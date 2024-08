Een clownsclub protesteerde tegen IT vanwege de negatieve stereotypes die de film uitdraagt

Enkele Canadese clowns schminkten afgelopen donderdag hun gezichten somber als reactie op de remake van de film IT, om te protesteren tegen het enige waar het in deze film omdraait: Pennywise, een doodenge, kinder-etende clown.

De langverwachte film IT, gebaseerd op het boek van Stephen King, draait vanaf vorige week in de bioscoop. De Thunder Bay Clown Club verzamelde zich kort voor de premiere van de film voor de ingang van een bioscoop in Ontario. Volgens Dianne McNicol – ook wel bekend als Dottie de Clown – was de groep alleen maar van plan een paar minuten te blijven om pamfletten te kunnen uitdelen en daarmee het negatieve beeld dat IT van clowns schetst aan de kaak te stellen.

“We hebben het gevoel dat ons groot onrecht wordt aangedaan en dat het ons onmogelijk wordt gemaakt ons werk te doen”, zegt McNicol. “Een aantal clownsclubs heeft zelfs moeten stoppen naar aanleiding van de negativiteit die de film met zich meebrengt.”

“Je moet niet vergeten dat clowns ook maar gewoon mensen zijn,” voegt ze nog toe.

Volgens McNicol was de bijeenkomst niet per se bedoeld als protest, maar meer als “informatiesessie”. Tijdens een persconferentie zei voorzitter Dan “Daffy” Baxter van de Thunder Bay Clown Club: “Het was onze bedoeling om bioscoopgangers onze pamfletten aan te bieden over de verschillen tussen professionele clowns en de clowns die worden neergezet als monsters en schurken in films en media.” Volgens McNicol brengt het steeds weer opduikende stereotype van de “duivelse clown” serieuze schade toe aan het imago van clowns.

In 2016 brak er een nogal vervelende epidemie uit van “enge clowns” die Noord-Amerika gek maakten. Mensen maakte filmpjes – sommige goed, maar de meeste slecht – en er doken foto’s op van clowns met kettingen en messen en een dreigende blik in hun ogen. Op een gegeven moment stak een man in een clownskostuum een man neer in Zweden, en in Canada haalde warenhuis Home Depot zijn clownspakken voor Halloween uit de schappen. Die onzin gaat maar door: een week geleden bond een “plaatselijke grappenmaker” rode ballonen vast aan een rioolput in de Amerikaanse staat Pennsylvania, precies zoals in de openingsscène van de film.

McNicol zei dat ze de afgelopen dagen vaker en vaker de term “enge clown” heeft gehoord, geuit door kinderen, en schuift de schuld af op de “Lipstick Clowns” – de clowns die zonder training een pak aantrekken en mensen proberen te vermaken – in plaats van de media. Echte clowns, legt McNicol uit, hebben een gedragscode, volgen een ethische code en gehoorzamen de door clowns opgestelde regels.

“Dit alles doet pijn omdat we het zo goed doen in de gemeenschap. Maar we omarmen het en begrijpen wat er gaande is,” zegt McNicol. “Dat is waarom we deze informatie willen delen en willen zeggen: ‘promoot IT niet en ga je met halloween niet verkleden als enge clown. Verspreid het idee van de enge clown niet verder.’e”

Dit alles gezegd hebbende lijkt IT ons toch een uitstekende film – dus we gaan ‘m toch maar kijken.