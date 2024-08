Een christelijk stel klaagt een school aan vanwege een transgender klasgenootje

Een christelijk stel is van plan om een Britse basisschool aan te klagen nadat het het stel diep verontwaardigd was over het feit dat een zesjarige transgender de klas binnenkwam met een jurk aan.



Nigel en Sally Rowe hebben twee zoons: een van acht en een van zes. Tot voor kort gingen ze naar de Kerk van Engeland-school op het eiland Wight – tot het moment dan dat de school het toestond dat een klasgenoot van een van de zonen met een jurk aan naar school kwam.



De familie Rowes vertelde aan de Daily Mail dat hun zesjarige zoon “in de war was van die plotseling transformatie van een jongen naar een meisje,” en beschouwde het als een inbreuk op hun religieuze vrijheid dat de school transmensen beschermde. “We doen dit omdat we willen opkomen voor ouders zoals wij, die vinden dat er sprake is van een verborgen agenda die aan het geloof voorbijgaat,” vertelt Nigel Rowe. “Om het simpel te zeggen: wij geloven dat het verkeerd is om tegenover jonge en kwetsbare kinderen de valse belofte van transgenderisme aan te moedigen.”



Volgens de BBC heeft het gezin sindsdien hun zesjarige zoon van school gehaald en is van plan de educatie thuis voort te zetten. De oudere zoon werd het jaar daarvoor al van dezelfde school gehaald, nadat een van zijn transgender klasgenoten ook een jurk was gaan dragen. In de Sunday Times staat dat de ouders van plan zijn om voor de rechter uit te vechten dat de school de manier waarop zij hun kinderen volgens religieuze maatstaven opvoeden, heeft ondermijnd.

Mermaids, een Britse stichting voor jonge transgenders in Engeland, sprak met de families van de twee non-binaire kinderen in kwestie en bevestigde dat beide trans zijn. “Ik maak me een beetje zorgen dat dit debat überhaupt plaatsvindt,” zegt Mermaids-woordvoerder Susie Green. “Transgenderkinderen bestaan echt.”



Een woordvoerder van het Bisdom of Portsmouth – hoofd van de Wight-school – vertelde aan de Mail: “Onze school is een inclusieve, veilige omgeving waar alle leerlingen leren om respect te hebben voor diversiteit. We schikken ons naar de regels van de Equality Act 2010 en vinden dat iedereen zich welkom moet voelen en dezelfde waarden en opvoeding moet meekrijgen als onderdeel van onze leergemeenschap.”



In Amerika lijden transstudenten onder de ‘Bathroom Bill‘-wetgeving, die in staten zoals North Carolina transgenders uit plekken bannen die bij hun gender passen – zoals wc’s voor mannen en vrouwen. Gezien het feit dat de geestelijke gezondheidsstichting voor lgbtq+-ers Pace aangeeft dat 48 procent van jonge transgenders een suïcidepoging hebben gedaan, kan de steun vanuit school en van leeftijdgenoten een enorm verschil maken. Dus, hoe leg je het beste de rechten van transgenders uit aan jonge kinderen?



“Ik denk niet dat we teveel conclusies moeten trekken over het kind in dit geval,” legt Dr. Bernadette Wren uit, een klinische psycholoog die met transkinderen werkt. “Omdat je niet precies weet wat er aan de hand is in dit geval. Ik zou waarschijnlijk niet eens het woord ’trans’ willen gebruiken.” Wren legt uit dat je het beter in wat ‘zachtere’ taal kan verpakken. “Ik zou zeggen dat er vroeger meer van mensen werd verwacht dat ze zich op een bepaalde manier moesten kleden en op een bepaalde manier speelden, afhangend van of je een jongen of meisje was. Tegenwoordig kunnen mensen dat meer zelf bepalen.”



Green is het daar mee eens. “Je moet gewoon rechttoe-rechtaan zijn”, zegt ze. De wereld is vol verschillen, iedereen is uniek, en sommige mensen worden geboren met een jongens- of meisjeslichaam, maar dat matcht niet altijd met wie ze in hun hoofd zijn.



Wat ze zelf meemaakt is dat kinderen zich ontzettend makkelijk aanpassen. “Kinderen accepteren zoiets super snel”, zegt ze. In mijn ervaring zijn het met name de ouders die niet begripvol zijn.”



Wren voegt daar aan toe dat het net zo belangrijk is dat genderneutrale kinderen niet ongewenst in de belangstelling komen te staan.



“Je wilt deze kinderen niet in de spotlights zetten. Als zij hun gender en genderrollen aan het onderzoeken zijn, wil je ze gewoon rustig de ruimte geven om dat te doen zonder dat ze begrensd worden, zonder dat je er een issue van maakt waar volwassen zich druk om maken”, legt ze uit. Als kinderen in het middelpunt van de aandacht komen te staan, kan dat erg oncomfortabel voor ze zijn.



Uiteindelijk gaat het er bij het opvoeden vooral om dat je je kinderen dingen uitlegt op een kalme, niet veroordelende manier. “[De Rowes familie] beweert dat hun zoons niet begrijpen wat er aan de hand is en verward zijn,” vertelt Green. “Maar kinderen raken ook in de war van hun huiswerk voor wiskunde, en dan leg ik het uit, en dan snappen ze het. Dat is precies hetzelfde.”