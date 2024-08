Een chemieleraar laat zien hoe hij illegaal DMT maakt

We bezochten een DMT-thuislab middenin Londen om te zien hoe een van ‘s werelds meest ongrijpbare en potente hallucinogene middelen gemaakt wordt. Chemieleraar Bob neemt ons mee door alle stappen van het proces, van het vinden van ingrediënten op internet tot het ontwikkelen van de kristallen. Hij vertelt over zijn ideologische beweegredenen achter deze lucratieve hobby, en legt uit waarom de drug zo populair is.

“Het is mijn taak om mensen aan het denken te zetten. Ik maak DMT om mensen te doen nadenken over de maatschappij waar we in leven. Hoeveel mensen zijn diep van binnen eigenlijk ontevreden over hun leven, maar staan er nooit echt bij stil? Als zoiets als DMT plots op grote schaal beschikbaar wordt, is er stront aan de knikker.”

Videos by VICE

Bekijk ook: Volgens cryptomiljonair Livaneli zitten er bergen geld in paddo’s en andere psychedelica