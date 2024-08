Dit artikel werd geschreven als deel van een partnership tussen VICE+ en Transit Festival.

Transit Festival gaat door op 24 juni in het Vogelzangpark in Antwerpen. Nog niet van gehoord? Geen probleem, het is nog niet zó bekend. Promobeelden met het logo TRANSIT erop, een paar strakke promovideo’s, foto’s van DJ’s en enkele groovy video’s, noch hun Instagrampagina onthullen weinig over het festival. Toch gaat de organisatie van het festival – in tegenstelling tot de organisaties verantwoordelijk voor diamant (en Europese coke) -handel – geen rechte lijn trekken, Transit kiest liever voor frisse namen dan de gekende sterren van oudsher die we al platgespeeld hebben. Een ode aan talent in plaats van bekendheid.

Dus, om je een beter idee te geven van hoe het eruit zal zien, hebben we – heel sneaky – een paar foto’s gestolen van hun afgelopen evenementen.

Transit is een inclusief festival. Dat zie je misschien niet onmiddellijk op de poster of banner bij de ingang van het festival die met grote letters SAFE aankondigt “kijk hoe inclusief we zijn”. Nee, hun openheid wordt gedemonstreerd aan de hand van foto’s zoals deze, waar mensen in een 2010-stijl een dikke fuck you aan de camera tonen.

Transit verwelkomt met veel enthousiasme jonge, ambitieuze mensen die net zijn afgestudeerd aan de Antwerp Management School.

POV: Je bent op de grond gevallen in de moshpit van een Angèle concert (dat duidelijk niet deel uitmaakt van de line-up van Transit).

“HE, MAAT! HALLO?! DUDE! BRO?! KUNT GE DA ENE NUMMER VAN LOST FREQUENCIES SPELEN? DAT GAAT ZO ‘TUTUTU NA TATATA’.”

Zeg, Decathlon, wees eens eerlijk in jullie reclame. Zo zien de mensen die jullie “sportkledij” dragen er echt uit.

Op deze foto kunnen we een fenomeen ontwarren dat ondertussen vrij veelvoorkomend is dankzij de Instagramificatie van het culturele leven en onze maatschappij in het algemeen. Maar in het echt wordt een story maken met je favoriete artiest vaak verpest doordat je frontcam open gaat en je er gewoon fucked up uitziet. Of het nu gaat over fanatisme of zelfportretten, laten we een ding heel duidelijk maken: STOP NU TOCH EENS VERDOMME MET JULLIE GSM’S BOVEN TE HALEN TIJDENS HET UITGAAN.

Mensen die hun tijd verdoen met op de DJ booth te klimmen om te dansen op 160 BPM zijn een beetje zoals kerels die uiteindelijk naakt eindigen in de karaokebar en het uitbrullen bij Les lacs du Connemara, 30 jaar later.

Nog iets dat we niet genoeg kunnen herhalen: het is cruciaal om goed gehydrateerd en zo gevoed mogelijk te zijn voor een feestje. Dus hier een aantal voor- en nadelen van bananen: Ze bevatten letterlijk alle B vitaminen (B1, B2, B3 en B5) die ons lichaam nodig heeft om correct te functioneren en fysieke en mentale vermoeidheid tegen te gaan alsook bevatten ze 13 verschillende mineralen zoals ijzer, magnesium en fosfor, allemaal bronnen van energie. Het consumeren ervan veroorzaakt echter een sterke afgifte van verzurende stoffen in je lichaam, wat de spijsvertering kan verstoren. Transit Festival is niet verantwoordelijk voor jouw constipatie.

Vertel je vrienden die zich (letterlijk) als zakken verkleden dat vernis en plastieken brillen hun stijl niet zullen verbeteren. Die lieve glimlach daarentegen…

Sommige festivals geven een belachelijke hoeveelheid geld uit aan promotiemateriaal terwijl het eigenlijk dit soort brakke foto’s zijn die ruiken naar daydrinking en je vrienden doen smachten naar een goed pintje die de klus echt klaren. Kleine tip voor de zogenaamde ‘marketing professionals’.

Ook wij houden van Berghain.

Met deze oude Reeboks, Adidas, Fila’s, Diadora of zelfs Air Max 90s (ja, ja, zoom maar in) zou je deze foto nooit plaatsen in deze tijd. Maar die idioten op GeoGuessr die een precieze locatie kunnen gokken op basis van een simpele foto van een of andere weide, zouden kunnen aanwijzen dat we maar een hint nodig hebben om te zeggen dat deze foto uit 2022 stamt: de pis op de kuit, een hondendaad, typisch van het post-covid tijdperk waar je je hond overal naartoe kan meenemen.

Overdosis aan oversize hier… Laten we efkes met onze beide benen op de grond blijven staan, man, met je No Limit mindset. En shoutout naar de Bidules familie, een eeuwige bron van de beste lunetz shots.

“iK mOeT ToCh aAn iEtS sTeRvEn?”

Misschien is dit wel waar het feesten allemaal echt om draait: muilen met je maten na een dronken discussie – je beseft net dat je geen rijbewijs hebt en op een bepaald moment wel gewoon thuis moet geraken.

