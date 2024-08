Een clip vol nostalgische beelden van een vrolijk doch ziek kind

Rosenahl is het soloproject van Michiel Balcaen, die je misschien kent als de drummer van Balthazar en Warhaus. Om zich niet stierlijk te vervelen als hij niet met een van die bands op tour was, begon hij lekker voor zichzelf. Het resultaat is de EP So. Hierboven zie je de videoclip voor de titeltrack, die homevideo-beelden bevat uit 1996 van een kind (Balcaen zelf?) dat in een ziekenhuisbed ligt terwijl er een feestje is. Ik geloof niet dat het heel ernstig is, want het kind zit ook gewoon te lachen. Gelukkig maar.

Mocht je zin hebben om rosenahl live te zien, dan heb je pech, want daar heeft-ie geen zin in. Ik bedoel dat hij geen zin heeft om op te treden, niet dat hij geen zin heeft om jou bij een van zijn optredens te zien. Dat zou lullig zijn. Enfin. Kijk hierboven de videoclip van So, en ga daarna lekker iets leuks doen om te vieren dat je geen ziek kind bent in het jaar 1996. Joepie!



Luister hieronder naar de EP.

