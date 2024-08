Een chef voerde stiekem vlees aan een vegan – en is nog trots ook

Er zijn nogal wat mensen die 1 januari als startsein zien om een maand lang veganistisch te eten. Maar wees gewaarschuwd: niet iedereen is fan van je nieuwe vlees-en-zuivelloze bestaan.

Een chef van een restaurant in Shropshire (Engeland) werd onlangs betrapt terwijl ze opschepte over het feit dat ze vlees had verstopt in een veganistische maaltijd, meldt een artikel in Metro .

Laura Goodman is de chef en mede-eigenaar van het Italiaanse restaurant Carlini. Een dag voor oudejaarsavond, schreef ze een bericht in een facebookgroep: “De vrome, veroordelende veganist (waar ik de hele dag voor in de keuken heb gestaan) is naar bed gegaan, en ze gelooft nog steeds dat ze een veganist is.”

Andere groepsleden vroegen aan Goodman of dit betekende dat ze zuivel of vlees in een veganistisch gerecht had gestopt. Haar reactie: “Eigenlijk had ik moeten zeggen ‘zij zijn’ geen vegan… niet ‘ze is.’ Het begon allemaal met telefoontjes tijdens Kerstmis, toen de groep hun dieetwensen wilde bespreken zo kort nog voor het diner.”

Onder een ander bericht in de facebookgroep, schreef Goodman als reactie: “Ik heb een paar uur geleden stiekem vlees aan een vegan gevoerd.”

Mensen walgden van Goodman haar bekentenis, een veganist ongewild vlees of zuivel zou een “een vorm van aanranding” zijn en “verachtelijk.” Een van de groepsleden, Keeley Ingham schreef: “Ik hoop dat je niks met opzet hebt gedaan om haar maaltijd niet veganistisch te maken. Als dat wel zo is, dan is dat vreselijk en ongepast, ik zou woedend worden op iedereen die dat doet.”

Op TripAdvisor kreeg Goodmans restaurant boze recensies van woedende mensen: “Speciale dieetwensen? Ga hier niet heen.” Een lokale veganistische organisatie, Telford Vegan Action heeft gemeld dat ze een demonstratie plannen voor het restaurant en eist dat de zaak dichtgaat.

De facebookpagina van het restaurant is verwijderd sinds de bekentenis van Goodman en alle online kritiek die daarop volgde.

Debbie Ireland, een van de beheerders van facebookgroep waar Goodman haar bericht plaatste, is niet verbaasd over de reacties. Tegen Metro zei ze: “Mensen zijn woedend, dit kan iedereen overkomen, als een chef je niet aardig vindt. Het is best beangstigend. Je denkt nu wel twee keer na voor je ergens gaat eten als je hebt gehoord dat een chef en restauranteigenaar dit soort dingen toegeeft, en er ook nog over opschept achteraf.”