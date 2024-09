Een dag in het leven van een moderne Amerikaanse duiveluitdrijver

In het verleden werd het idee van bezeten zijn van de duivel gebruikt om allerhande mentale of fysieke aandoeningen te verklaren. Hoewel de wetenschap die gedateerde overtuigingen inmiddels wel heeft ingehaald, blijft het ritueel van duiveluitdrijving populair in de Verenigde Staten, waar twintig procent van alle exorcisten ter wereld wonen.

In het eerste deel van onze nieuwe serie Exorcisme over dit religieuze en paranormale gebruik, ontmoeten we pater Vince Lampert, die lid is van de Internationale Associatie van Exorcisten, en Michael Shermer, een voormalig lid van de katholieke kerk en de oprichter van het tijdschrift Skeptic, om erachter te komen waarom het moderne exorcisme aan een opmars bezig is in het Westen.