet van vijftig cent overhebben. Dan kun je maar een ding doen, en dat is cashen.” Het hele casino hoort dan een geldgeluid. “Waardeloos, ik raak daar geïrriteerd door. Ze doen het om andere mensen te infecteren, die willen dan ook winnen.”

Casino’s geven shoptegoed aan vrouwen van grote gokkers, zodat de vrouw de man niet achter het automaat vandaan trekt

Hoewel er natuurlijk genoeg bingo-automaten zijn waarop omaatjes hun pensioen kunnen vergokken, de casinowereld is volgens Armijn grotendeels ingericht op heteromannen, omdat die over het algemeen de grootste gokkers zijn. Bekende big spenders krijgen vaak een Vip-behandeling, met gratis entree, en een dinertje. Ze mogen natuurlijk hun vrouw meenemen. Maar als er echt gegokt moet worden, wil het casino graag weer van het haar af, omdat vrouwen naar het schijnt vaak als een rem op de portemonnee optreden. “Aan de vrouw geven casino’s een creditcard met gratis tegoed van de zaak, waarmee ze uit shoppen wordt gestuurd. Man blij, vrouw blij, het casino is nog blijer. Want ze weten dat ze een grote “whale” aan de haak hebben, die meer uitgeeft dan die paar duizend dollar die ze aan de vrouw kwijt zijn.”

Armijn is geen vip-speler, maar een bescheiden liefhebber die “geduldig en rationeel” speelt. Maar hij vind het ook niet erg om te verliezen. “Sommige mensen betalen 80 euro voor een concert, ik vind het casino een hele fijne omgeving.” Als je het zo bekijkt is het alleen maar attent dat het casino alles uit de kast trekt om je je geld afhandig te maken. Als je graag verleid wordt betaal je voor die geraffineerde paringsdans.

Beelden door Kzenon en Traumschoen via Getty, Xuanxu via Wikipedia en Prayitno via Flickr

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: